Путешествие по Баргуджин Токум подарит незабываемые эмоции. За один день вы увидите природу, получите благословение Байкала и почувствуете силу богини Янжимы
Групповая экскурсия на священную землю богини Янжимы предлагает уникальную возможность за один день увидеть Баргузинскую долину и могучий Байкал. В Баргузинском дацане почувствуете силу богини Янжимы, которая дарует детей и читать дальше
семейное благополучие. Узнаете, как её лик проявился на камне, сделаете подношение и попросите о самом сокровенном. Путешествие на комфортабельном транспорте, питание в кафе оплачивается отдельно. Экскурсию проведёт опытный гид, рассказывающий о всех тонкостях маршрута
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные пейзажи Баргузинской долины
🙏 Благословение Байкала
🕌 Посещение Баргузинского дацана
👶 Возможность попросить о детях и семейном благополучии
🚐 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Баргузинская долина
Баргузинский дацан
Лик богини Янжимы
Серебряный источник в Аршане
Озеро Байкал
Описание экскурсии
Это будет невероятное по силе эмоций путешествие. Вы полюбуетесь пейзжами Баргузинской долины, где горы уходят в облака, а таёжные дали завораживают своим масштабом. Насладитесь величественной красотой могучего Байкала.
И конечно, посетите сакральное место — Баргузинский дацан, где совершите паломничество к богине Янжиме. Я расскажу, как и когда чудесный лик проявился на камне. Вы сделаете подношение и сможете попросить о самом сокровенном — о семье, здоровье и спокойствии.
Примерный тайминг
07:00 — отправление из Улан-Удэ 08:40 — завтрак 10:00 — остановка на Баргузинском заливе 12:15 — посещение Баргузинского Дацана 12:45 — поклонение лику богини Янжимы 15:00 — обед 15:30 — отправление в Улан-Удэ 15:45 — остановка на серебряном источнике в Аршане 18:30 — остановка на озере Байкал 21:00 — прибытие в Улан-Удэ
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Toyota Hiace, Toyota Wish, Mercedes Sprinter, Mitsubishi Delica или Нива в зависимости от количества человек
Питание в кафе не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 1060 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. читать дальше
Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!