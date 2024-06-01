читать дальше Сергей, очень эрудированный, подвижный, воодушевлённый. Отвечал на все вопросы (и проверял как мы запомнили=))) Видели Байкал, закат надо льдами, ночевали в этническом домике, посетили фантастический дацан в горах, проезжали великолепные пейзажи, шаманские капища. Отдельный плюс - это бурятская кухня. Это что что-то умопомрачительное! Спасибо за организацию, всё было здорово!

Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид