Георгий проводит ещё 1 экскурсию

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Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии

Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы

Георгий
Георгий – представитель из Владикавказа
На подготовленном внедорожнике мы отправимся штурмовать горные перевалы и наслаждаться с высоты 2500 метров фантастическими видами на ущелья, колоритные кавказские селения и древние башни.

А чтобы ощутить осетинскую жизнь изнутри, заедем в село Горная Саниба, где вы отведаете местные пироги и раскроете культуру и традиции горцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 750 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии

Что вас ожидает

Завораживающие горные панорамы
Вы подниметесь на самые высокие перевалы Осетии: Архонский, Згидский и Суаргомский. Проедете по живописной Военно-Грузинской дороге и впечатлитесь видами на горную Ингушетию и Алагирское и Геналдонское ущелья. А также заедете в старинное село Горная Саниба, познакомитесь с традициями и обычаями горцев, понаблюдаете за их бытом и попробуете настоящие осетинские пироги.

Занимательные истории
В пути я расскажу много интересных фактов о жизни людей в высокогорных селах. Вы узнаете, как они справляются с суровыми условиями, какие черты характера им присущи и как выглядит их обычный день. Кроме того, я развею популярные стереотипы о Северной Осетии, расскажу о древних башенных комплексах и Шелковом пути и сделаю все, чтобы вы полюбили наши края.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Всем привет! Меня зовут Георгий, я гид по Северной Осетии и автопутешественник. Обожаю делиться красотами своего края и показывать гостям как популярные, так и малоизвестные места. Надеюсь на скорую встречу!
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Георгий проводит ещё 1 экскурсию

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