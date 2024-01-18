1 день

Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивная программа

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 13:00.

12:00 Обед.

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства. Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

ИЛИ

«Город купцов и мастеров». Интерактивное занятие с играми и элементами кукольного представления знакомит с наиболее интересными страницами истории Великого Устюга, торговлей и ремёслами, которые принесли городу известность и славу (для лиц старше 6 лет).

Если в группе не более 10 человек, и есть дети, то проводится программа «Город купцов и мастеров», после программы вы можете самостоятельно осмотреть залы в музее. Если группа взрослая, то проводится обзорная экскурсия по Музею истории.

Посещение действующего храма Прокопия Устюжского.

Свободное время.

Посещение сувенирных магазинов.

Ужин.

Посещение Дома моды Деда Мороза —путешествие в самуюнастоящую швейную мастерскую Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

«Вологодские сказания» — В русской избе гости смогут окунуться в настоящий мир сказок и фольклора Вологодского края, где сами, удивительным образом, перевоплотятся в героев сказки. Театрализованная программа с элементами кукольного театра не оставит равнодушным никого.