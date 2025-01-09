Индивидуальная
до 2 чел.
Личный мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:30
14 июл в 10:30
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Акварельный мастер-класс в кофейне у Прибрежного парка в Ульяновске
Узнать об основах акварельной живописи и порисовать за чашечкой кофе
Начало: У Прибрежного парка
Завтра в 12:30
14 июл в 10:30
3700 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
1490 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 января 2025Моим девочкам понравилось. Им по 16 лет, обе рисуют, но не акварелью. Решили пойти на мастер-класс, чтобы поучиться техникам. Регина
- ААлсу3 января 2025Это был потрясающий МК. Мы были с мамой 28.12. Регина с интересом и увлечённо все объясняла и рассказывала. Мы выбрали
- ЕЕлена3 ноября 2024Хочу сказать большое спасибо Регине. Была очень комфортная атмосфера на мастер-классе. Регина вместе с акварелью творят чудеса.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июле 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 4000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год по теме «Активности», 3 ⭐ отзыва, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь