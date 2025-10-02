Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 20 чел.
Квест «Загадка тайного общества»
Погрузитесь в атмосферу тайного общества Владикавказа. Узнайте город через шифры и коды, следуя за подсказками из дневника путешественника
Начало: На ул. Миллера
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 октября 2025Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!
- ЕЕкатерина2 октября 2025Очень приятная прогулка с интересным рассказом о Владикавказе!
Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше
- ЛЛюдмила17 сентября 2025Благодарим Наталью за очень интересную экскурсию, захватывающую подачу информации, за любовь к своему делу и городу!
Нам очень понравилось, рекомендуем!!
- ООльга7 сентября 2025Чудесная прогулка с Натальей по центру Владикавказа. Легкая и увлекательная подача материала, пронизанная любовью к родному городу.
Наталья открыла для нас
- ММарина14 августа 2025Спасибо Наталье за приятную прогулку по центру города, интересный рассказ и живое общение!
- ННаталья3 июля 2025Огромная благодарность Наталье за удивительную экскурсию по старинным улочкам Владикавказа! Это было не просто познавательное, но и по-настоящему вдохновляющее путешествие.
- ММаргарита30 апреля 2025Спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Владикавказу. Все очень доступно, интересно и с душой.
- ААнна23 апреля 2025Очень понравился Квест. Наталья увлекла и детей, и взрослых. Немного подвела техника, но это никак не сказалось на общее впечатление. Интересный формат экскурсии.
- ЕЕкатерина26 марта 2025Очень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычных локаций, приятную беседу и отличное настроение.
Замечательное знакомство с городом состоялось.
Спасибо, Наталья!!!
- ААндрей1 января 2025Чудесно провели время.
Наталья отличный экскурсовод.
Узнали много нового и интересного.
- ТТатьяна27 ноября 2024На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю. Полный восторг. Очень интересная, динамичная и живая экскурсия. Благодарим.
- ММарина2 ноября 2024А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти
- ННаталья11 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Два прошли совсем незаметно. Наталья отличный экскурсовод и собеседник. Очень рекомендую.
- ЕЕлена27 сентября 2024Наталья прекрасный гид, знает историю и культуру своего любимого города, готова ответить на любые вопросы по ходу путешествия по городу,
- ЕЕлена2 сентября 2024Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!!! В этот день у меня должна была быть другая экскурсия, оплаченная на сайте Горбилет,
- ИИрина31 августа 2024Чудесная экскурсия по милому и уютному Владикавказу🥰Наталья - прекрасный рассказчик, увлекла нас сразу и 2 часа пролетели незаметно! Спасибо и рекомендуем👍🏼
- ДДиана31 июля 2024Все прошла как на одном дыхании, интересный маршрут построила Наталья, узнали много нового и интересного о городе и его истории
Наталья профессионал своего дела, очень приятная и вежливая девушка.
Подсказала куда можно сходить и что посмотреть
Мы в восторге, спасибо вам большое!
- ККира31 июля 2024Замечательная экскурсия по нестандартному маршруту, который раскрывает Владикавказ с очень интересной стороны. Сами мы бы вряд ли зашли в эти
- ААлиса15 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Владикавказ открылся с новой стороны. Не банально и увлекательно! Наталья-профессиональный гид и очень приятная девушка! РЕКОМЕНДУЮ!
- ЕЕлена15 июля 2024Наталья - знаток истории, культуры и архитектуры своего города, прекрасный собеседник! 2 часа экскурсии пролетели быстро, незаметно. Столько нового узнали о городе и его истории, увидели Владикавказ глазами местных жителей, спасибо нашим милым девушкам-попутчицам за лайфхаки) Рекомендую!
