Найдено 3 экскурсии в категории « Парк им. К. Л. Хетагурова » во Владикавказе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Групповая до 20 чел. Знакомьтесь, Владикавказ Нескучные рассказы об истории и традициях аланской столицы Начало: На площади Штыба Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00 4000 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Аудиогид Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы 1500 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Квест до 20 чел. Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества» Размеренное и глубокое знакомство с историческим центром города и его прошлым Начало: На ул. Миллера 6500 ₽ за всё до 20 чел. Другие экскурсии Владикавказа

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Парк им. К. Л. Хетагурова»

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