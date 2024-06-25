1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово»
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
«Начало начал города — бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 июня 2024Интересная экскурсия по историческому центру Ульяновска. Юлия просто и интересно рассказывает о достопримечательностях, знаменитых личностях и уделяет внимание архитектуре строений! Рекомендую;)
- ЕЕлена22 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию Юлии! Очень интересно и самое главное никуда не торопясь прошлись по указанному маршруту. Юля, очень тепло и интересно рассказала о достопримечательностях. Нашей компании очень понравилось! Рекомендуем.
- ССветлана11 июня 2024Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Площадь Ленина»
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