1 день

Экскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желанию

Встреча на станции Котлас Южный в 10:00, в 15:20 к прибытию скорого поезда №41/42.

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 13:00.

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства.

Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

ИЛИ

«Город купцов и мастеров». Интерактивное занятие с играми и элементами кукольного представления знакомит с наиболее интересными страницами истории Великого Устюга, торговлей и ремёслами, которые принесли городу известность и славу (для лиц старше 6 лет).

Посещение действующего храма Прокопия Устюжского.

Свободное время. Посещение сувенирных магазинов.

Обед.

Дополнительно можно приобрести:

Банкет в ресторане с развлекательной программой с 22:00 до 03:00 — цены уточняются. Новогоднее шоу (праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда Мороза — развлекательная программа «С Новым годом! С новой сказкой!» с 23:30 до 02:00) — цены уточняются.

Вас ждет Сказка у дома Деда Мороза, где помощник сказочного волшебника огласит приказ о встрече Нового года.

Ровно в полночь под бой курантов сам Дед Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся настоящие чудеса.

На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука.

Для желающих танцевать в эту новогоднюю ночь будет звучать музыка.