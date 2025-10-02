А Анна Архитектурные коды Владикавказа Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!

Е Екатерина Архитектурные коды Владикавказа

Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше читать дальше внимание на, казалось бы, неприметные детали. Так серый небольшой особняк рядом с армянской церковью был свидетелем безответной любви поэта к юной красавице Анне Поповой…

«Высокий барский дом… подъезд с гербом старинным…

Узорчатый балкон… стеклянный мезонин…

Закрытый экипаж… ямщик с пером павлиным…

И с медною трубою кондуктор-осетин»

Храм святого равноапостольного князя Владимира, музей Терской области, первая сталинка, гимназия, где учился Вахтангов, чудесная кофейня с вкуснейшими чизкейками на улице Бутырина (не могли не зайти), мечеть на берегу Терека - памятник любви Муртузы Мухтарова к своей жене Лизе Тугановой, дочери прославленного генерала Аслан бека Туганова…

Так незаметно пролетели почти три часа нашей прогулки… к сожалению, пришло время прощаться с Натальей…

Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода))).

Л Людмила Архитектурные коды Владикавказа Благодарим Наталью за очень интересную экскурсию, захватывающую подачу информации, за любовь к своему делу и городу!

Нам очень понравилось, рекомендуем!!

О Ольга Архитектурные коды Владикавказа

Наталья открыла для нас читать дальше потаенные уголки города и неприметные детали, рассказала об истории и современности.

С удовольствием отвечала на наши вопросы.

В конце экскурсии каждому преподнесла по небольшому сладкому сувениру.

М Марина Архитектурные коды Владикавказа Спасибо Наталье за приятную прогулку по центру города, интересный рассказ и живое общение!

Н Наталья Архитектурные коды Владикавказа читать дальше Благодаря Наталье мы увидели город в новом свете – через призму его богатой истории, самобытной культуры и неповторимой атмосферы.



Это не был сухой пересказ фактов – мы буквально прочувствовали характер и колорит Владикавказа, а после экскурсии стали замечать детали, на которые раньше не обращали внимания.



Прогулка прошла на одном дыхании – настолько легко, интересно и душевно Наталья вела рассказ. Остались под большим впечатлением и с желанием обязательно вернуться. Огромная благодарность Наталье за удивительную экскурсию по старинным улочкам Владикавказа! Это было не просто познавательное, но и по-настоящему вдохновляющее путешествие.

М Маргарита Архитектурные коды Владикавказа Спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Владикавказу. Все очень доступно, интересно и с душой.

А Анна Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества» Очень понравился Квест. Наталья увлекла и детей, и взрослых. Немного подвела техника, но это никак не сказалось на общее впечатление. Интересный формат экскурсии.

Е Екатерина Архитектурные коды Владикавказа Очень интересная, познавательная экскурсия с чудесной Натальей! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, множество красивых и необычных локаций, приятную беседу и отличное настроение.

Замечательное знакомство с городом состоялось.

Спасибо, Наталья!!!

А Андрей Архитектурные коды Владикавказа Чудесно провели время.

Наталья отличный экскурсовод.

Узнали много нового и интересного.

Т Татьяна Архитектурные коды Владикавказа На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю. Полный восторг. Очень интересная, динамичная и живая экскурсия. Благодарим.

А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти что незаметно. Но экскурсия не прошла бесследно. Я, оказывается, столько всего запомнила! И теперь иду по городу с чувством знатока и в восхитительном настроении!

Н Наталья Архитектурные коды Владикавказа Экскурсия очень понравилась. Два прошли совсем незаметно. Наталья отличный экскурсовод и собеседник. Очень рекомендую.

Е Елена Архитектурные коды Владикавказа читать дальше отзывчива, доброжелательна, учитывает пожелания и предпочтения участников экскурсии. На экскурсии познакомились с неожиданными и интересными фактами о культуре не только осетинского, но и других народов, населявших Осетию, выраженными в архитектуре города. Архитектурные коды Владикавказа - хороший выбор экскурсии для знакомства с городом, мы прошли по практически по всем знаковым точкам, увидели и услышали много интересных вещей, подкупает, что Наталья продолжает изучать историю города, ищет и исследует исторические факты и делится ими с гостями города. Наталья прекрасный гид, знает историю и культуру своего любимого города, готова ответить на любые вопросы по ходу путешествия по городу,

Е Елена Архитектурные коды Владикавказа читать дальше но ее отменили, т. к я оказалась единственная желающая. У Натальи я тоже оказалась одна, но она ничего не отменила, и мы гуляли по городу очень малой группой. т. е. вдвоем. Наталья рассказала много интересного и познавательного про историю города и аланского народа, про места, про здания и даже показала проход, где можно увидеть настоящую традиционную каменную кладку!!! А еще, благодаря этой экскурсии по не центральным улицам Владикавказа, мне удалось попасть в Дом Кино на допремьерный показ фильма "9 секунд" с рассказом продюсера про его создание! Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!!! В этот день у меня должна была быть другая экскурсия, оплаченная на сайте Горбилет,

И Ирина Архитектурные коды Владикавказа Чудесная экскурсия по милому и уютному Владикавказу🥰Наталья - прекрасный рассказчик, увлекла нас сразу и 2 часа пролетели незаметно! Спасибо и рекомендуем👍🏼

Д Диана Архитектурные коды Владикавказа Все прошла как на одном дыхании, интересный маршрут построила Наталья, узнали много нового и интересного о городе и его истории

Наталья профессионал своего дела, очень приятная и вежливая девушка.

Подсказала куда можно сходить и что посмотреть

Мы в восторге, спасибо вам большое!

К Кира Архитектурные коды Владикавказа читать дальше дворы и переулки и обратили внимание на все эти детали, о которых так увлекательно рассказывает Наталья. Очень рекомендуем эту прогулку и тем, кто только знакомится с Владикавказом, и тем, кто уже здесь бывал. Замечательная экскурсия по нестандартному маршруту, который раскрывает Владикавказ с очень интересной стороны. Сами мы бы вряд ли зашли в эти

А Алиса Архитектурные коды Владикавказа Очень понравилась экскурсия! Владикавказ открылся с новой стороны. Не банально и увлекательно! Наталья-профессиональный гид и очень приятная девушка! РЕКОМЕНДУЮ!