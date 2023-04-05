«По следам уходящих культур»
Взойдите на вершины гор, посетите аутентичную деревню старообрядцев семейских и посмотрите на уникальную абрикосовую рощу! Вы сможете почувствовать мощь и великолепие бескрайних просторов Бурятии — уникального региона со своей удивительной культурой, обычаями и блюдами.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Меркитская крепость
- Абрикосовая роща
- Деревня Тарбагатай
- Гора Спящий лев
- Гора Чингисхана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бескрайние просторы республики Бурятии особенно изысканы в тугнуйской долине. Это — маршрут для тех, кто любит небанальные экскурсии. Здесь мы полюбуемся на цветение абрикосовой рощи у Меркитской крепости и побываем в деревне старообрядцев Тарбагатай. Путь Чингисхана и деревня семейских Вы побываете в уникальной деревне старообрядцев, где проживают немногочисленные семейские. Здесь вы сможете посетить музей, который позволит вам тщательно погрузиться в их культуру. Вы также сможете попробовать традиционный обед в семейском стиле! Волшебные горы Нашей следующей остановкой станет гора Спящий лев. Она представляет собой уникальный памятник природы и одновременно является священным местом для буддистов Бурятии. Далее вы сможете взойти к горе Чингисхана. Подъем средней тяжести пройдет к отверстию в горе, которая, как считается, появилась от стрелы великого хана. Существует поверье: у того, кто сможет пролезть через нее, будет богатырское здоровье! Абрикосовая рощаНаконец, финальной точкой маршрута станет Меркитская крепость. Мы поднимемся на самую вершину! По краям тропы находится местная достопримечательность — реликтовая абрикосовая роща. После утомительного, но насыщенного похода вас будет ждать вкуснейший обед. Важная информация В тур необходимо взять удобную для пеших переходов обувь, непродуваемую куртку, а также перекус и термос с горячим чаем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- В тур необходимо взять удобную для пеших переходов обувь, непродуваемую куртку, перекус, термос с горячим чаем.
- Традиционно к Бурхану преподносят дары — «саган эдеэн» или по-другому «белая пища», для обряда «сэржэм» и «даллага». Рекомендованы чай, молоко, печенье, зефир. Кроме того желательно брать с собой монеты как символ богатства и благополучия на Святое место, хадаки (ритуальные шелковые шарфы) синего цвета
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ
Необычные
Выездные
На весь день
Похожие туры из Улан-Удэ
Индивидуальная
Dimitriy
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Разобраться в сплаве культур столицы Бурятии и открыть её яркие уголки в компании местного жителя
на площади Советов
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
39902 793₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Анастасия
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
гостиница Бурятия
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Александр Сергеевич
В гости к хранителям веры и старины
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
Сегодня
7 апр
8 апр
9 апр
7 300₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании