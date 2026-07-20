Георгий проводит ещё 1 экскурсию

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На джипе по горным перевалам Северной Осетии

Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
На подготовленном внедорожнике мы отправимся штурмовать горные перевалы и наслаждаться с высоты 2500 метров фантастическими видами на ущелья, колоритные кавказские селения и древние башни.

А чтобы ощутить осетинскую жизнь изнутри, заедем в село Горная Саниба, где вы отведаете местные пироги и раскроете культуру и традиции горцев.
5
8 отзывов
На джипе по горным перевалам Северной Осетии
На джипе по горным перевалам Северной Осетии
На джипе по горным перевалам Северной Осетии

Описание экскурсии

Завораживающие горные панорамы

Вы подниметесь на самые высокие перевалы Осетии: Архонский, Згидский и Суаргомский. Проедете по живописной Военно-Грузинской дороге и впечатлитесь видами на горную Ингушетию и Алагирское и Геналдонское ущелья. А также заедете в старинное село Горная Саниба, познакомитесь с традициями и обычаями горцев, понаблюдаете за их бытом и попробуете настоящие осетинские пироги.

Занимательные истории

В пути я расскажу много интересных фактов о жизни людей в высокогорных селах. Вы узнаете, как они справляются с суровыми условиями, какие черты характера им присущи и как выглядит их обычный день. Кроме того, я развею популярные стереотипы о Северной Осетии, расскажу о древних башенных комплексах и Шелковом пути и сделаю все, чтобы вы полюбили наши края.

Организационные детали

Обед и входные билеты оплачиваются гостями отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 141 туриста
Всем привет! Меня зовут Георгий, я гид по Северной Осетии и автопутешественник. Обожаю делиться красотами своего края и показывать гостям как популярные, так и малоизвестные места. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень любит свою работу и полностью готов к любим ситуациям. Очень комфортный, открытый человек учитывающий пожелания своих гостей. Спасибо большое за гостеприимство, шикарные локации, вежливость. Будем рады вернуться вновь🙏
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень
Прекрасно провели время в живописных местах, пили чай из горных трав и вкусный кофе. Георгий очень
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Д
Георигий топовый гид, с которым чувствуешь себя как с другом, которого знаешь лет 15.
На каждой точке были одни без каких-то левых групп, красота безумная, обед в шикарном видовом месте, на
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которое не подъехать на обычной машине.
Гид обо всем подробно рассказывает и отвечает на все вопросы, бесконечное количество шуток и отличного настроения.
Пришлось остаться в городе ещё на один день, чтобы съездить на ещё одну экскурсию в соседнюю республику с Георгием.
Уверенные 10 из 10

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Ксения
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Если вы хотите получить уникальную, увлекательную, необычную и запоминающуюся поездку, где будете только вы, гид
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и никаких толп туристов, вы и горы - однозначно к Георгию.
Отличный рассказчик, собеседник, водитель что уж там))) внимание и забота вам будут обеспечены.
Ваш маршрут будет построен именно по вашим желаниям, по вашим хотелкам и только так, как захотите вы.
Мы были в таких местах, куда автобус с туристами никогда не заедет, в местах скрытых от широкого наблюдателя и вам откроются такие виды и такая тишина гор, о которых вы только мечтать могли. Без преувеличения.
Ещё хочется добавить, что Георгий отличный фотограф и видоператор и по вашему желанию он вам может сделать кадры не хуже профессиональных. Сама балдела от видеороликов, которые для меня сделал Георгий.
Однозначно рекомендую всем эту поездку и сама бы ещё раз повторила данный вояж, с большим с удовольствием.

Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.+1
Ох, сложно писать отзыв, когда тебя эмоцию все ещё распирают от поездки)) Они выплескиваются как фонтан.
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M
Это фантастик, белиссимо😄

Георгий — настоящий профессионал, который с увлечением расскажет вам про Осетию.
Мы узнали все захватывающие детали про сход ледника Колка.
Насладились самым вкусным пирогом, приготовленным в горах!
Потанцевали на крыше машины, выпили только что сваренный кофе.
И, что особенно впечатляет, во время поездки мы увидели настоящую мини лавину, которую специальным заклинанием вызвал Георгий😅 Спасибо за экскурсию и незабываемые эмоции😍
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Александр
Маршрут очень содержательный. Красивейшие места. Ни кто не торопит, как в автобусных турах. Во все места приезжали первыми, когда ещё нет других туристических групп, успевали послушать рассказ и спокойно сфотографировать. Спасибо Георгию!
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А
Хороший насыщеный тур с Дарьялским, Кармадонским ущельем, Даргавсом и Фиагдоном. Главное чтобы повезло с погодой. Георгий очень старался чтобы было комфортно и интересно. Рекомендую
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