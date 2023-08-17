Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора

О религии и культуре народов Бурятии - на прогулке по живописным окрестностям Улан-Удэ

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Верхняя Берёзовка — северный микрорайон Улан-Удэ, окружённый горами и сосновым лесом. Это прекрасное место для всех, кто ценит уютный отдых на лоне природы. Вы полюбуетесь таёжными просторами и ландшафтами края. А также посетите дацан, где для вас проведёт экскурсию человек, глубоко погружённый в буддизм. И совершите увлекательное этнопутешествие в первом российском музее-скансене.
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
Верхняя Берёзовка: дацан, этномузей и Орлиная гора
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Диважин Дуган: лучше понять буддизм

Мы начнём с одного из самых почитаемых дацанов Бурятии. Вы осмотрите его с местным экскурсоводом, выросшим в буддийской среде. Узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма.

Этнографический музей народов Забайкалья

Далее отправимся в красивый парк, где есть несколько культурно-этнических зон и мини-зоопарк. Умиротворяющий вид на горы, чистый воздух хвойного леса, тишина и спокойствие создают здесь прекрасную атмосферу для отдыха.

Вы познакомитесь с первым в России — и единственным в Бурятии — музеем-скансеном. Это комплекс под открытым небом, куда перевезли с мест традиционного бытования и восстановили историко-архитектурные памятники, отображающие культуру кочевых и пришлых европейских народов. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.

Долина Каменных духов и Орлиная гора

Также вы посетите живописное место с крупными каменными останцами, застывшими во времени. Ближе к закату совершим небольшой треккинг и увидим бескрайние таёжные просторы. В сумерках горы стоят как живые тотемы — одна из них отчётливо напоминает орла. Вы оцените красоту ландшафтов и сделаете незабываемые фотографии, которые могут сравниться разве что с гималайскими пейзажами. А с верхней смотровой площадки вам откроются виды и на тайгу, и на город.

Вечер можно завершить в одном из самых колоритных ресторанов города, которые находятся как раз здесь, в Верхней Берёзовке.

Организационные детали

  • Выезжаем из Улан-Удэ в 10:00, возвращаемся обратно примерно в 17:00
  • Экскурсия проходит в группе до 6 человек
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле (Toyota Hiace, Toyota Wish или другие) и сопровождение гида включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в этнографический музей (250 руб. за взрослого, 100 руб. — льготный) и питание
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок на природе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате — детали уточняйте в личном сообщении

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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