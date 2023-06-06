Чегемская сказка приглашает вас в мир величественных водопадов Кабардино-Балкарии.Путешествие начинается с Адай-Су, известного как Малый Чегемский водопад, расположенного всего в нескольких километрах от шоссе.После этого короткий переезд приведет вас в

село Хушто-Сырт, где можно насладиться балкарской кухней. Затем вас ждет встреча с Плачущим водопадом, каскады которого низвергаются с высоты 60 метров. Не упустите шанс сделать впечатляющие фотографии и, возможно, увидеть радугу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться полноводными каскадами и комфортными прогулками. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать вероятность дождей. Зимой водопады замерзают, создавая ледяные скульптуры, что может быть интересно для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.