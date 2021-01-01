Что вас ожидает

🏞 Начнем с самого легкодоступного — 30-метрового Адай-Су, или Малого Чегемского водопада, расположенного в паре километров от шоссе.

🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней.

🏞 И, подкрепившись, отправимся к Главному Чегемскому водопаду, известному как Плачущий. Подъехав к нему вплотную, вы увидите, как несколько водных каскадов реки Каяарты низвергаются с высоты 60 метров. Сможете сделать впечатляющие кадры на фоне ледяных струй. А если повезет с погодой — полюбуетесь радугой.

Организационные детали