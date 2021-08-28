2 отзыва оставили туристы

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вынужденно останавливаться не в самых интересных местах лишь потому, что это входит в туристическую программу… В общем, потеря драгоценного времени на ерунду не входила в наши планы и в Осетии, поэтому решили воспользоваться услугами индивидуального гида Валерия и точно не прогадали, поскольку наши взгляды на путешествия больше, чем совпали. Валерий возил по «неизбитым», но не менее красивым и интересным местам, куда уж точно не привозят групповые экскурсии! На многих локациях мы были абсолютно одни, что позволяло полностью раствориться в моменте и наслаждаться, никуда не спеша и столько времени, сколько требовалось. Это ли ни кайф?! Приятным сюрпризом от Валерия стал вкуснейший обед высоко в горах с потрясающим видом. Вот оно-настоящее кавказское гостеприимство! Но и это ещё не всё… Когда Валерий достал квадрокоптер! и пообещал мини-фильм нашего дня и «инстаграмные» фото, сомнений в выборе гида не осталось!

В общем, если вы не любители утомительных групповых экскурсий, не особо нуждаетесь в куче исторических фактов с миллионами дат, любите насладиться моментом в тишине, поехать туда, куда не приедет туристический автобус с сорока бабушками, вы-современный путешественник, а не просто турист, вам однозначно к Валерию. Спасибо за гостеприимство, за авторскую программу, за крутые фото и видео! Рекомендую. 10 из 10