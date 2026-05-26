Наша аудиопрогулка посвящена истории, культуре и архитектуре города.
Вы пройдёте по центральным улицам и площадям, услышите о людях, эпохах и смыслах, которые формировали характер жителей и облик города. И раскроете, как из военной крепости он превратился в культурный центр Кавказа.
Описание аудиогида
На нашем маршруте:
- Памятник генералу Плиеву — монумент, посвящённый дважды Герою Советского Союза, выдающемуся военачальнику и уроженцу Осетии
- Суннитская мечеть — современная, построенная в восточном стиле, она стала украшением Владикавказа
- Центральный городской парк — популярное место для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий
- Государственная филармония — главный концертный зал и центр музыкальной культуры Владикавказа
На экскурсии:
- вы увидите знаковые площади и проспекты
- узнаете о героях Кавказской войны, поэтах и писателях, побывавших здесь
- услышите городские легенды и реальные исторические сюжеты
- разберётесь в логике развития города — от военной крепости до культурной столицы республики
И выясните:
- чем Владикавказ привлекал Пушкина
- чем город вдохновлял Булгакова
- почему здесь так важны музыка, танец и слово
- какие мифы и легенды оживают в осетинской культуре
- и многое другое
Организационные детали
Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируетесь в приложении, активируете полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и в любое время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы идёте компанией, оптимально будет купить аудиэкскурсию для каждого участника
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|620 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника генералу Плиеву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18332 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
