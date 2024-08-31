Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы

Путешествие по Баргуджин Токум подарит незабываемые эмоции. За один день вы увидите природу, получите благословение Байкала и почувствуете силу богини Янжимы
Групповая экскурсия на священную землю богини Янжимы предлагает уникальную возможность за один день увидеть Баргузинскую долину и могучий Байкал. В Баргузинском дацане почувствуете силу богини Янжимы, которая дарует детей и
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семейное благополучие. Узнаете, как её лик проявился на камне, сделаете подношение и попросите о самом сокровенном. Путешествие на комфортабельном транспорте, питание в кафе оплачивается отдельно. Экскурсию проведёт опытный гид, рассказывающий о всех тонкостях маршрута

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Баргузинской долины
  • 🙏 Благословение Байкала
  • 🕌 Посещение Баргузинского дацана
  • 👶 Возможность попросить о детях и семейном благополучии
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
    • Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
    Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
    Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Баргузинская долина
  • Баргузинский дацан
  • Лик богини Янжимы
  • Серебряный источник в Аршане
  • Озеро Байкал

    • Описание экскурсии

    Это будет невероятное по силе эмоций путешествие. Вы полюбуетесь пейзжами Баргузинской долины, где горы уходят в облака, а таёжные дали завораживают своим масштабом. Насладитесь величественной красотой могучего Байкала.

    И конечно, посетите сакральное место — Баргузинский дацан, где совершите паломничество к богине Янжиме. Я расскажу, как и когда чудесный лик проявился на камне. Вы сделаете подношение и сможете попросить о самом сокровенном — о семье, здоровье и спокойствии.

    Примерный тайминг

    07:00 — отправление из Улан-Удэ
    08:40 — завтрак
    10:00 — остановка на Баргузинском заливе
    12:15 — посещение Баргузинского Дацана
    12:45 — поклонение лику богини Янжимы
    15:00 — обед
    15:30 — отправление в Улан-Удэ
    15:45 — остановка на серебряном источнике в Аршане
    18:30 — остановка на озере Байкал
    21:00 — прибытие в Улан-Удэ

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном Toyota Hiace, Toyota Wish, Mercedes Sprinter, Mitsubishi Delica или Нива в зависимости от количества человек
    • Питание в кафе не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

    в среду и субботу в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет8 900 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Театральной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду и субботу в 08:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Ю
    31 авг 2024
    Спасибо большое за экскурсию по Бурятии. Очень рекомендую этого гида. Великолепные экскурсии, хорошие цены и увлекательные маршруты!

    Входит в следующие категории Улан-Удэ

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