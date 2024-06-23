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«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур

Индивидуальный джип-тур по красивейшим местам Северной Осетии из Владикавказа
Осетия запомнится вам первозданной и еще нетронутой природой, древней историей и впечатлением, что вы находитесь в нереальном мире.

Вы увидите водопады, один из которых включен в Книгу рекордов, посмотрите на знаменитые
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живописные каньоны, посетите старинные крепости, ощутите как мороз пробежит по коже в Городе мертвых и найдете зеркального барса между скалами. Сможете надышаться горным воздухом и повысить уровень эндорфинов в организме. Между прочим, наши гиды — настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом. Они расскажут вам самое интересное об этих краях!

5
34 отзыва
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур

Описание экскурсии

Приключения в Северной Осетии

Что вас ожидает? Начнем наше захватывающее путешествие к водопаду «Кольцо». Вы станете свидетелем, как мощный, изящный поток молочного цвета срывается с высоты, прорываясь через кольцеобразную нишу и устремляясь вдоль глубокого каньона. Этот участок природы окружён величественными скальными образованиями и гротами.

Уникальные места

Далее мы направимся к Кадаргаванскому каньону, который также считается одним из «ленивых достопримечательностей» Северной Осетии. Спустившись по узкой тропинке, вы окажетесь на смотровой площадке, откуда открываются завораживающие виды.

Следующим пунктом нашего маршрута станет Дзивгисская крепость, когда-то считавшаяся самой неприступной в Осетии. Этот уникальный оборонительный комплекс на протяжении многих веков защищал жителей от врагов, а сегодня стал магнитом для туристов. Не забудьте надеть удобную обувь – мы собираемся исследовать его недра!

Старинное село

Мы доедем до селения Цмити (Цымыти), в котором сохранились старинные башни. Это один из самых древних населенных пунктов Осетии, и вы услышите захватывающую историю об этом месте, пока оно еще не утратило своего исторического очарования.

Святые места

Вы также увидите главную святыню Аланского Успенского монастыря — икону Богородицы Моздокской. Этот действующий монастырь представляет собой один из главных центров паломничества в Северной Осетии.

Далее мы направимся к башням Курта и Тага, которые стали символом Северной Осетии. При виде этой архитектурной красоты у вас захватит дух. С площадки башен открываются захватывающие виды на долину реки Фиагдон и древние сёла на склонах гор, которые сохраняют свои родовые каменные башни.

Незабываемые моменты

Вы сможете запечатлеть эффектные фотографии и насладиться травяным чаем у необычных арт-объектов, таких как Колесо Балсага и качели над пропастью. Ощутите свежесть и кристальную чистоту воздуха в Мидаграбинской долине, неподалеку от Большого Зейгеланского водопада, который попал в «Книгу рекордов». В летние месяцы вы станете свидетелем бурного потока воды, а зимой водопад превращается в удивительную ледовую скульптуру.

Приключение в Даргавс

После этого мы направимся в Даргавс — Город мёртвых. Этот уникальный городок на самом деле представляет собой кладбище, в котором располагаются только склепы и усыпальницы. Вы сможете заглянуть в окошко одного из усыпальниц, если у вас достаточно смелости.

Наконец, мы окажемся в знаменитом Кармадонском ущелье, которое стало известно после события 20 сентября 2002 года, когда сошел ледник Колка. Это живописное ущелье, находящееся на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря, также является частью горной системы Большого Кавказа. По его дну протекает река Геналдон, образующая замечательную долину.

Ежедневно с 10:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад «Кольцо»
  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская крепость
  • Цмити (Цымыти)
  • Аланский Успенский монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Долина реки Фиагдон
  • Арт-объекты Колесо Балсага, буква Æ, качели над пропастью
  • Мидаграбинская долина
  • Большой Зейгеланский водопад
  • Даргавс - Город мёртвых
  • Кармадонское ущелье
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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4
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1
М
Впервые оказались в Северной Осетии. Честно говоря не ждали чего-то необычного, но были приятно удивлены. Говорят, что горы должны позвать. Так вот, благодаря нашему гиду Зелимхану, горы не просто позвали,
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а влюбили нас в себя. Северная Осетия- это зелёные альпийские луга, горы покрытые облаками, свежий и чистый воздух, табуны диких лошадей, ощущение тишины и покоя, чего так не хватает жителям городов.
Гид Зелимхан оказался профессионалом своего дела, искренне любящим свой край. За время экскурсии мы с супругой много узнали не только о местах по которым мы проехали, но и об обычаях и традициях Северной Осетии. Проехали мы наверное не так и много, но теперь есть огромное желание туда вернуться. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, поэтому мы могли заехать в более труднодоступные места, чтобы увидеть локации не переполненные туристами.
Однозначно при следующем посещении Осетии, экскурсии заказываем только у Зелимхана.

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А
📌Во время нашего путешествия по восточной части Кавказского хребта в Северной Осетии с гидом Зелимханом мы не только наслаждались красотой природы, но и погрузились в историю и культуру этого удивительного
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региона.

Зелимхан с особым профессионализмом рассказывал нам уникальную историю здешних мест, раскрывал перед нами тайны древних памятников, архитектуры и обычаев осетинцев-аланов. Мы узнали о героическом прошлом этого народа, его богатой культуре, традициях и обычаях, которые до сих пор сохраняются и уважаются.

🏞️ В течение нашего тура мы посетили ряд захватывающих природных мест и арт объектов, где каждые элементы казались неповторимыми шедеврами. Величественные горные вершины, ледники, кристально чистые озёра, леса и бурные реки создавали бесподобную картину, заслуживающую восхищения.

🐴 Особое впечатление произвели милые и добрые лошади, ослики и собачки, сопровождающие нас в нашем путешествии. Их отношение к людям и игривость добавили особого очарования нашему опыту, делая его ещё более запоминающимся.

Благодаря знаниям и страсти гида к культуре и истории родных, наше путешествие стало не только приятным отдыхом, но и насыщенным обучающим опытом. Мы были не только впечатлены захватывающей природой и древними местами, но и прониклись уважением и понимание к богатым традициям и истории региона.

Выбирайте верных гидов!
Любите горы🏔️ И будьте счастливы🫂🤍

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T
Необычная, мега насыщенная экскурсия. Гид Сослан был на высоте, вождение, общение, юмор, профессионал своего дела. Мы познали глубокую историю Осетии, познакомились с рукотворными и природными памятниками. Стали свидетелями героизма и
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отваги народа Осетии, искреннего гостеприимства и любви к своей Родине. Ну и конечно как без Осетинских пирогов, вина и Араки) все вкусно и изумительно. Спасибо большое организаторам за столь красивый, по настоящему интересный маршрут. Увозим с собой кучу положительных эмоций и настроения, перезагрузка удалась на все 150%

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А
Были на экскурсии 13.09 с подругой. Очень комфортный автомобиль, замечательный гид и, по совместительству, водитель Георгий, который работает с Зелимханом, провел нам классную экскурсию. Выехали в удобное для нас время,
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катались не спеша, останавливались для фото. За день мы успели посетить Водопад Кольцо, башни Курта и Тага, «город мертвых» в Даргавсе, тропу чудес и многое другое. Было круто, Георгий рассказывал интересные истории о встречающихся на пути арт-объектах. В общем, рекомендуем 😍🔥

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М
Смело могу рекомендовать!!
после этой экскурсии мы влюбились в Осетию! красивый, гостеприимный край.
В экскурсии предусмотрены все мелочи- накануне напомнят, согласуют удобное время, оповестят, что желательно взять с собой. Вода, чай у
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гида с собой всегда. Расскажут про достопримечательности, выберут лучшее время, что бы не было много людей на локациях. Ребенок был в восторге, наш сопровождающий гид, привез из дома бурку и папаху, фотки в горном ущелье у нас получились очень аутентичные))))

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Д
Хотим сказать огромнейшее спасибо гиду Юрию. Именно этот человек сделал наш отдых в Осетии незабываемым. Провез по красивейшим местам, прогулялись до водопадов. Не ожидала от отдыха в России таких сильных
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эмоций!!! Юрий показал нам что такое настоящее осетинское гостеприимство, был очень вежлив и стерпел все капризы моих детей. А какая чудесная музыка играла в машине, ммм) После таких чудесных красивейших и добрых экскурсий в Северную Осетию хочется не вернуться, а остаться там жить)))

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