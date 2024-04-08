1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
«Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории»
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
- ВВалентина13 января 2024Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
- ГГалина17 декабря 2023В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
- ТТатьяна7 октября 2023Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
- ВВалентина18 июля 2023К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Святые места»
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