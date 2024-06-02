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при прогулках по городу. Маршрут действительно очень нетипичный и интересный - сами не смогли бы так пройтись. Узнали много интересных фактов и особенностей Ульяновска. Отдельно отмечу оперативность Никиты - так вышло, что у нас резко изменились планы и нужно было занять время… Никита сразу же ответил, а это было 10 часов вечера, всё объяснил, сориентировал по времени и на следующий день отлично провёл интересную экскурсию. Очень позитивный, знающий и увлеченный гид. Спасибо! Однозначно рекомендую.