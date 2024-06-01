13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
29 июля в 09:00
30 июля в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Меркитские просторы
Отправиться к местам битв меркитов с Чингисханом, полюбоваться степью и погулять по сопкам
31 июля в 08:00
1 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия: скалолазание недалеко от Улан-Удэ с панорамными видами
Проведите выходные на скалах высотой до 25 метров. Трассы для всех уровней, панорамные виды, пикник и прогулки по окрестностям
Начало: В местности Тологой (Иволгинский район)
27 июля в 09:00
28 июля в 09:00
10 500₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ММаргарита29 мая 2023Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
- ЕЕлена25 декабря 2022Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Активности»
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