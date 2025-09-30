Индивидуальная
до 4 чел.
НеобыЧайная Кяхта - из Улан-Удэ на авто
Путешествие в Кяхту из Улан-Удэ подарит уникальный опыт: старинные храмы, музеи и легенды Великого чайного пути ждут вас
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К ступе исполнения желаний - из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Кижингинского района, где буддийские традиции и история Кодунского государства оживают на ваших глазах
Начало: По договорённости с организатором
4 окт в 07:00
5 окт в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия к Байкалу из Улан-Удэ предлагает вам открыть тайны Бурятии. Окунитесь в историю, культуру и природу региона на комфортабельном авто
29 сен в 08:00
6 окт в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурный код Улан-Удэ
На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите, как город менялся сквозь века. Узнайте, как архитектура отражает исторические события и дух времени
Начало: У Одигитриевского собора
26 сен в 14:00
27 сен в 14:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
