Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)

Поездка начнётся с визита в Ундоровский палеонтологический музей, созданный возле села Ундоры - на...

Поездка начнётся с визита в Ундоровский палеонтологический музей, созданный возле села Ундоры — на уникальном местонахождении морских ящеров юрской и меловой эпохи.

Музейная экспозиция состоит из трёх залов, в которых хранится свыше 2500 экспонатов.

В музее можно увидеть полезные ископаемые, остатки рептилий и динозавров.
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)

Что вы увидите 🤩

  • Ундоровский палеонтологический музей
  • Городищенский разрез
  • Долина кристаллов
  • Источники минеральной воды
  • Ивашевский парк

Что вас ожидает:

  • После осмотра коллекции мы отправимся на Городищенский разрез — природный памятник, расположенный в 2 км от музея. Рядом с разрезом мы увидим Долину кристаллов, где прямо на поверхность земли выходят меловые и юрские отложения. В её многочисленных оврагах видны 6-метровые толщи пластов, в которых застыли скелеты ящеров, белемниты, головоногие моллюски.
  • Экскурсия продолжится посещением источников минеральной воды у волжского берега. Немало источников находится и на территории Ивашевского парка, заложенного в XIX столетии семейством Петра Ивашева. При осмотре парка вы послушаете рассказы об истории имения, узнаете немало интересного об Ундорах и его ценных геологических открытиях.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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