Прогулка по Ульяновску пройдёт в спокойной атмосфере музея под открытым небом, вдали от автомобильного шума. Маршрут проложен между двумя старинными площадями - Соборной и площадью Ленина.
В пути вас ждут исторические
В пути вас ждут исторические
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по историческим местам
- 🏛️ Виды на архитектурные памятники
- 🌊 Впечатляющие виды на Волгу
- 👶 Подходит для семей с маленькими детьми
- 📚 Узнаете историю Симбирска и Ульяновска
Что можно увидеть
- Бульвар Новый Венец
- Площадь Ленина
- Соборная площадь
- Сквер ИМ.Н. Карамзина
- Краеведческий музей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории. Здесь — изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей, обилие памятников и сюжетов.
Остановимся на самых интересных подробнее
- Погуляем по тихим переулкам исторического Ульяновска
- Посетим сквер им. Н. Карамзина и рассмотрим здание краеведческого музея
Кому особенно подойдёт экскурсия
Я специализируюсь на экскурсиях для родителей с малышами 0+. Выступаю за то, чтобы и с маленькими детьми человек оставался мобильным и интересующимся тем, что его окружает. Сажайте детей в слинг или коляску — и наслаждайтесь путешествием по городу!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ульяновске
Я — лицензированный экскурсовод с 8-летним опытом экскурсоводческой деятельности (городской и музейный гид). Автор проекта, специализирующегося на экскурсиях для родителей с маленькими детьми. Мои прогулки созданы для взрослой аудитории, но возможно (и даже желательно!) присутствие детей от 0 лет.Задать вопрос
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