Экскурсии по паркам Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Улан-Удэ, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
«Мы заглянем в мемориальный парк, где любят отдыхать горожане, рассмотрим театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь с оригинальным фасадом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«В Этнографическом музее — большом лесном парке на окраине Улан-Удэ — я расскажу и покажу историю родной земли с бронзового по 20 век»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Далее отправимся в красивый парк, где есть несколько культурно-этнических зон и мини-зоопарк»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
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    узнали про Улан-Удэ, интересные исторические факты, несмотря на то,что не в первый раз посещаем город. По рекомендации Анастасии отведали национальную кухню, вкусно и сытно! Благодарим за приятное времяпрепровождение и пунктуальность. Рекомендуем!

  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
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    все было прекрасно. Для знакомства с Улан-Удэ - идеальный вариант. Город для меня раскрылся, захотелось сюда вернуться уже с мужем и дочкой.

    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и
  • С
    Сергей
    8 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
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    Селенги, но этого не случилось. Я несколько раз уточняла, доедем ли мы туда, но это так и осталось неизведанным местом, а жаль. Еще из минусов: очень долго стояли у головы и слушали рассказ про нее. Вообще было много довольно длительных остановок с сухими цифрами и фактами, которые не очень похожи на душевную прогулку. Мы были с детьми 5,8 и 14 лет и рассчитывали на более динамичную историю. Очень много политической подоплеки в рассказах, это тоже не очень понравилось. И напоследок была прям целая экскурсия по сувенирному магазину, которая была вообще ни к чему и только отняла время. Несколько раз были намеки экскурсовода на то, чтобы отдохнуть и попить чего-нибудь в кафе, но это в наши планы не входило, как-то очень некомфортно было несколько раз это объяснять. Сама экскурсия по времени была чуть больше 2 часов, а не 3, как заявлено. Мемориалы воинам и парк мы смотрели через дорогу, непонятно почему, хотя можно было просто перейти, и Тогда нам хотя бы не мешали проезжающие машины и гул. И посмотреть можно было бы лучше, а то стояли издалека, пытаясь что-то рассмотреть. В общем, впечатление очень неоднозначное. Наверное, экскурсия больше подойдет тем, кто вообще ничего не знает, и интересуется стандартными экскурсиями с типичными фактами, кто когда где построил, кто потом купил и тд. Мы же всегда готовимся к новым поездкам, хотя бы немного изучаем историю и основные достопримечательности, поэтому из новых интересных фактов было на наш вкус маловато. И было бы здорово учесть адаптацию для детей, больше рассказывать легенд и каких-то событийных фактов. Когда выбирали экскурсию, читали отзывы, и тут ожидания исходя из отзывов не совпали, к сожалению, с реальностью.

  • В
    Вера
    21 сентября 2023
    Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
    Самого шила не было, меня сопровождал водитель. Исключительно интересно!
  • К
    Кристина
    20 августа 2023
    Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
    Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось наше небольшое путешествие по маршруту) открыла для себя много нового о Дацане, культуре
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    бурятского народа!! Отрадно осознавать, что люди так могут знать и любить свою культуру, Родину и историю семьи👍 буду обязательно Вас рекомендовать друзьям, и конечно же по возможности, еще воспользуюсь Вашими услугами, Вас приятно слушать😘🤩

  • O
    Osteopat
    27 августа 2022
    Путешествие в Забайкальский национальный парк по берегу Байкала
    Спасибо Андрею за интересное путешествие! Посмотрели моего локаций, исследовали побережье Байкала со стороны Бурятии.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Парки»

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  3. Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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