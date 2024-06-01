Активности – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Улан-Удэ, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
На машине
10 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
29 июля в 09:00
30 июля в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Меркитские просторы
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Меркитские просторы
Отправиться к местам битв меркитов с Чингисханом, полюбоваться степью и погулять по сопкам
31 июля в 08:00
1 авг в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Скалолазание недалеко от Улан-Удэ
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия: скалолазание недалеко от Улан-Удэ с панорамными видами
Проведите выходные на скалах высотой до 25 метров. Трассы для всех уровней, панорамные виды, пикник и прогулки по окрестностям
Начало: В местности Тологой (Иволгинский район)
27 июля в 09:00
28 июля в 09:00
10 500 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • М
    Маргарита
    29 мая 2023
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
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    Сергей, очень эрудированный, подвижный, воодушевлённый. Отвечал на все вопросы (и проверял как мы запомнили=))) Видели Байкал, закат надо льдами, ночевали в этническом домике, посетили фантастический дацан в горах, проезжали великолепные пейзажи, шаманские капища. Отдельный плюс - это бурятская кухня. Это что что-то умопомрачительное! Спасибо за организацию, всё было здорово!

  • Е
    Елена
    25 декабря 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
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    прекрасно о них рассказывает, было очень интересно и познавательно. Держал внимание и детей подростков, и взрослых, пел гимн Бурятии на бурятском и русском языках. Мы бурханили, восхищались Байкалом, вкусно ели, много гуляли, привезли потрясающие фото, прониклись культурой Бурятии, шаманизмом, столько нового узнали про буддизм. Отдельное спасибо Лилии, которая все отлично организовала и предложила лучший маршрут для несезонного декабря. Обязательно приедем на лед Байкала и летом

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
  2. Меркитские просторы
  3. Скалолазание недалеко от Улан-Удэ
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июле 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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