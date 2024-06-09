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достопримечательности, великолепные виды на Волгу и обсуждение зарождения Симбирска и развития Ульяновска.



Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную, насладитесь разнообразием архитектурных стилей и обилием памятников. Прогулка по тихим переулкам исторического Ульяновска и посещение сквера ИМ.Н. Карамзина с краеведческим музеем добавят впечатлений.



Экскурсия особенно подойдёт родителям с малышами, ведь даже с маленькими детьми можно оставаться мобильными и интересующимися окружающим миром. Сажайте детей в слинг или коляску и наслаждайтесь путешествием по городу