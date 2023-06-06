Чегемская сказка приглашает вас в мир величественных водопадов Кабардино-Балкарии.
Путешествие начинается с Адай-Су, известного как Малый Чегемский водопад, расположенного всего в нескольких километрах от шоссе.
После этого короткий переезд приведет вас в
Путешествие начинается с Адай-Су, известного как Малый Чегемский водопад, расположенного всего в нескольких километрах от шоссе.
После этого короткий переезд приведет вас в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Величественные водопады
- 🥙 Традиционная балкарская кухня
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🌈 Возможность увидеть радугу
- 🏞 Природные красоты Кавказа
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться полноводными каскадами и комфортными прогулками. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать вероятность дождей. Зимой водопады замерзают, создавая ледяные скульптуры, что может быть интересно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Адай-Су
- Главный Чегемский водопад
Описание экскурсии
🏞 Начнем с самого легкодоступного — 30-метрового Адай-Су, или Малого Чегемского водопада, расположенного в паре километров от шоссе.
🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней.
🏞 И, подкрепившись, отправимся к Главному Чегемскому водопаду, известному как Плачущий. Подъехав к нему вплотную, вы увидите, как несколько водных каскадов реки Каяарты низвергаются с высоты 60 метров. Сможете сделать впечатляющие кадры на фоне ледяных струй. А если повезет с погодой — полюбуетесь радугой.
Организационные детали
- Обед оплачивается дополнительно
- Экскурсию можно провести и для большего количества людей (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Возможно изменение маршрута по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия состоялась 9 мая с гидом-водителем Марселем. Марсель интересно и доступно рассказывает, отлично знает маршрут и достопримечательности, идеально водит машину на любых участках дороги. От поездки остались приятные впечатления. Чегемское
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