2 часа
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Нескучные рассказы об истории и традициях аланской столицы
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
4000₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1500₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Размеренное и глубокое знакомство с историческим центром города и его прошлым
Начало: На ул. Миллера
Завтра в 10:00
8 мар в 10:00
6500₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Парк им. К. Л. Хетагурова»
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