Чегемская сказка Кабардино-Балкарии

Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни

Недалеко от столицы республики находится одна из самых восхитительных достопримечательностей региона — группа водопадов, вырывающихся из карстовых пустот скалы.

Вы увидите россыпь потоков Адай-Су и оцените мощь главного, Плачущего водопада.

Услышите легенду о горянках и оцените балкарские блюда.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

🏞 Начнем с самого легкодоступного — 30-метрового Адай-Су, или Малого Чегемского водопада, расположенного в паре километров от шоссе.
🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней.
🏞 И, подкрепившись, отправимся к Главному Чегемскому водопаду, известному как Плачущий. Подъехав к нему вплотную, вы увидите, как несколько водных каскадов реки Каяарты низвергаются с высоты 60 метров. Сможете сделать впечатляющие кадры на фоне ледяных струй. А если повезет с погодой — полюбуетесь радугой.

Организационные детали

  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Возможно изменение маршрута по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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