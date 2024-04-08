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автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало).