Есть в Бурятии удивительная речка — она бежит навстречу седому Байкалу, по пути делая поворот на 180 градусов. Получается изгиб в форме подковы. Сначала вы увидите её с вершины песчаной дюны, а затем сплавитесь по спокойным водам, мимо лугов и гор. Программа подойдёт и новичкам без опыта — инструктор научит управлять байдаркой или сапом.

Описание экскурсии

Подкова Аргады с высоты

Вы подниметесь на дюну, откуда открывается вид на зелёные луга и петляющую между ними голубую реку.

Сплав

Затем получите оборудование, пройдёте инструктаж и на байдарке, сапе или надувной лодке сплавитесь по реке Аргаде до Подковы. А после небольшого отдыха и чаепития доберётесь до стрелки Баргузина. Маршрут по воде — 20 км.

Ориентировочный тайминг

5:00 — отправление из Улан-Удэ

10:00 — завтрак в кафе

11:00 — подъём на дюну

12:30–14:00 — переход до Подковы Аргады

14:00–15:00 — стоянка и перекус

15:00–17:30 — финальный переход

18:00 — ужин

18:30–22:30 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали