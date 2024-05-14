1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
«Мы заглянем в мемориальный парк, где любят отдыхать горожане, рассмотрим театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь с оригинальным фасадом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«В Этнографическом музее — большом лесном парке на окраине Улан-Удэ — я расскажу и покажу историю родной земли с бронзового по 20 век»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Далее отправимся в красивый парк, где есть несколько культурно-этнических зон и мини-зоопарк»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора14 мая 2024Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
- ВВиктория9 мая 2024Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
- ССергей8 мая 2024Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
- ИИрина7 мая 2024Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
- ММария1 мая 2024Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
- ВВера21 сентября 2023Самого шила не было, меня сопровождал водитель. Исключительно интересно!
- ККристина20 августа 2023Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось наше небольшое путешествие по маршруту) открыла для себя много нового о Дацане, культуре
- OOsteopat27 августа 2022Путешествие в Забайкальский национальный парк по берегу БайкалаСпасибо Андрею за интересное путешествие! Посмотрели моего локаций, исследовали побережье Байкала со стороны Бурятии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Парки»
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