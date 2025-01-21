Буддистские храмы Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Улан-Удэ, цены от 1500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
На машине
скидка
5%
24 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан
Путешествие в Иволгинский дацан откроет вам тайны буддизма и позволит прикоснуться к культуре Бурятии. Присоединяйтесь к мини-группе для незабываемого опыта
Начало: На площади Советов
Завтра в 12:30
2 фев в 10:30
36003420 за человека
Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
На машине
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, чтобы погрузиться в мир буддизма, участвовать в ритуалах и полюбоваться видами столицы Бурятии
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
3 фев в 11:30
5 фев в 11:30
от 4000 за всё до 2 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
На машине
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
Узнать, что такое сансара и нирвана, покрутить молитвенный барабан и приумножить благую карму
Начало: по договорённости
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Расписание: ежедневно в 08:30
2 фев в 08:30
3 фев в 08:30
1500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 января 2025
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала
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    нас, по дороге начала рассказ. Очень обстоятельно и интересно все рассказала, погрузила в философию буддизма. Я бы хотела съездить с Туяной куда-то ещё, жалко только, что нечасто бываю в Бурятии.

  • О
    Оксана
    18 января 2025
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много
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    нового интересного о традициях и обрядах! Туяна - умничка, знаток своего дела! Очень доступно и понятно! Спасибо от души, гостье из Москвы очень всë понравилось, для меня это было важно!

  • А
    Алина
    17 января 2025
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Пришлось бронировать экскурсию в очень срочном порядке, гид пошла мне навстречу. Не грузила лишней информацией, очень интересно рассказывала, с большим уважением относится к религию, которую не исповедует!
  • К
    Каринэ
    14 января 2025
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Экскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показали.
    Экскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показалиЭкскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показалиЭкскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показалиЭкскурсия оказалась интересной, насыщенной информацией. Мы узнали много нового. Нас довезли, всë рассказали и показали
  • А
    Андрей
    25 декабря 2024
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Это не возможно описать - это надо видеть и чувствовать!!! Марианна, спасибо большое за эмоции
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2024
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Экскурсия прошла замечательно, Туяна очень подробно и интересно раассказала о традициях Буддизма и самом дацане Римпоче Багша. Мы были на
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    службе, я передала ламе записочку с пожеланиями во время службы. Экскурсия очень тнтересная и познавательная. Впечатления незабываемые. Очень порадовал индивидуальный подход и то что почти не было посетителей. Всë-таки индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом носителем традиций это круто. Однозначно рекомендую Туяну как профессионала своего дела и просто очень приятного и внимательного собеседника

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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Буддистские храмы»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
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