Верхняя Берёзовка — северный микрорайон Улан-Удэ, окружённый горами и сосновым лесом. Это прекрасное место для всех, кто ценит уютный отдых на лоне природы. Вы полюбуетесь таёжными просторами и ландшафтами края. А также посетите дацан, где для вас проведёт экскурсию человек, глубоко погружённый в буддизм. И совершите увлекательное этнопутешествие в первом российском музее-скансене.

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Описание

Что вас ожидает

Диважин Дуган: лучше понять буддизм

Мы начнём с одного из самых почитаемых дацанов Бурятии. Вы осмотрите его с местным экскурсоводом, выросшим в буддийской среде. Узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма.

Этнографический музей народов Забайкалья

Далее отправимся в красивый парк, где есть несколько культурно-этнических зон и мини-зоопарк. Умиротворяющий вид на горы, чистый воздух хвойного леса, тишина и спокойствие создают здесь прекрасную атмосферу для отдыха.

Вы познакомитесь с первым в России — и единственным в Бурятии — музеем-скансеном. Это комплекс под открытым небом, куда перевезли с мест традиционного бытования и восстановили историко-архитектурные памятники, отображающие культуру кочевых и пришлых европейских народов. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.

Долина Каменных духов и Орлиная гора

Также вы посетите живописное место с крупными каменными останцами, застывшими во времени. Ближе к закату совершим небольшой треккинг и увидим бескрайние таёжные просторы. В сумерках горы стоят как живые тотемы — одна из них отчётливо напоминает орла. Вы оцените красоту ландшафтов и сделаете незабываемые фотографии, которые могут сравниться разве что с гималайскими пейзажами. А с верхней смотровой площадки вам откроются виды и на тайгу, и на город.

Вечер можно завершить в одном из самых колоритных ресторанов города, которые находятся как раз здесь, в Верхней Берёзовке.

Организационные детали