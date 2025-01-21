скидка
5%
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан
Путешествие в Иволгинский дацан откроет вам тайны буддизма и позволит прикоснуться к культуре Бурятии. Присоединяйтесь к мини-группе для незабываемого опыта
Начало: На площади Советов
Завтра в 12:30
2 фев в 10:30
36003420₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, чтобы погрузиться в мир буддизма, участвовать в ритуалах и полюбоваться видами столицы Бурятии
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
3 фев в 11:30
5 фев в 11:30
от 4000₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
Узнать, что такое сансара и нирвана, покрутить молитвенный барабан и приумножить благую карму
Начало: по договорённости
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Расписание: ежедневно в 08:30
2 фев в 08:30
3 фев в 08:30
1500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 января 2025Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала
- ООксана18 января 2025Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много
- ААлина17 января 2025Очень понравилась экскурсия! Пришлось бронировать экскурсию в очень срочном порядке, гид пошла мне навстречу. Не грузила лишней информацией, очень интересно рассказывала, с большим уважением относится к религию, которую не исповедует!
- ККаринэ14 января 2025Экскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показали.
- ААндрей25 декабря 2024Это не возможно описать - это надо видеть и чувствовать!!! Марианна, спасибо большое за эмоции
- ННаталья21 декабря 2024Экскурсия прошла замечательно, Туяна очень подробно и интересно раассказала о традициях Буддизма и самом дацане Римпоче Багша. Мы были на
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Буддистские храмы»
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