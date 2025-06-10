7 дней
Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть самую большую конную статую, побывать на монгольском чаепитии и посетить буддийские храмы
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 11:00
10 июн в 11:00
15 июл в 11:00
76 900₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
2 мар в 09:00
109 000₽ за человека
7 дней
Знакомство с Байкалом
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
117 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На 7 дней»
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