Площадь Ленина – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово»
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
«Начало начал города — бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 июня 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
    Интересная экскурсия по историческому центру Ульяновска. Юлия просто и интересно рассказывает о достопримечательностях, знаменитых личностях и уделяет внимание архитектуре строений! Рекомендую;)
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
    Огромное спасибо за экскурсию Юлии! Очень интересно и самое главное никуда не торопясь прошлись по указанному маршруту. Юля, очень тепло и интересно рассказала о достопримечательностях. Нашей компании очень понравилось! Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
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    путешествия, тем ценнее то, что нам так понравилась экскурсия, которую провел Максим! Спасибо за интересное изложение материала, за акценты на красоте старинных построек города, за подсказки по сувенирам и за возвращение в пионерское детство! Рекомендуем

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Площадь Ленина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Площадь Ленина
  3. Набережная
  4. Соборная площадь
  5. Краеведческий музей
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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