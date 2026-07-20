Георгий проводит ещё 1 экскурсию

На подготовленном внедорожнике мы отправимся штурмовать горные перевалы и наслаждаться с высоты 2500 метров фантастическими видами на ущелья, колоритные кавказские селения и древние башни. А чтобы ощутить осетинскую жизнь изнутри, заедем в село Горная Саниба, где вы отведаете местные пироги и раскроете культуру и традиции горцев.

Описание экскурсии

Завораживающие горные панорамы

Вы подниметесь на самые высокие перевалы Осетии: Архонский, Згидский и Суаргомский. Проедете по живописной Военно-Грузинской дороге и впечатлитесь видами на горную Ингушетию и Алагирское и Геналдонское ущелья. А также заедете в старинное село Горная Саниба, познакомитесь с традициями и обычаями горцев, понаблюдаете за их бытом и попробуете настоящие осетинские пироги.

Занимательные истории

В пути я расскажу много интересных фактов о жизни людей в высокогорных селах. Вы узнаете, как они справляются с суровыми условиями, какие черты характера им присущи и как выглядит их обычный день. Кроме того, я развею популярные стереотипы о Северной Осетии, расскажу о древних башенных комплексах и Шелковом пути и сделаю все, чтобы вы полюбили наши края.

Организационные детали

Обед и входные билеты оплачиваются гостями отдельно.