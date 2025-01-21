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службе, я передала ламе записочку с пожеланиями во время службы. Экскурсия очень тнтересная и познавательная. Впечатления незабываемые. Очень порадовал индивидуальный подход и то что почти не было посетителей. Всë-таки индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом носителем традиций это круто. Однозначно рекомендую Туяну как профессионала своего дела и просто очень приятного и внимательного собеседника