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Чегемские водопады

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Чегемскими водопадами называется группа из трех водопадов, расположенных на реках Адайсу, Сакул — Туп и Каяарты, которые впадают в реку Чегем.

Их еще называют плачущими: вода бьет из скал, как слезы.

Мы осмотрим все три водопада, сделаем невероятные фото и попробуем местную кухню 🥧.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Чегемские водопады
Чегемские водопады

Что вы увидите

  • 30-метровый Адай-Су (Малый Чегемский водопад)
  • Большие Чегемские водопады
  • Село Хушто-Сырт
  • Главный Чегемский водопад (Плачущий)
Самое узкое ущелье Кавказа и красивые 🤩 каскады водыЧегемские водопады впадают в реку Чегем. Самым доступным для туристов является 30-метровый Адай-Су (Малый Чегемский водопад), он находится в двух километрах к югу от села Нижний Чегем, недалеко от дороги.
Чтобы увидеть остальные водопады (большие Чегемские водопады), нужно доехать до села Хушто-Сырт, где, кстати, можно пообедать блюдами балкарской кухни 🥧. Их готовят в многочисленных кафе.
Главный Чегемский водопад, иначе называемый Плачущий, на реке Каяарты состоит из нескольких водных каскадов, низвергающихся с высоты 60 м. К нему легко подъехать на автомобиле 🚘, чтобы сфотографироваться на фоне падающих с высоты струй и радуги от преломления солнечных лучей в водяной пыли.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возьми с собой российский паспорт и перекус, если не планируете обедать в кафе.
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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