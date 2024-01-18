Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза

Групповой тур в Великом Устюге
4.7
3 отзыва
Прогуляемся всей семьей по древнему городу в Рождественские праздники! Главный Дед Мороз страны и его помощники ждут нас в своей сказочной резиденции, чтобы показать удивительную коллекцию подарков, волшебную обсерваторию и познакомить с народными промыслами.
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
7
янв
9
янв

Что вас ожидает:

Погружение в сказку
Погружение в сказку
Увидим сказочный терем, где живет белобородый кудесник
Сердце древнего города
Сердце древнего города
Совершим созерцательную прогулку среди белокаменных и злотоглавых храмов Великого Устюга
Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Сможем сочинить собственную сказку, разыграть спектакль и поучаствовать в игровых программах

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программа

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 13:00.

12:00 Обед.

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства. Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

ИЛИ

«Город купцов и мастеров». Интерактивное занятие с играми и элементами кукольного представления знакомит с наиболее интересными страницами истории Великого Устюга, торговлей и ремёслами, которые принесли городу известность и славу (для лиц старше 6 лет).

Если в группе не более 10 человек, и есть дети, то проводится программа «Город купцов и мастеров», после программы вы можете самостоятельно осмотреть залы в музее. Если группа взрослая, то проводится обзорная экскурсия по Музею истории.

Посещение действующего храма Прокопия Устюжского.

Свободное время.

Посещение сувенирных магазинов.

Ужин.

Посещение Дома моды Деда Мороза —путешествие в самуюнастоящую швейную мастерскую Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

«Вологодские сказания» — В русской избе гости смогут окунуться в настоящий мир сказок и фольклора Вологодского края, где сами, удивительным образом, перевоплотятся в героев сказки. Театрализованная программа с элементами кукольного театра не оставит равнодушным никого.

Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программаПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программа
2 день

Вотчина Деда Мороза

Завтрак.

Переезд на Вотчину (12 км).

Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Принять участие в эксклюзивной программе-встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом.

Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!

А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную.

Дети, для Дедушки Мороза, смогут рассказать/спеть/станцевать/подарить свой подарок.

А в заключение встречи, сделать семейное фото с хозяином Вотчины.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или квест-избушка «Разморозка» и др.

Посмотреть театрализованное представление у Дома Деда Мороза «Когда свита Морозова гостей встречает и дарит чудесную сказку, где живут настоящие чудеса».

Свободное время для посещения «Зимнего сада», Ледника, аттракционов, зоопарка, сувенирных лавочек.

Обед.

Трансфер Вотчина — Великий Устюг.

Свободное время.

Ужин.

Вотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда Мороза
3 день

Интерактивная программа «Путешествие во времени»

Завтрак.

Освобождение номеров до 11:00.

Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени» — Городская резиденция Деда Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства».

Только здесь в реальном времени соединяются прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице — Хранительнице времени.

В пространстве волшебного времени можно навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 лет назад.

Обед.

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др. мероприятие.

Мастер-класс «Рисование песком», «Жар птица», великоустюгская роспись, береста или др.

Трансфер на ст. Котлас Южный.

Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»Интерактивная программа «Путешествие во времени»

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаВзрослыйШкольникДошкольник
Гостиница «Двина», «Великий Устюг», отель «Гледен»30 50030 00029 000
Гостевой дом «Борок», мини-гостиница на Энгельса
(основное / дополнительное место)		23 200 / 20 83022 700 / 20 33021 700 / 19 330
Гостиница Эконом (частичные удобства): 1 этаж мини-гостиницы, хостел «Двина»22 60022 00021 000

Дети до 3 лет (без места в гостинице и питания, свое место в автобусе) — 3500 руб.

Возможно одноместное размещение за доп. плату.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостевой дом «Борок»

2 ночи

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Отель «Гледен»

2 ночи

Отель «Гледен» с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Великом Устюге, в сосновом лесу, в 2 км от центра города. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиный уголок для вашего удобства.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гости могут посетить кафе на территории отеля, где подают блюда европейской кухни.

Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»

Мини-гостиница на Энгельса

2 ночи

В мини-гостинице 5 номеров, все с удобствами (место для одежды, тумбочки, доп. место — кресло-кровать или евро-раскладушка), бесплатный wi-fi.

Есть номер «Семейный»: 2 изолированные комнаты, 2 санузла, 1 душ, можно поставить 2 доп. места.

На этаже есть комната для приема пищи (плита, микроволновка, чайник, посуда). Свой двор, своя закрытая автостоянка/

До центра города 2 км, рядом магазины, это частный сектор (тишина, спокойное место, сугробы белого снега).

Мини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на Энгельса

Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)

2 ночи

На 1 этаже мини-гостиницы, 6 номеров с 4-местным размещением с частичными удобствами (умывальник), комната для приема пищи, душ и туалеты на этаже, есть 2 номера с туалетом, бесплатный wi-fi

Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)

Гостиница Эконом (хостел «Двина»)

2 ночи

Отдельно стоящее здание, около 150 м от основного корпуса, своя автостоянка, на 1 этаже магазины и бизнес-этаж.

Есть 2 номера с удобствами, остальные с частичными удобствами.

3-5-местные номера с частичными удобствами.

На этаже: туалеты, душевая.

В номере: кровати, умывальник, холодильник, телевизор, постельное белье с полотенцами, чайник, чашки.

Гостиница Эконом (хостел «Двина»)Гостиница Эконом (хостел «Двина»)Гостиница Эконом (хостел «Двина»)Гостиница Эконом (хостел «Двина»)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака в гостинице, 3 обеда в кафе города, 2 ужина в кафе города)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы на ст. Котлас/Ядриха к поездам 375/376, переезд до Вотчины и от Вотчины до Устюга)
  • Сувенир на память
  • Грамота
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до ст. Котлас Южный и обратно
  • Индивидуальный трансфер:3 000 руб. за машину в одну сторону5 000 руб. минивен за машину в одну сторону
  • 3 000 руб. за машину в одну сторону
  • 5 000 руб. минивен за машину в одну сторону
  • «Мешок со сладостями от Деда Мороза» - 900 руб
  • Мастер-классы и др. интерактивы - от 300 руб. /чел
  • Программа «День в деревне» (включая трансфер):взрослый - 5 500 руб. ребенок - 4 200 руб
  • Взрослый - 5 500 руб
  • Ребенок - 4 200 руб
  • Программа «Лошадкин двор» (включая трансфер):взрослый/ребенок - 1 000 руб
  • Взрослый/ребенок - 1 000 руб
  • Поездка в зоопарк Деда Мороза (включая трансфер):взрослый - 900 руб. ребенок - 500 руб
  • Взрослый - 900 руб
  • Ребенок - 500 руб
  • Чайные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. ребенок - 1 650 руб
  • Взрослый - 1 800 руб
  • Ребенок - 1 650 руб
  • «На примерку с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. дети - 1 650 руб
  • Дети - 1 650 руб
  • Самостоятельное посещение почты Деда Мороза: все категории - 400 руб. ребенок до 3 лет - бесплатно
  • Все категории - 400 руб
  • Ребенок до 3 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие программы у дополнительных экскурсий?

«Сказочки на лавочках» —встреча с Дедом Морозом, где услышите его самую любимую сказку и разыграете ее вместе с помощниками Деда Мороза, а главное - сами сможете сочинить свою новую собственную сказку, 45 мин. групповая (на Вотчине)

«День в деревне» (за городом, на весь день).

Знакомство с бытом и укладом северной деревни. Мастер-класс «Сельские забавы» (игрушки из глины и соломы, тряпичные куклы, прядение шерсти и мн. др.) Дружеские посиделки с угощением из блюд русской кухни. Песни и гадания. Чаепитие у самовара с пирогами. Дегустация местных наливок. Отдых на природе и игры на свежем воздухе, катание на лыжах и с горки с купанием в снегу. Переезд в Великий Устюг

«На примерку с Дедом Морозом» (в городе).

Количество участников от 5 до 15 человек, продолжительность 45 минут.

Удивительная и необычная встреча с Дедом Морозом во время примерки его нарядов. Гости принимают участие в создании сказочного наряда для Зимнего Волшебника, а мастерицы приоткроют тайну морозных узоров, вышитых на нарядах Деда Мороза. Сам Дедушка Мороз подарит гостям эксклюзивные подарки от своих рукодельниц, и каждый сделает волшебную картинку на память. (в вечернее время по заявкам после19.00 часов).

«На беседу к Деду» — чайные посиделки с Дедом Морозом (в городе).

В гостеприимной «Русской избе» вас встретит радушная хозяйка, познакомит с убранством дома и проводит в светлую горницу к самому Деду Морозу. Зимний Кудесник поведает вам о тайнах волшебства, одарит каждого необыкновенным подарком, способным совершить маленькое чудо. Задушевная беседа, ароматный северный чай и уют русского гостеприимства оставят незабываемые впечатления о теплых посиделках и поездке в наш сказочный город!

Программа «Лошадкин двор» —поездка в деревню, встреча и знакомство с бытом конюшенного двора, возможность пообщаться с лошадками, запрячь, покормить и покататься в санях и верхом. 1,5 часа + проезд (всего 2,5 часа).

Зоопарк Деда Мороза — рядом с территорией Вотчины расположился зоопарк Деда Мороза.

В зоопарке экспонируется более 400 особей животных и птиц, в том числе редких, которые занесены в Красную Книгу. Вместе с привычными обитателями северных лесов — медведями, волками, лисами, лосями, северными оленями, бобрами, белками, можно увидеть верблюдов, маралов, альпаку, африканских страусов, яков, осликов, красного волка, енотов — полоскунов, харзу и т. д.

В зоопарке собрана редкая коллекция журавлей, водоплавающих и хищных птиц: журавли — красавки, японские журавли, белые аисты, белые и черные лебеди, гуси и утки разных пород, степные орлы, глухарь, филин, неясыть длиннохвостая. Широко представлены и другие виды птиц: павлины, фазаны, попугаи и декоративные куры. Домашних животных представляют — лошади разных пород, овцы, камерунские козы, собаки, кролики, гуси и индюки, морские свинки, черепахи. .

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Д
18 янв 2024
Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
Т
16 янв 2024
Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
Т
15 янв 2024
Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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