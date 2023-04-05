Описание

Бескрайние просторы республики Бурятии особенно изысканы в тугнуйской долине. Это — маршрут для тех, кто любит небанальные экскурсии. Здесь мы полюбуемся на цветение абрикосовой рощи у Меркитской крепости и побываем в деревне старообрядцев Тарбагатай. Путь Чингисхана и деревня семейских Вы побываете в уникальной деревне старообрядцев, где проживают немногочисленные семейские. Здесь вы сможете посетить музей, который позволит вам тщательно погрузиться в их культуру. Вы также сможете попробовать традиционный обед в семейском стиле! Волшебные горы Нашей следующей остановкой станет гора Спящий лев. Она представляет собой уникальный памятник природы и одновременно является священным местом для буддистов Бурятии. Далее вы сможете взойти к горе Чингисхана. Подъем средней тяжести пройдет к отверстию в горе, которая, как считается, появилась от стрелы великого хана. Существует поверье: у того, кто сможет пролезть через нее, будет богатырское здоровье! Абрикосовая рощаНаконец, финальной точкой маршрута станет Меркитская крепость. Мы поднимемся на самую вершину! По краям тропы находится местная достопримечательность — реликтовая абрикосовая роща. После утомительного, но насыщенного похода вас будет ждать вкуснейший обед. Важная информация В тур необходимо взять удобную для пеших переходов обувь, непродуваемую куртку, а также перекус и термос с горячим чаем.