После осмотра коллекции мы отправимся на Городищенский разрез — природный памятник, расположенный в 2 км от музея. Рядом с разрезом мы увидим Долину кристаллов, где прямо на поверхность земли выходят меловые и юрские отложения. В её многочисленных оврагах видны 6-метровые толщи пластов, в которых застыли скелеты ящеров, белемниты, головоногие моллюски.
Экскурсия продолжится посещением источников минеральной воды у волжского берега. Немало источников находится и на территории Ивашевского парка, заложенного в XIX столетии семейством Петра Ивашева. При осмотре парка вы послушаете рассказы об истории имения, узнаете немало интересного об Ундорах и его ценных геологических открытиях.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
9 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.