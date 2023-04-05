«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских

«По следам уходящих культур»

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Взойдите на вершины гор, посетите аутентичную деревню старообрядцев семейских и посмотрите на уникальную абрикосовую рощу! Вы сможете почувствовать мощь и великолепие бескрайних просторов Бурятии — уникального региона со своей удивительной культурой, обычаями и блюдами.
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
«По следам уходящих культур»: Путь Чингисхана и деревня семейских
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Что вас ожидает:

  • Меркитская крепость
  • Абрикосовая роща
  • Деревня Тарбагатай
  • Гора Спящий лев
  • Гора Чингисхана
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бескрайние просторы республики Бурятии особенно изысканы в тугнуйской долине. Это — маршрут для тех, кто любит небанальные экскурсии. Здесь мы полюбуемся на цветение абрикосовой рощи у Меркитской крепости и побываем в деревне старообрядцев Тарбагатай. Путь Чингисхана и деревня семейских Вы побываете в уникальной деревне старообрядцев, где проживают немногочисленные семейские. Здесь вы сможете посетить музей, который позволит вам тщательно погрузиться в их культуру. Вы также сможете попробовать традиционный обед в семейском стиле! Волшебные горы Нашей следующей остановкой станет гора Спящий лев. Она представляет собой уникальный памятник природы и одновременно является священным местом для буддистов Бурятии. Далее вы сможете взойти к горе Чингисхана. Подъем средней тяжести пройдет к отверстию в горе, которая, как считается, появилась от стрелы великого хана. Существует поверье: у того, кто сможет пролезть через нее, будет богатырское здоровье! Абрикосовая рощаНаконец, финальной точкой маршрута станет Меркитская крепость. Мы поднимемся на самую вершину! По краям тропы находится местная достопримечательность — реликтовая абрикосовая роща. После утомительного, но насыщенного похода вас будет ждать вкуснейший обед. Важная информация В тур необходимо взять удобную для пеших переходов обувь, непродуваемую куртку, а также перекус и термос с горячим чаем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • В тур необходимо взять удобную для пеших переходов обувь, непродуваемую куртку, перекус, термос с горячим чаем.
  • Традиционно к Бурхану преподносят дары — «саган эдеэн» или по-другому «белая пища», для обряда «сэржэм» и «даллага». Рекомендованы чай, молоко, печенье, зефир. Кроме того желательно брать с собой монеты как символ богатства и благополучия на Святое место, хадаки (ритуальные шелковые шарфы) синего цвета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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