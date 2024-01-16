Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Групповой тур в Великом Устюге

Новый год в гостях у Деда Мороза

5
3 отзыва
На четыре дня окунемся в сказочную атмосферу Великого Устюга.

Нас ждет знакомство с древним городом, возможность увидеть работу мастериц и поучаствовать в новогоднем шоу.

Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе — Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником!
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

В гости к Деду Морозу
В гости к Деду Морозу
Загадаем самое заветное желание и побываем в волшебной обсерватории Деда Мороза
Очарование древнего города
Очарование древнего города
Посетим самые красивые и старые храмы Великого Устюга
Игровые программы
Игровые программы
Поучаствуем в веселых народных забавах, поиграем и похохочем от души

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желанию

Встреча на станции Котлас Южный в 10:00, в 15:20 к прибытию скорого поезда №41/42.

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 13:00.

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства.

Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

ИЛИ

«Город купцов и мастеров». Интерактивное занятие с играми и элементами кукольного представления знакомит с наиболее интересными страницами истории Великого Устюга, торговлей и ремёслами, которые принесли городу известность и славу (для лиц старше 6 лет).

Посещение действующего храма Прокопия Устюжского.

Свободное время. Посещение сувенирных магазинов.

Обед.

Дополнительно можно приобрести:

  1. Банкет в ресторане с развлекательной программой с 22:00 до 03:00 — цены уточняются.
  2. Новогоднее шоу (праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда Мороза — развлекательная программа «С Новым годом! С новой сказкой!» с 23:30 до 02:00) — цены уточняются.

Вас ждет Сказка у дома Деда Мороза, где помощник сказочного волшебника огласит приказ о встрече Нового года.

Ровно в полночь под бой курантов сам Дед Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся настоящие чудеса.

На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука.

Для желающих танцевать в эту новогоднюю ночь будет звучать музыка.

Экскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия в Великом Устюге. Новогоднее шоу по желанию
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Поздний завтрак.

Трансфер на Вотчину Деда Мороза (12 км).

Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или квест-избушка «Разморозка» и др.

Посмотреть театрализованное представление у Дома Деда Мороза «когда свита Морозова гостей встречает и дарит чудесную сказку, где живут настоящие чудеса».

Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 250 руб. /чел., Ледника — 250 руб. /чел., аттракционов — 250 руб. /чел., зоопарка — от 250 руб. /чел., сувенирных лавочек.

За дополнительную плату (заказ заранее обязателен):

  • Участие в эксклюзивной программе-встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем! А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную. Дети, для Дедушки Мороза, смогут рассказать, спеть, станцевать, подарить свой подарок. А в заключение встречи, сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1000 руб. /чел.
  • Спа-курорт для Снеговиков — 500 руб. /чел.
  • Шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) — 500 руб. /чел.
  • Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 350 руб. /чел.
  • Стряпня-шоу (игровая программа) — 300 руб. /чел.
  • Иммерсионное шоу-променад «Волшебные сказки Деда Мороза» — вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, гости отправляются в путешествие в страну сказок и волшебства… (программа зимнего сезона) — 850 руб. /чел.

Трансфер Вотчина — Великий Устюг (12 км).

Ужин.

Свободное время.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Интерактивные и фольклорные мероприятия

Завтрак.

Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени» — Городская резиденция Деда Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства».

Только здесь в реальном времени соединяются прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице — Хранительнице времени.

В пространстве волшебного времени можно навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 лет назад.

Обед.

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др. мероприятие

Мастер-класс «Рисование песком», «Жар птица», великоустюгская роспись, береста или др.

Свободное время.

Интерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятия
4 день

Отъезд. «День в деревне» по желанию

Завтрак.

Освобождение номеров в 11:00.

Трансфер на ст. Котлас/Ядриха.

Отправиться домой можно любым поездом к 10:00, 15:00, 19:00.

Программа «День в деревне» (по желанию за доп. плату).

Знакомство с бытом и укладом северной деревни.

Мастер-класс «Сельские забавы» (игрушки из глины и соломы, тряпичные куклы, прядение шерсти и мн. др.).

Дружеские посиделки с угощением из блюд русской кухни.

Чаепитие у самовара с пирогами.

Дегустация изделий Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Отдых на природе и игры на свежем воздухе, катание на лыжах и с горки с купанием в снегу.

Переезд в Великий Устюг.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияВзрослыйШкольникДошкольникДошкольник до 3 лет без места и питания
Гостиница «Двина», «В. Устюг»

33 160

32 570

31 980

3 000

Гостиница «Борок», мини-гостиница на Энгельса

23 500

22 900

22 300

3 000

Гостиничные номера с частичными удобствами: 1 этаж мини-гостиницы, хостел «Двина»

22 600

22 000

21 400

3 000

Гостиница «Айсберг», «Постоялец», «Сухона», «Гледен»

под запрос

Возможно одноместное размещение за доп. плату:

  • «Двина», «В. Устюг», «Сухона», «Гледен» — 9 000 руб.;
  • «Айсберг» — 8 400 руб.,
  • мини-гостиница, «Борок» — 7 500 руб.;

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

3 ночи

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Айсберг»

3 ночи

Мини-гостиница «Айсберг» расположена в городе Великий Устюг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах в числе удобств кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. В каждом номере мини-гостиницы «Айсберг» предоставляются полотенца и постельное белье.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям полезную туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.

Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»

Гостевой дом «Борок»

3 ночи

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»

Гостиница «Постоялец»

3 ночи

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»

Гостиница «Великий Устюг»

3 ночи

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Мини-гостиница на Энгельса

3 ночи

В мини-гостинице 5 номеров, все с удобствами (место для одежды, тумбочки, доп. место — кресло-кровать или евро-раскладушка), бесплатный wi-fi.

Есть номер «Семейный»: 2 изолированные комнаты, 2 санузла, 1 душ, можно поставить 2 доп. места.

На этаже есть комната для приема пищи (плита, микроволновка, чайник, посуда). Свой двор, своя закрытая автостоянка/

До центра города 2 км, рядом магазины, это частный сектор (тишина, спокойное место, сугробы белого снега).

Мини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на ЭнгельсаМини-гостиница на Энгельса

Номера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницы

3 ночи

На 1 этаже мини-гостиницы 6 номеров с 4-местным размещением с частичными удобствами (умывальник), комната для приема пищи, душ и туалеты на этаже, есть 2 номера с туалетом, бесплатный wi-fi

Номера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницыНомера с частичными удобствами на 1 этаже мини-гостиницы

Номера с частичными удобствами в хостеле «Двина»

3 ночи

Отдельно стоящее здание, около 150 м от основного корпуса, своя автостоянка, на 1 этаже магазины и бизнес-этаж.

Есть 2 номера с удобствами, остальные с частичными удобствами.

3-5-местные номера с частичными удобствами.

На этаже: туалеты, душевая.

В номере: кровати, умывальник, холодильник, телевизор, постельное белье с полотенцами, чайник, чашки.

Номера с частичными удобствами в хостеле «Двина»Номера с частичными удобствами в хостеле «Двина»Номера с частичными удобствами в хостеле «Двина»Номера с частичными удобствами в хостеле «Двина»

Гостиница «Сухона»

3 ночи

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»

Отель «Гледен»

3 ночи

Отель «Гледен» находится в красивом месте у въезда в город Великий Устюг.

Номерной фонд включает 35 уютных и со вкусом обставленных номера 4 категорий, укомплектованных необходимой техникой для комфортного проживания, включая фен. В нескольких есть кресла.

Имеется ресторан с разнообразным меню и бар. Сервис предлагает владельцам автомобилей частную парковочную территорию с автостоянкой. Постояльцы могут размещаться со своими домашними животными. Чистота обеспечивается с помощью ежедневной уборки. Предоставляется доступ к факсу и ксероксу. Круглосуточно производится оформление новоприбывших.

По запросу возможен платный доступ к трансферу. Осуществляется уход за вещами постояльцев в прачечной при отеле. Имеются камеры для хранения вещей. Кроме того, гостей могут разбудить в нужное для них время.

Из достопримечательностей рекомендуются музей новогодней и рождественской игрушки, зимний сад и монастырь. Расстояние до аэропорта составляет 2 км, ж/д вокзал расположен в 15 минутах ходьбы.

Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы на ж/д, Вотчина, обзорная)
  • Сопровождающий группы
  • Вручение памятного подарка и верительной грамоты от Деда Мороза
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Великий Устюг/ст. Котлас и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение (за 3 ночи):Двина, В. Устюг, Сухона, Гледен - 9 000 руб. Айсберг - 8 400 руб., мини-гостиница, Борок - 7 500 руб
  • Двина, В. Устюг, Сухона, Гледен - 9 000 руб
  • Айсберг - 8 400 руб
  • Мини-гостиница, Борок - 7 500 руб
  • Новогоднее шоу на Вотчине Деда Мороза (уличная программа) - 2 500 руб. /чел. (с учетом трансфера)
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Великий Устюг»:взрослый - 6 000 руб. /чел. ребенок от 4 до 18 лет - 5 000 руб. /чел
  • Взрослый - 6 000 руб. /чел
  • Ребенок от 4 до 18 лет - 5 000 руб. /чел
  • «Мешок со сладостями от Деда Мороза» - 900 руб
  • Дополнительные экскурсии, мастер-классы и интерактивы - от 200 руб. /чел
  • Программа «День в деревне» (включая трансфер):взрослый - 5 500 руб. ребенок - 4 200 руб
  • Взрослый - 5 500 руб
  • Ребенок - 4 200 руб
  • Программа «Лошадкин двор» (включая трансфер):взрослый/ребенок - 1 000 руб. /чел
  • Взрослый/ребенок - 1 000 руб. /чел
  • Поездка в зоопарк Деда Мороза (включая трансфер):взрослый - 900 руб. /чел. ребенок - 500 руб. /чел
  • Взрослый - 900 руб. /чел
  • Ребенок - 500 руб. /чел
  • Чайные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. /чел. ребенок - 1 650 руб. /чел
  • Взрослый - 1 800 руб. /чел
  • Ребенок - 1 650 руб. /чел
  • «На примерку с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. /чел. ребенок - 1 650 руб. /чел
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как проходит новогодний банкет в ресторане гостиницы «Великий Устюг»?

Банкет продлится с 22:30 до 02:00.
Взрослым необходимо выбрать горячее и гарнир, детям — только гарнир.

Новогодний банкет (взрослый — 6 000 руб. /чел.)

Сет из холодных закусок «От Милой Снегурочки»

  • Нарезка рыбная «Дары моря» (60 гр, 1 шт): форель солёная, сёмга солёная, палтус копчёный.
  • Тарталетка с красной икрой (20 гр, 3 шт): икра красная, тарталетка, масло сливочное.
  • Мясная трапеза (90 гр, 1 шт): карбонат, грудинка, ветчина, колбаса п/к, маслины, зелень.
  • Рулетики «Новогодние» (100 гр, 1 шт): ветчина, сливочный сыр, майонез, чеснок, грецкий орех.
  • Микс из свежих овощей (100 гр, 1 шт): помидоры св., огурцы св., редис, перец сладкий, оливки, маслины, зелень.

Салаты

  • Салат Цезарь (190 гр, 1 шт): кура маринованная, листья салата, помидоры черри, сыр пармезан, сухарики, яйцо перепелиное, соус Цезарь.
  • Салат Кучерявый (100 гр, 1 шт): кура копчёная, капуста пекинская, картофель пай, шампиньоны. марин., яйцо перепелиное, лук красный, майонез, зелень.

Горячие блюдо (на выбор)

  • Форель запеченная «По-Королевски» (220 гр, 1 шт): форель, оливки, маслины, перец слад., сыр, соус белый, зелень.
  • Мясо запеченное «По-Устюгски» (275 гр, 1 шт): свинина, лук репч., шампиньоны св., соус белый, сыр, зелень.

Гарнир (на выбор)

  • Гарнир сл. овощной с картофелем фри (200 гр, 1 шт).
  • Картофель фри (150 гр, 1 шт).
  • Картофель отварной с маслом (150 гр, 1 шт).

Десерты

  • Фруктовая тарелка (200 гр, 1 шт): мандарин, киви, виноград.

Напитки

  • Сок, морс в ассортименте 1 л, 1 шт).
  • Мин. вода (0,5 л, 1 шт).

Алкоголь (на выбор)

  • Вино игристое «Шампанское Советское» (0,75 л, 1 шт).

Новогодний банкет (ребенок — 5 000 руб. /чел.)

Детский сет «От Дедушки Мороза»

  • Бутерброд с красной рыбой (65 гр, 1 шт): сёмга, хлеб, сливочный сыр, зелень.
  • Рулетики «Особые» (80 гр, 1 шт): ветчина, сыр, майонез, чеснок, маслины.
  • Кура в кляре (75 гр, 1 шт).
  • Микс из свежих овощей (100 гр, 1 шт): помидоры св., огурцы св., редис, перец сладкий, оливки, маслины, зелень.

Салаты

  • Традиционный салат Люсьен Оливье (190 гр, 1 шт): говядина, кура, язык говяжий, картофель, морковь, яйцо, огурцы солёные, огурцы свежие, майонез, зелень.

Горячее блюдо

  • Куринная грудка в шубке «Новогодняя сказка» (150 гр, 1 шт): кура грудка, помидор, сыр, соус белый.

Гарнир (на выбор)

  • Картофель фри (120 гр, 1 шт).
  • Картофель отварной с маслом (150 гр, 1 шт).

Десерты

  • Подарок от Деда Мороза (1 шт).
  • Десерт «Новогодняя фантазия» (100 гр, 1 шт).
  • Фруктовая тарелка (200 гр, 1 шт): мандарин, киви, виноград.

Напитки

  • Сок, морс в ассортименте (1 л, 1 шт).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Н
16 янв 2024
Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
Тур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
Т
11 янв 2024
Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно!
Очень понравилась гостиница Двина!
Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
И
3 янв 2024
Всё организовано отлично, местные исполнители - просто молодцы👍! Спасибо большое всем🎄

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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