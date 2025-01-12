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Исторический центр Ульяновска ждёт вас на увлекательной экскурсии от площади Ленина до Соборной площади.



Путешествие откроет для вас богатую историю города, великолепные виды на Волгу и разнообразие архитектурных стилей, таких как ренессанс, классицизм и модерн.



Пешеходный маршрут позволяет безопасно и комфортно провести время всей семьей, включая самых маленьких.



Экскурсия длится около полутора часов, что идеально подходит для неспешной и познавательной прогулки

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