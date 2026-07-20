Георгий проводит ещё 1 экскурсию

А чтобы ощутить осетинскую жизнь изнутри, заедем в село Горная Саниба, где вы отведаете местные пироги и раскроете культуру и традиции горцев.
Описание экскурсии
Завораживающие горные панорамы
Вы подниметесь на самые высокие перевалы Осетии: Архонский, Згидский и Суаргомский. Проедете по живописной Военно-Грузинской дороге и впечатлитесь видами на горную Ингушетию и Алагирское и Геналдонское ущелья. А также заедете в старинное село Горная Саниба, познакомитесь с традициями и обычаями горцев, понаблюдаете за их бытом и попробуете настоящие осетинские пироги.
Занимательные истории
В пути я расскажу много интересных фактов о жизни людей в высокогорных селах. Вы узнаете, как они справляются с суровыми условиями, какие черты характера им присущи и как выглядит их обычный день. Кроме того, я развею популярные стереотипы о Северной Осетии, расскажу о древних башенных комплексах и Шелковом пути и сделаю все, чтобы вы полюбили наши края.
Организационные детали
Обед и входные билеты оплачиваются гостями отдельно.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
На каждой точке были одни без каких-то левых групп, красота безумная, обед в шикарном видовом месте, на
Если вы хотите получить уникальную, увлекательную, необычную и запоминающуюся поездку, где будете только вы, гид
Георгий — настоящий профессионал, который с увлечением расскажет вам про Осетию.
Мы узнали все захватывающие детали про сход ледника Колка.
Насладились самым вкусным пирогом, приготовленным в горах!
Потанцевали на крыше машины, выпили только что сваренный кофе.
И, что особенно впечатляет, во время поездки мы увидели настоящую мини лавину, которую специальным заклинанием вызвал Георгий😅 Спасибо за экскурсию и незабываемые эмоции😍