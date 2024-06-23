Осетия запомнится вам первозданной и еще нетронутой природой, древней историей и впечатлением, что вы находитесь в нереальном мире.Вы увидите водопады, один из которых включен в Книгу рекордов, посмотрите на знаменитые

живописные каньоны, посетите старинные крепости, ощутите как мороз пробежит по коже в Городе мертвых и найдете зеркального барса между скалами. Сможете надышаться горным воздухом и повысить уровень эндорфинов в организме. Между прочим, наши гиды — настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом. Они расскажут вам самое интересное об этих краях!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приключения в Северной Осетии

Что вас ожидает? Начнем наше захватывающее путешествие к водопаду «Кольцо». Вы станете свидетелем, как мощный, изящный поток молочного цвета срывается с высоты, прорываясь через кольцеобразную нишу и устремляясь вдоль глубокого каньона. Этот участок природы окружён величественными скальными образованиями и гротами.

Уникальные места

Далее мы направимся к Кадаргаванскому каньону, который также считается одним из «ленивых достопримечательностей» Северной Осетии. Спустившись по узкой тропинке, вы окажетесь на смотровой площадке, откуда открываются завораживающие виды.

Следующим пунктом нашего маршрута станет Дзивгисская крепость, когда-то считавшаяся самой неприступной в Осетии. Этот уникальный оборонительный комплекс на протяжении многих веков защищал жителей от врагов, а сегодня стал магнитом для туристов. Не забудьте надеть удобную обувь – мы собираемся исследовать его недра!

Старинное село

Мы доедем до селения Цмити (Цымыти), в котором сохранились старинные башни. Это один из самых древних населенных пунктов Осетии, и вы услышите захватывающую историю об этом месте, пока оно еще не утратило своего исторического очарования.

Святые места

Вы также увидите главную святыню Аланского Успенского монастыря — икону Богородицы Моздокской. Этот действующий монастырь представляет собой один из главных центров паломничества в Северной Осетии.

Далее мы направимся к башням Курта и Тага, которые стали символом Северной Осетии. При виде этой архитектурной красоты у вас захватит дух. С площадки башен открываются захватывающие виды на долину реки Фиагдон и древние сёла на склонах гор, которые сохраняют свои родовые каменные башни.

Незабываемые моменты

Вы сможете запечатлеть эффектные фотографии и насладиться травяным чаем у необычных арт-объектов, таких как Колесо Балсага и качели над пропастью. Ощутите свежесть и кристальную чистоту воздуха в Мидаграбинской долине, неподалеку от Большого Зейгеланского водопада, который попал в «Книгу рекордов». В летние месяцы вы станете свидетелем бурного потока воды, а зимой водопад превращается в удивительную ледовую скульптуру.

Приключение в Даргавс

После этого мы направимся в Даргавс — Город мёртвых. Этот уникальный городок на самом деле представляет собой кладбище, в котором располагаются только склепы и усыпальницы. Вы сможете заглянуть в окошко одного из усыпальниц, если у вас достаточно смелости.

Наконец, мы окажемся в знаменитом Кармадонском ущелье, которое стало известно после события 20 сентября 2002 года, когда сошел ледник Колка. Это живописное ущелье, находящееся на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря, также является частью горной системы Большого Кавказа. По его дну протекает река Геналдон, образующая замечательную долину.