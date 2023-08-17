О религии и культуре народов Бурятии - на прогулке по живописным окрестностям Улан-Удэ
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Описание
Что вас ожидает
Диважин Дуган: лучше понять буддизм
Мы начнём с одного из самых почитаемых дацанов Бурятии. Вы осмотрите его с местным экскурсоводом, выросшим в буддийской среде. Узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма.
Этнографический музей народов Забайкалья
Далее отправимся в красивый парк, где есть несколько культурно-этнических зон и мини-зоопарк. Умиротворяющий вид на горы, чистый воздух хвойного леса, тишина и спокойствие создают здесь прекрасную атмосферу для отдыха.
Вы познакомитесь с первым в России — и единственным в Бурятии — музеем-скансеном. Это комплекс под открытым небом, куда перевезли с мест традиционного бытования и восстановили историко-архитектурные памятники, отображающие культуру кочевых и пришлых европейских народов. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.
Долина Каменных духов и Орлиная гора
Также вы посетите живописное место с крупными каменными останцами, застывшими во времени. Ближе к закату совершим небольшой треккинг и увидим бескрайние таёжные просторы. В сумерках горы стоят как живые тотемы — одна из них отчётливо напоминает орла. Вы оцените красоту ландшафтов и сделаете незабываемые фотографии, которые могут сравниться разве что с гималайскими пейзажами. А с верхней смотровой площадки вам откроются виды и на тайгу, и на город.
Вечер можно завершить в одном из самых колоритных ресторанов города, которые находятся как раз здесь, в Верхней Берёзовке.
Организационные детали
- Выезжаем из Улан-Удэ в 10:00, возвращаемся обратно примерно в 17:00
- Экскурсия проходит в группе до 6 человек
- Трансфер на комфортабельном автомобиле (Toyota Hiace, Toyota Wish или другие) и сопровождение гида включены в стоимость
- Дополнительные расходы: билеты в этнографический музей (250 руб. за взрослого, 100 руб. — льготный) и питание
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок на природе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате — детали уточняйте в личном сообщении
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.