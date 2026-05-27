Есть в Бурятии удивительная речка — она бежит навстречу седому Байкалу, по пути делая поворот на 180 градусов. Получается изгиб в форме подковы.
Сначала вы увидите её с вершины песчаной дюны, а затем сплавитесь по спокойным водам, мимо лугов и гор. Программа подойдёт и новичкам без опыта — инструктор научит управлять байдаркой или сапом.
Описание экскурсии
Подкова Аргады с высоты
Вы подниметесь на дюну, откуда открывается вид на зелёные луга и петляющую между ними голубую реку.
Сплав
Затем получите оборудование, пройдёте инструктаж и на байдарке, сапе или надувной лодке сплавитесь по реке Аргаде до Подковы. А после небольшого отдыха и чаепития доберётесь до стрелки Баргузина. Маршрут по воде — 20 км.
Ориентировочный тайминг
5:00 — отправление из Улан-Удэ
10:00 — завтрак в кафе
11:00 — подъём на дюну
12:30–14:00 — переход до Подковы Аргады
14:00–15:00 — стоянка и перекус
15:00–17:30 — финальный переход
18:00 — ужин
18:30–22:30 — возвращение в Улан-Удэ
Организационные детали
- Завтрак и ужин в кафе, спасательные жилеты, сапы (индивидуальные) и байдарки (на 2-3 человека) включены в стоимость
- Стоимость программы при сплаве на надувной лодке — 18 000 ₽ с человека
- Питание на сплаве оплачивается отдельно
- С вами будет инструктор-проводник из нашей команды
- Сплав может быть отменён из-за половодья
- Программа подойдёт новичкам и людям с базовой физической подготовкой
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|На байдарке или сапе
|13 000 ₽
|На надувной лодке
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Улан-Удэ
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Андрей. Я родился и вырос в Баргузинской долине, всё моё детство прошло на берегах славной реки Баргузин, несущей свои воды в Байкал. Окружённая величавыми Баргузинским и Икатским хребтами
