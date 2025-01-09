Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью
Уникальная возможность освоить акварельные техники на пленэре в историческом месте Ульяновска. Узнайте тайны Винновской рощи и создайте шедевр
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 11:30
14 июл в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Личный мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:30
14 июл в 10:30
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Акварельный мастер-класс в кофейне у Прибрежного парка в Ульяновске
Узнать об основах акварельной живописи и порисовать за чашечкой кофе
Начало: У Прибрежного парка
Завтра в 12:30
14 июл в 10:30
3700 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 января 2025Моим девочкам понравилось. Им по 16 лет, обе рисуют, но не акварелью. Решили пойти на мастер-класс, чтобы поучиться техникам. Регина
- ААлсу3 января 2025Это был потрясающий МК. Мы были с мамой 28.12. Регина с интересом и увлечённо все объясняла и рассказывала. Мы выбрали
- ЕЕлена3 ноября 2024Хочу сказать большое спасибо Регине. Была очень комфортная атмосфера на мастер-классе. Регина вместе с акварелью творят чудеса.
- ТТатьяна16 июля 2024Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?
- ЕЕкатерина15 июля 2024Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.
- ААмира5 июля 2024Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Мастер-классы для взрослых»
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