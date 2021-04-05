2 отзыва оставили туристы

Головокружительная Северная Осетия

Впечатлиться ущельями, увидеть водопад меж утесами и услышать легенды Даргавского некрополя

5
2 отзыва
Валера
Валера – Гид из Владикавказа
Вы побываете в магическом Городе мертвых и на заброшенной турбазе, увидите водопад Фырыдон и проедете по ущелью, где совсем недавно сошел ледник.

Я расскажу о быте горцев, о традициях, ушедших в небытие, и раскрою любопытные события, происходившие на нашем маршруте.

А еще сделаю для вас видео и фото с квадрокоптера — на память о путешествии.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия

Что вас ожидает

Вместе мы отправимся к самым впечатляющим локациям Северной Осетии. В программе:

  • Живописный водопад Фырыдон, нашедший для себя лазейку в узкой расщелине.
  • Заброшенная турбаза Кахтисар: гуляя среди развалин, вы представите, как раньше здесь кипела жизнь, а еще полюбуетесь со смотровой площадки видом на Кобанское и Даргавское ущелья.
  • Даргавский некрополь, самый крупный на Кавказе. Вы услышите о его создании, узнаете, как хоронили здесь усопших и почему именно таким образом, и поймете, для кого предназначена сторожевая башня. История 📖 и уникальная архитектура здесь сплелись с удивительной красоты природой.
  • Кармадонское ущелье: здесь проследуем вдоль всего пути схода ледника. Насладимся впечатляющими ландшафтами этого места, поговорим о том, что повлияло на сход селевого потока и что его остановило.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет 🎫 в музей 🖼 под открытым небом Даргавс — 150 руб. /чел.
  • В дороге я организую небольшой перекус
  • Чтобы пройти к водопаду, выбирайте нескользящую обувь
  • Через несколько дней после поездки вы получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валера
Валера
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
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2 отзыва оставили туристы

5 апр 2021
Мы приехали всего на пару дней во Владикавказ и перед поездкой долго выбирали экскурсию, нам хотелось максимально посмотреть природу и пейзажи этого края. При выборе мы, конечно же, ориентировались на предлагаемый маршрут, и наш выбор пал на эту экскурсию. Наши впечатления превзошли наши ожидания, мы ни разу не пожалели о своем выборе! Маршрут оказался потрясающий. Места, по которым нас возил наш гид, невероятно красивые, местами экстремальные и захватывающие. Отдельное спасибо хочется сказать Валере. Он рассказал много интересного о местах, где мы побывали, а также о местных обычаях и традициях. Валера накормил нас очень вкусным шашлыком и наивкуснейшим чаем (очень, очень и очень вкусный чай), и все это было приправлено интересной беседой. После поездки мы получили крутые монтированные видео поездки снятые на квадрокоптер. Очень хочется вернуться в другое время года в эту красоту. Всем кто собирается посетить эти края, мы рекомендуем эту экскурсию, поверьте, вы ни о чем не пожалеете.
16 мар 2021
С подругой были на экскурсии с гидом Валерием. Маршрут выбран просто сказочным! Хоть он и не распиарен как другие места в Осетии, но это и к лучшему! Не было толп туристов, были только горы, заснеженные вершины, древние монументальные села и интересные рассказы нашего гида! Огромное спасибо Валерию! Был очень к нам внимателен, останавливал где мы просили, сам выбирал интересные локации для фотографий и сделал нам качественные фото! Также снял нам наикрутейшее видео с квадрокоптера! Валерий кстати видеограф со стажем! Раз 10 уже наверно пересмотрели красоту! И кульминацией поездки был пикник на высоте 1900 метров с видом на ущелье! Валерий нам приготовил вкуснейший шашлык и угощал чаем из горных трав, при этом с собой в машине были предусмотрены и стол и стулья! Огромное спасибо за такое отношение! Мы были как в компании близкого друга! Обязательно еще вернемся уже летом!

Валера проводит ещё 2 экскурсии

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