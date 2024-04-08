Религиозные экскурсии по святым местам Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900 за всё до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
«Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
«Вы увидите бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории»
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
  • В
    Валентина
    13 января 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
  • Г
    Галина
    17 декабря 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
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    автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало).

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
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    настроена на наш темп. Места нам показали великолепные, а рассказ был познавательный. Мы ознали много нового. Мы остались очень довольны и с удовольствием поедем на другие экскурсии с прекрасным гидом.

  • В
    Валентина
    18 июля 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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