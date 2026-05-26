Мои заказы

Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор

Без гида осмотреть must-see локации и узнать, как здесь переплелись судьбы целых народов
Наша аудиопрогулка посвящена истории, культуре и архитектуре города.

Вы пройдёте по центральным улицам и площадям, услышите о людях, эпохах и смыслах, которые формировали характер жителей и облик города. И раскроете, как из военной крепости он превратился в культурный центр Кавказа.
Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор
Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор
Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор

Описание аудиогида

На нашем маршруте:

  • Памятник генералу Плиеву — монумент, посвящённый дважды Герою Советского Союза, выдающемуся военачальнику и уроженцу Осетии
  • Суннитская мечеть — современная, построенная в восточном стиле, она стала украшением Владикавказа
  • Центральный городской парк — популярное место для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий
  • Государственная филармония — главный концертный зал и центр музыкальной культуры Владикавказа

На экскурсии:

  • вы увидите знаковые площади и проспекты
  • узнаете о героях Кавказской войны, поэтах и писателях, побывавших здесь
  • услышите городские легенды и реальные исторические сюжеты
  • разберётесь в логике развития города — от военной крепости до культурной столицы республики

И выясните:

  • чем Владикавказ привлекал Пушкина
  • чем город вдохновлял Булгакова
  • почему здесь так важны музыка, танец и слово
  • какие мифы и легенды оживают в осетинской культуре
  • и многое другое

Организационные детали

Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируетесь в приложении, активируете полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и в любое время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы идёте компанией, оптимально будет купить аудиэкскурсию для каждого участника

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник620 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника генералу Плиеву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18332 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальшеуменьшить

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор»

Владикавказ: от тихих улочек до парадных проспектов
Пешая
2 часа
35 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Владикавказ: от тихих улочек до парадных проспектов
Знакомство с городом через его архитектуру, истории и людей
Начало: На ул. Толстого
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, в среду и субботу в 14:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
970 ₽ за человека
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2099 ₽ за человека
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
На машине
7 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Групповая
до 19 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
Скалы, ледник, святыни и символы Северной Осетии - за один день
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
от 620 ₽ за человека