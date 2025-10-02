Мои заказы

Государственная филармония – экскурсии во Владикавказе

Найдено 7 экскурсий в категории «Государственная филармония» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные коды Владикавказа
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 20 чел.
Квест «Загадка тайного общества»
Погрузитесь в атмосферу тайного общества Владикавказа. Узнайте город через шифры и коды, следуя за подсказками из дневника путешественника
Начало: На ул. Миллера
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!
  • Е
    Екатерина
    2 октября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Очень приятная прогулка с интересным рассказом о Владикавказе!
    Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше
    читать дальше

    внимание на, казалось бы, неприметные детали. Так серый небольшой особняк рядом с армянской церковью был свидетелем безответной любви поэта к юной красавице Анне Поповой…
    «Высокий барский дом… подъезд с гербом старинным…
    Узорчатый балкон… стеклянный мезонин…
    Закрытый экипаж… ямщик с пером павлиным…
    И с медною трубою кондуктор-осетин»
    Храм святого равноапостольного князя Владимира, музей Терской области, первая сталинка, гимназия, где учился Вахтангов, чудесная кофейня с вкуснейшими чизкейками на улице Бутырина (не могли не зайти), мечеть на берегу Терека - памятник любви Муртузы Мухтарова к своей жене Лизе Тугановой, дочери прославленного генерала Аслан бека Туганова…
    Так незаметно пролетели почти три часа нашей прогулки… к сожалению, пришло время прощаться с Натальей…
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода))).
    Наталье желаем успехов, благополучия и симпатичных гостей!

  • Л
    Людмила
    17 сентября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Благодарим Наталью за очень интересную экскурсию, захватывающую подачу информации, за любовь к своему делу и городу!
    Нам очень понравилось, рекомендуем!!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Чудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городу.
    Наталья открыла для нас
    читать дальше

    потаенные уголки города и неприметные детали, рассказала об истории и современности.
    С удовольствием отвечала на наши вопросы.
    В конце экскурсии каждому преподнесла по небольшому сладкому сувениру.
    Огромная благодарность Наталье от всей нашей компании за приятно проведенное время!

    Чудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городуЧудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городу
  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Спасибо Наталье за приятную прогулку по центру города, интересный рассказ и живое общение!
  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Огромная благодарность Наталье за удивительную экскурсию по старинным улочкам Владикавказа! Это было не просто познавательное, но и по-настоящему вдохновляющее путешествие.
    читать дальше

    Благодаря Наталье мы увидели город в новом свете – через призму его богатой истории, самобытной культуры и неповторимой атмосферы.

    Это не был сухой пересказ фактов – мы буквально прочувствовали характер и колорит Владикавказа, а после экскурсии стали замечать детали, на которые раньше не обращали внимания.

    Прогулка прошла на одном дыхании – настолько легко, интересно и душевно Наталья вела рассказ. Остались под большим впечатлением и с желанием обязательно вернуться.

  • М
    Маргарита
    30 апреля 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Владикавказу. Все очень доступно, интересно и с душой.
  • А
    Анна
    23 апреля 2025
    Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
    Очень понравился Квест. Наталья увлекла и детей, и взрослых. Немного подвела техника, но это никак не сказалось на общее впечатление. Интересный формат экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Очень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычных локаций, приятную беседу и отличное настроение.
    Замечательное знакомство с городом состоялось.
    Спасибо, Наталья!!!
    Очень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычныхОчень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычныхОчень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычныхОчень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычных
  • А
    Андрей
    1 января 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Чудесно провели время.
    Наталья отличный экскурсовод.
    Узнали много нового и интересного.
  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю. Полный восторг. Очень интересная, динамичная и живая экскурсия. Благодарим.
    На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историюНа экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю
  • М
    Марина
    2 ноября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти
    читать дальше

    что незаметно. Но экскурсия не прошла бесследно. Я, оказывается, столько всего запомнила! И теперь иду по городу с чувством знатока и в восхитительном настроении!

  • Н
    Наталья
    11 октября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Экскурсия очень понравилась. Два прошли совсем незаметно. Наталья отличный экскурсовод и собеседник. Очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Наталья прекрасный гид, знает историю и культуру своего любимого города, готова ответить на любые вопросы по ходу путешествия по городу,
    читать дальше

    отзывчива, доброжелательна, учитывает пожелания и предпочтения участников экскурсии. На экскурсии познакомились с неожиданными и интересными фактами о культуре не только осетинского, но и других народов, населявших Осетию, выраженными в архитектуре города. Архитектурные коды Владикавказа - хороший выбор экскурсии для знакомства с городом, мы прошли по практически по всем знаковым точкам, увидели и услышали много интересных вещей, подкупает, что Наталья продолжает изучать историю города, ищет и исследует исторические факты и делится ими с гостями города.

  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!!! В этот день у меня должна была быть другая экскурсия, оплаченная на сайте Горбилет,
    читать дальше

    но ее отменили, т. к я оказалась единственная желающая. У Натальи я тоже оказалась одна, но она ничего не отменила, и мы гуляли по городу очень малой группой. т. е. вдвоем. Наталья рассказала много интересного и познавательного про историю города и аланского народа, про места, про здания и даже показала проход, где можно увидеть настоящую традиционную каменную кладку!!! А еще, благодаря этой экскурсии по не центральным улицам Владикавказа, мне удалось попасть в Дом Кино на допремьерный показ фильма "9 секунд" с рассказом продюсера про его создание!

  • И
    Ирина
    31 августа 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Чудесная экскурсия по милому и уютному Владикавказу🥰Наталья - прекрасный рассказчик, увлекла нас сразу и 2 часа пролетели незаметно! Спасибо и рекомендуем👍🏼
  • Д
    Диана
    31 июля 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Все прошла как на одном дыхании, интересный маршрут построила Наталья, узнали много нового и интересного о городе и его истории
    Наталья профессионал своего дела, очень приятная и вежливая девушка.
    Подсказала куда можно сходить и что посмотреть
    Мы в восторге, спасибо вам большое!
  • К
    Кира
    31 июля 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Замечательная экскурсия по нестандартному маршруту, который раскрывает Владикавказ с очень интересной стороны. Сами мы бы вряд ли зашли в эти
    читать дальше

    дворы и переулки и обратили внимание на все эти детали, о которых так увлекательно рассказывает Наталья. Очень рекомендуем эту прогулку и тем, кто только знакомится с Владикавказом, и тем, кто уже здесь бывал.

  • А
    Алиса
    15 июля 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Очень понравилась экскурсия! Владикавказ открылся с новой стороны. Не банально и увлекательно! Наталья-профессиональный гид и очень приятная девушка! РЕКОМЕНДУЮ!
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    Наталья - знаток истории, культуры и архитектуры своего города, прекрасный собеседник! 2 часа экскурсии пролетели быстро, незаметно. Столько нового узнали о городе и его истории, увидели Владикавказ глазами местных жителей, спасибо нашим милым девушкам-попутчицам за лайфхаки) Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Государственная филармония»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. О Владикавказе - с интересом и любовью
  2. По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
  3. Владикавказ - первое свидание
  4. Архитектурные коды Владикавказа
  5. Нескучное знакомство с Владикавказом
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Фиагдон
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Государственная филармония" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Государственная филармония», 427 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль