Самое узкое ущелье Кавказа и красивые 🤩 каскады водыЧегемские водопады впадают в реку Чегем. Самым доступным для туристов является 30-метровый Адай-Су (Малый Чегемский водопад), он находится в двух километрах к югу от села Нижний Чегем, недалеко от дороги.

Чтобы увидеть остальные водопады (большие Чегемские водопады), нужно доехать до села Хушто-Сырт, где, кстати, можно пообедать блюдами балкарской кухни 🥧. Их готовят в многочисленных кафе.

Главный Чегемский водопад, иначе называемый Плачущий, на реке Каяарты состоит из нескольких водных каскадов, низвергающихся с высоты 60 м. К нему легко подъехать на автомобиле 🚘, чтобы сфотографироваться на фоне падающих с высоты струй и радуги от преломления солнечных лучей в водяной пыли.

Организационные детали: