Поездка начнётся с визита в Ундоровский палеонтологический музей, созданный возле села Ундоры — на уникальном местонахождении морских ящеров юрской и меловой эпохи.



Музейная экспозиция состоит из трёх залов, в которых хранится свыше 2500 экспонатов.



В музее можно увидеть полезные ископаемые, остатки рептилий и динозавров.