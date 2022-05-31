Программа экскурсии

Сперва направимся к водопаду «Кольцо». Вы увидите, как мощный, красивый, молочного цвета поток срывается сверху сквозь кольцеобразную нишу и устремляется вдоль глубокого каньона со скальными балконами и гротами по краям.

Увидим Кадаргаванский каньон – ещё одну «ленивую достопримечательность» Северной Осетии. Вы спуститесь по узкой тропинке к зеркальным барсу и увидите все самое интересное внизу.

Следующий наш пункт – Дзивгисская крепость – когда-то самая неприступная в Осетии. На протяжении столетий этот необычный оборонительный комплекс давал отпор внешним врагам, а в наше время стал привлекательным туристическим объектом. Обувайтесь удобно, мы пойдем внутрь.

Доедем до селения Цмити (Цымыти), в котором сохранились старинные башни. Цмити является одним из древнейших населенных пунктов в Осетии. Вы услышите историю об этом месте. Мы успеем его застать еще полностью не разрушенным.

Увидите главную святыню Аланского Успенского монастыря – икону Богородицы Моздокской. Сейчас это действующий монастырь является одним из важнейших центров паломничества в Северной Осетии.

Окажетесь у башен Курта и Тага, которые являются визитной карточкой Северной Осетии. От вида у вас захватит дух! С площадки расположения башни открываются захватывающие виды на долину реки Фиагдон, на курортный поселок, и на древние села на склонах гор, многие из которых имеют свои родовые каменные башни.

Сделаете эффектных фото и попьете травяного чая у арт-объектов Колесо Балсага, буквы Æ и качелями над пропастью.

Ощутите прохладу и кристальную чистоту воздуха в Мидаграбинской долине, рядом с Большим Зейгеланским водопадом, попавшим в «Книгу рекордов». Пик полноводья приходится на середину лета: вода бушует и ревёт. Зато в холодное время года водопад превращается в настоящую ледовую скульптуру с живописно свисающими с откосов сосульками.

После трепета души и восторга в сердце едем за долей адреналина в Даргавс — Город мёртвых. Этот загадочный городок на самом деле является кладбищем, состоящим только лишь из склепов и усыпальниц. Вы сможете даже заглянуть в окошко усыпальницы, если хватит смелости.

Окажетесь в знаменитом Кармадонском ущелье, больше всего известном по событию, когда 20 сентября 2002 года сошел ледник Колка со склона Кавказского хребта. Кроме печального события, не стоит забывать, что это часть горной системы Большого Кавказа, ущелье располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину.