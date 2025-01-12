Исторический центр Ульяновска ждёт вас на увлекательной экскурсии от площади Ленина до Соборной площади.
Путешествие откроет для вас богатую историю города, великолепные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей, таких как ренессанс, классицизм и модерн.
Пешеходный маршрут позволяет безопасно и комфортно провести время всей семьей, включая самых маленьких.
Экскурсия длится около полутора часов, что идеально подходит для неспешной и познавательной прогулки
Путешествие откроет для вас богатую историю города, великолепные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей, таких как ренессанс, классицизм и модерн.
Пешеходный маршрут позволяет безопасно и комфортно провести время всей семьей, включая самых маленьких.
Экскурсия длится около полутора часов, что идеально подходит для неспешной и познавательной прогулки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю основания Ульяновска
- 🏛️ Научиться распознавать архитектурные стили
- 📸 Насладиться видами на Волгу
- 👨👩👧👦 Прекрасно провести время с детьми
- 🚶♂️ Погулять по историческому центру
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Площадь Ленина
- Волга
Описание экскурсииПриглашаем вас на экскурсию по историческому центру Ульяновска! Мы прогуляемся между двумя старинными площадями города — Соборной площадью и площадью Ленина, где откроем для себя начало начал города и его богатую историю. Во время экскурсии вас ждут изумительные виды на Волгу, разнообразие архитектурных стилей и множество памятников, каждый из которых расскажет свою уникальную историю. Если с вами будут дети, они прекрасно проведут время вдали от шумных дорог. А если у вас совсем малыш, берите его с собой в слинг или коляску и отправляйтесь на познавательную прогулку по Ульяновску. На нашей экскурсии вы:• Узнаете историю основания города и множество любопытных фактов.
- Научитесь распознавать архитектурные стили: ренессанс, классицизм, псевдорусский стиль, эклектика, модерн и советский модернизм.
- Почувствуете себя как в музее под открытым небом.
• Обратите внимание на памятники, которые раньше казались вам хорошо знакомыми, и увидите их в новом свете. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя красоту и историю Ульяновска! Важная информация:
- Экскурсия пешеходная.
- Длительность — 1, 45 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Площадь Ленина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Площадь Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Длительность - 1, 45 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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