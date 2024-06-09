Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной

Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Прогулка по Ульяновску пройдёт в спокойной атмосфере музея под открытым небом, вдали от автомобильного шума. Маршрут проложен между двумя старинными площадями - Соборной и площадью Ленина.

В пути вас ждут исторические
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достопримечательности, великолепные виды на Волгу и обсуждение зарождения Симбирска и развития Ульяновска.

Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную, насладитесь разнообразием архитектурных стилей и обилием памятников. Прогулка по тихим переулкам исторического Ульяновска и посещение сквера ИМ.Н. Карамзина с краеведческим музеем добавят впечатлений.

Экскурсия особенно подойдёт родителям с малышами, ведь даже с маленькими детьми можно оставаться мобильными и интересующимися окружающим миром. Сажайте детей в слинг или коляску и наслаждайтесь путешествием по городу

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Прогулка по историческим местам
  2. 🏛️ Виды на архитектурные памятники
  3. 🌊 Впечатляющие виды на Волгу
  4. 👶 Подходит для семей с маленькими детьми
  5. 📚 Узнаете историю Симбирска и Ульяновска

Что можно увидеть

  • Бульвар Новый Венец
  • Площадь Ленина
  • Соборная площадь
  • Сквер ИМ.Н. Карамзина
  • Краеведческий музей
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории. Здесь — изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей, обилие памятников и сюжетов.
    Остановимся на самых интересных подробнее
  • Погуляем по тихим переулкам исторического Ульяновска
  • Посетим сквер им. Н. Карамзина и рассмотрим здание краеведческого музея

Кому особенно подойдёт экскурсия

Я специализируюсь на экскурсиях для родителей с малышами 0+. Выступаю за то, чтобы и с маленькими детьми человек оставался мобильным и интересующимся тем, что его окружает. Сажайте детей в слинг или коляску — и наслаждайтесь путешествием по городу!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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