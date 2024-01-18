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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программа
Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).
Переезд в г. Великий Устюг.
Размещение после 13:00.
12:00 Обед.
Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства. Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).
ИЛИ
«Город купцов и мастеров». Интерактивное занятие с играми и элементами кукольного представления знакомит с наиболее интересными страницами истории Великого Устюга, торговлей и ремёслами, которые принесли городу известность и славу (для лиц старше 6 лет).
Если в группе не более 10 человек, и есть дети, то проводится программа «Город купцов и мастеров», после программы вы можете самостоятельно осмотреть залы в музее. Если группа взрослая, то проводится обзорная экскурсия по Музею истории.
Посещение действующего храма Прокопия Устюжского.
Свободное время.
Посещение сувенирных магазинов.
Ужин.
Посещение Дома моды Деда Мороза —путешествие в самуюнастоящую швейную мастерскую Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
«Вологодские сказания» — В русской избе гости смогут окунуться в настоящий мир сказок и фольклора Вологодского края, где сами, удивительным образом, перевоплотятся в героев сказки. Театрализованная программа с элементами кукольного театра не оставит равнодушным никого.
Вотчина Деда Мороза
Завтрак.
Переезд на Вотчину (12 км).
Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.
В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.
В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Принять участие в эксклюзивной программе-встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом.
Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!
А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную.
Дети, для Дедушки Мороза, смогут рассказать/спеть/станцевать/подарить свой подарок.
А в заключение встречи, сделать семейное фото с хозяином Вотчины.
Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или квест-избушка «Разморозка» и др.
Посмотреть театрализованное представление у Дома Деда Мороза «Когда свита Морозова гостей встречает и дарит чудесную сказку, где живут настоящие чудеса».
Свободное время для посещения «Зимнего сада», Ледника, аттракционов, зоопарка, сувенирных лавочек.
Обед.
Трансфер Вотчина — Великий Устюг.
Свободное время.
Ужин.
Интерактивная программа «Путешествие во времени»
Завтрак.
Освобождение номеров до 11:00.
Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени» — Городская резиденция Деда Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства».
Только здесь в реальном времени соединяются прошлое и настоящее.
Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице — Хранительнице времени.
В пространстве волшебного времени можно навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 лет назад.
Обед.
Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др. мероприятие.
Мастер-класс «Рисование песком», «Жар птица», великоустюгская роспись, береста или др.
Трансфер на ст. Котлас Южный.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Школьник
|Дошкольник
|Гостиница «Двина», «Великий Устюг», отель «Гледен»
|30 500
|30 000
|29 000
|Гостевой дом «Борок», мини-гостиница на Энгельса
(основное / дополнительное место)
|23 200 / 20 830
|22 700 / 20 330
|21 700 / 19 330
|Гостиница Эконом (частичные удобства): 1 этаж мини-гостиницы, хостел «Двина»
|22 600
|22 000
|21 000
Дети до 3 лет (без места в гостинице и питания, свое место в автобусе) — 3500 руб.
Возможно одноместное размещение за доп. плату.
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.
Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.
В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.
В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».
Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».
Гостевой дом «Борок»
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
Гостиница «Великий Устюг»
Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.
Гостиница «Великий Устюг» – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.
90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.
Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.
Отель «Гледен»
Отель «Гледен» с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Великом Устюге, в сосновом лесу, в 2 км от центра города. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиный уголок для вашего удобства.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гости могут посетить кафе на территории отеля, где подают блюда европейской кухни.
Мини-гостиница на Энгельса
В мини-гостинице 5 номеров, все с удобствами (место для одежды, тумбочки, доп. место — кресло-кровать или евро-раскладушка), бесплатный wi-fi.
Есть номер «Семейный»: 2 изолированные комнаты, 2 санузла, 1 душ, можно поставить 2 доп. места.
На этаже есть комната для приема пищи (плита, микроволновка, чайник, посуда). Свой двор, своя закрытая автостоянка/
До центра города 2 км, рядом магазины, это частный сектор (тишина, спокойное место, сугробы белого снега).
Гостиница Эконом (1 этаж мини-гостиницы)
На 1 этаже мини-гостиницы, 6 номеров с 4-местным размещением с частичными удобствами (умывальник), комната для приема пищи, душ и туалеты на этаже, есть 2 номера с туалетом, бесплатный wi-fi
Гостиница Эконом (хостел «Двина»)
Отдельно стоящее здание, около 150 м от основного корпуса, своя автостоянка, на 1 этаже магазины и бизнес-этаж.
Есть 2 номера с удобствами, остальные с частичными удобствами.
3-5-местные номера с частичными удобствами.
На этаже: туалеты, душевая.
В номере: кровати, умывальник, холодильник, телевизор, постельное белье с полотенцами, чайник, чашки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (2 завтрака в гостинице, 3 обеда в кафе города, 2 ужина в кафе города)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы на ст. Котлас/Ядриха к поездам 375/376, переезд до Вотчины и от Вотчины до Устюга)
- Сувенир на память
- Грамота
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до ст. Котлас Южный и обратно
- Индивидуальный трансфер:3 000 руб. за машину в одну сторону5 000 руб. минивен за машину в одну сторону
- 3 000 руб. за машину в одну сторону
- 5 000 руб. минивен за машину в одну сторону
- «Мешок со сладостями от Деда Мороза» - 900 руб
- Мастер-классы и др. интерактивы - от 300 руб. /чел
- Программа «День в деревне» (включая трансфер):взрослый - 5 500 руб. ребенок - 4 200 руб
- Взрослый - 5 500 руб
- Ребенок - 4 200 руб
- Программа «Лошадкин двор» (включая трансфер):взрослый/ребенок - 1 000 руб
- Взрослый/ребенок - 1 000 руб
- Поездка в зоопарк Деда Мороза (включая трансфер):взрослый - 900 руб. ребенок - 500 руб
- Взрослый - 900 руб
- Ребенок - 500 руб
- Чайные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. ребенок - 1 650 руб
- Взрослый - 1 800 руб
- Ребенок - 1 650 руб
- «На примерку с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. дети - 1 650 руб
- Дети - 1 650 руб
- Самостоятельное посещение почты Деда Мороза: все категории - 400 руб. ребенок до 3 лет - бесплатно
- Все категории - 400 руб
- Ребенок до 3 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие программы у дополнительных экскурсий?
«Сказочки на лавочках» —встреча с Дедом Морозом, где услышите его самую любимую сказку и разыграете ее вместе с помощниками Деда Мороза, а главное - сами сможете сочинить свою новую собственную сказку, 45 мин. групповая (на Вотчине)
«День в деревне» (за городом, на весь день).
Знакомство с бытом и укладом северной деревни. Мастер-класс «Сельские забавы» (игрушки из глины и соломы, тряпичные куклы, прядение шерсти и мн. др.) Дружеские посиделки с угощением из блюд русской кухни. Песни и гадания. Чаепитие у самовара с пирогами. Дегустация местных наливок. Отдых на природе и игры на свежем воздухе, катание на лыжах и с горки с купанием в снегу. Переезд в Великий Устюг
«На примерку с Дедом Морозом» (в городе).
Количество участников от 5 до 15 человек, продолжительность 45 минут.
Удивительная и необычная встреча с Дедом Морозом во время примерки его нарядов. Гости принимают участие в создании сказочного наряда для Зимнего Волшебника, а мастерицы приоткроют тайну морозных узоров, вышитых на нарядах Деда Мороза. Сам Дедушка Мороз подарит гостям эксклюзивные подарки от своих рукодельниц, и каждый сделает волшебную картинку на память. (в вечернее время по заявкам после19.00 часов).
«На беседу к Деду» — чайные посиделки с Дедом Морозом (в городе).
В гостеприимной «Русской избе» вас встретит радушная хозяйка, познакомит с убранством дома и проводит в светлую горницу к самому Деду Морозу. Зимний Кудесник поведает вам о тайнах волшебства, одарит каждого необыкновенным подарком, способным совершить маленькое чудо. Задушевная беседа, ароматный северный чай и уют русского гостеприимства оставят незабываемые впечатления о теплых посиделках и поездке в наш сказочный город!
Программа «Лошадкин двор» —поездка в деревню, встреча и знакомство с бытом конюшенного двора, возможность пообщаться с лошадками, запрячь, покормить и покататься в санях и верхом. 1,5 часа + проезд (всего 2,5 часа).
Зоопарк Деда Мороза — рядом с территорией Вотчины расположился зоопарк Деда Мороза.
В зоопарке экспонируется более 400 особей животных и птиц, в том числе редких, которые занесены в Красную Книгу. Вместе с привычными обитателями северных лесов — медведями, волками, лисами, лосями, северными оленями, бобрами, белками, можно увидеть верблюдов, маралов, альпаку, африканских страусов, яков, осликов, красного волка, енотов — полоскунов, харзу и т. д.
В зоопарке собрана редкая коллекция журавлей, водоплавающих и хищных птиц: журавли — красавки, японские журавли, белые аисты, белые и черные лебеди, гуси и утки разных пород, степные орлы, глухарь, филин, неясыть длиннохвостая. Широко представлены и другие виды птиц: павлины, фазаны, попугаи и декоративные куры. Домашних животных представляют — лошади разных пород, овцы, камерунские козы, собаки, кролики, гуси и индюки, морские свинки, черепахи. .