Парк им. К. Л. Хетагурова – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк им. К. Л. Хетагурова» во Владикавказе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Владикавказ
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Нескучные рассказы об истории и традициях аланской столицы
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
4000 за человека
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1500 за человека
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Размеренное и глубокое знакомство с историческим центром города и его прошлым
Начало: На ул. Миллера
Завтра в 10:00
8 мар в 10:00
6500 за всё до 20 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Парк им. К. Л. Хетагурова»

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  3. Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Город мертвых
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в марте 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Парк им. К. Л. Хетагурова" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6500.
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