1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо Никите за замечательную прогулку! Маршрут продуман великолепно: за несколько минут перемещаешься из 21 века в конец 19 в атмосферу старинного Симбирска. Много интересной и увлекательной информации. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Для пенсионеров»
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