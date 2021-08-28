2 отзыва оставили туристы

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Головокружительная Северная Осетия

Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Представьте себе место, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а каждый поворот дороги - великолепный пейзаж. Именно таким является наш маршрут по Северной Осетии.

Начнем наше путешествие с водопада Фырыдон,
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который укрывается в узкой расщелине, создавая ощущение тайны и величия природы. Затем мы посетим заброшенную турбазу Кахтисар, где развалины расскажут нам истории прошлого.

Даргавский некрополь, самый крупный на Кавказе, откроет перед нами свои тайны древних погребальных обычаев. И, наконец, Кармадонское ущелье покажет нам силу природы и её великолепие.

На протяжении всего пути вы узнаете о быте и традициях горцев, а также о любопытных событиях, происходивших в этих местах.

Включенный в стоимость чай из горных трав подарит вам ощущение уюта и гостеприимства Северной Осетии.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы увидеть и почувствовать уникальность и красоту Северной Осетии

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические места Кавказа
  • 📸 Возможность фото и видео с дрона
  • ☕ Чай из горных трав включен
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
  • 🎭 Погружение в культуру горцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северной Осетии - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для путешествия: в мае природа расцветает, а в сентябре - мягкое осеннее солнце. В другие месяцы возможны трудности из-за погодных условий, но при правильной подготовке можно насладиться красотой региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия
Головокружительная Северная Осетия

Что можно увидеть

  • Даргавский некрополь
  • Турбаза Кахтисар
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Вместе мы отправимся к самым впечатляющим локациям Северной Осетии. В программе:

  • Живописный водопад Фырыдон, нашедший для себя лазейку в узкой расщелине.
  • Заброшенная турбаза Кахтисар: гуляя среди развалин, вы представите, как раньше здесь кипела жизнь, а еще полюбуетесь со смотровой площадки видом на Кобанское и Даргавское ущелья.
  • Даргавский некрополь, самый крупный на Кавказе. Вы услышите о его создании, узнаете, как хоронили здесь усопших и почему именно таким образом, и поймете, для кого предназначена сторожевая башня. История и уникальная архитектура здесь сплелись с удивительной красоты природой.
  • Кармадонское ущелье: здесь проследуем вдоль всего пути схода ледника. Насладимся впечатляющими ландшафтами этого места, поговорим о том, что повлияло на сход селевого потока и что его остановило.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет в музей под открытым небом Даргавс — 150 руб. /чел.
  • Чай из горных трав входит в стоимость
  • Чтобы пройти к водопаду, выбирайте нескользящую обувь (в пасмурную погоду проход к водопаду затруднен или невозможен)
  • По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 3000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в пределах Владикавказа. Выезд из других мест с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера
Валера — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
Нам нужна была короткая экскурсия, хотелось полюбоваться горами и проникнуться историей республики, но без поездок на длительные расстояния. Эта экскурсия идеально для этого подошла и оправдала все наши ожидания. Валера
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прекрасный гид, спокойный, вежливый и обаятельный. В горах наверно самое важное - это чувство безопасности. И с Валерой чувствуешь себя в безопасности. Очень аккуратное вождение и безупречное знание дорог и местности. Я надела не самую удобную обувь и Валера всегда помогал, подавал руку и следил, чтобы я не свалилась нигде)) По дороге Валера выбрал место с шикарным видом на горы, где мы остановились и он угостил нас вкуснейшим травяным чаем. Через 2 недели после экскурсии, Валера прислал нам видео с нами, которое он сделал с дрона нам на память! Большое спасибо! Гида и экскурсию рекомендую! В следующий раз поеду уже на более длительную экскурсию с Валерой!

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О
После майских праздников решили с друзьями посетить красивейшую Республику Северную Осетию. Любим планировать и путешествовать самостоятельно, избегая банальных туристических маршрутов, групповых экскурсий, где большую часть времени приходится кого-то ждать, либо
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вынужденно останавливаться не в самых интересных местах лишь потому, что это входит в туристическую программу… В общем, потеря драгоценного времени на ерунду не входила в наши планы и в Осетии, поэтому решили воспользоваться услугами индивидуального гида Валерия и точно не прогадали, поскольку наши взгляды на путешествия больше, чем совпали. Валерий возил по «неизбитым», но не менее красивым и интересным местам, куда уж точно не привозят групповые экскурсии! На многих локациях мы были абсолютно одни, что позволяло полностью раствориться в моменте и наслаждаться, никуда не спеша и столько времени, сколько требовалось. Это ли ни кайф?! Приятным сюрпризом от Валерия стал вкуснейший обед высоко в горах с потрясающим видом. Вот оно-настоящее кавказское гостеприимство! Но и это ещё не всё… Когда Валерий достал квадрокоптер! и пообещал мини-фильм нашего дня и «инстаграмные» фото, сомнений в выборе гида не осталось!
В общем, если вы не любители утомительных групповых экскурсий, не особо нуждаетесь в куче исторических фактов с миллионами дат, любите насладиться моментом в тишине, поехать туда, куда не приедет туристический автобус с сорока бабушками, вы-современный путешественник, а не просто турист, вам однозначно к Валерию. Спасибо за гостеприимство, за авторскую программу, за крутые фото и видео! Рекомендую. 10 из 10

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D
Мы приехали всего на пару дней во Владикавказ и перед поездкой долго выбирали экскурсию, нам хотелось максимально посмотреть природу и пейзажи этого края. При выборе мы, конечно же, ориентировались на
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предлагаемый маршрут, и наш выбор пал на эту экскурсию. Наши впечатления превзошли наши ожидания, мы ни разу не пожалели о своем выборе! Маршрут оказался потрясающий. Места, по которым нас возил наш гид, невероятно красивые, местами экстремальные и захватывающие. Отдельное спасибо хочется сказать Валере. Он рассказал много интересного о местах, где мы побывали, а также о местных обычаях и традициях. Валера накормил нас очень вкусным шашлыком и наивкуснейшим чаем (очень, очень и очень вкусный чай), и все это было приправлено интересной беседой. После поездки мы получили крутые монтированные видео поездки снятые на квадрокоптер. Очень хочется вернуться в другое время года в эту красоту. Всем кто собирается посетить эти края, мы рекомендуем эту экскурсию, поверьте, вы ни о чем не пожалеете.

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Б
С подругой были на экскурсии с гидом Валерием. Маршрут выбран просто сказочным! Хоть он и не распиарен как другие места в Осетии, но это и к лучшему! Не было толп
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туристов, были только горы, заснеженные вершины, древние монументальные села и интересные рассказы нашего гида! Огромное спасибо Валерию! Был очень к нам внимателен, останавливал где мы просили, сам выбирал интересные локации для фотографий и сделал нам качественные фото! Также снял нам наикрутейшее видео с квадрокоптера! Валерий кстати видеограф со стажем! Раз 10 уже наверно пересмотрели красоту! И кульминацией поездки был пикник на высоте 1900 метров с видом на ущелье! Валерий нам приготовил вкуснейший шашлык и угощал чаем из горных трав, при этом с собой в машине были предусмотрены и стол и стулья! Огромное спасибо за такое отношение! Мы были как в компании близкого друга! Обязательно еще вернемся уже летом!

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Е
Все было отлично. Валерий-умный, искренний и интересный собеседник, с ним легко и комфортно. Подача информации-четкая и понятная. Время пролетело незаметно и быстро. Посоветовал кафе (и не обманул))), где подают очень вкусные хинкали, а также вернул забытый в его авто пояс, за что также спасибо).
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В
Валера замечательный гид и знаток красивых мест и заповедных уголков. Ездить с ним было комфортно и спокойно. Поехали бы ещё!
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