Групповая экскурсия на священную землю богини Янжимы предлагает уникальную возможность за один день увидеть Баргузинскую долину и могучий Байкал. В Баргузинском дацане почувствуете силу богини Янжимы, которая дарует детей и

семейное благополучие. Узнаете, как её лик проявился на камне, сделаете подношение и попросите о самом сокровенном. Путешествие на комфортабельном транспорте, питание в кафе оплачивается отдельно. Экскурсию проведёт опытный гид, рассказывающий о всех тонкостях маршрута

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Описание экскурсии

Это будет невероятное по силе эмоций путешествие. Вы полюбуетесь пейзжами Баргузинской долины, где горы уходят в облака, а таёжные дали завораживают своим масштабом. Насладитесь величественной красотой могучего Байкала.

И конечно, посетите сакральное место — Баргузинский дацан, где совершите паломничество к богине Янжиме. Я расскажу, как и когда чудесный лик проявился на камне. Вы сделаете подношение и сможете попросить о самом сокровенном — о семье, здоровье и спокойствии.

Примерный тайминг

07:00 — отправление из Улан-Удэ

08:40 — завтрак

10:00 — остановка на Баргузинском заливе

12:15 — посещение Баргузинского Дацана

12:45 — поклонение лику богини Янжимы

15:00 — обед

15:30 — отправление в Улан-Удэ

15:45 — остановка на серебряном источнике в Аршане

18:30 — остановка на озере Байкал

21:00 — прибытие в Улан-Удэ

Организационные детали