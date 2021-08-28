2 отзыва оставили туристы

Представьте себе место, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а каждый поворот дороги - великолепный пейзаж. Именно таким является наш маршрут по Северной Осетии.
Начнем наше путешествие с водопада Фырыдон,
Начнем наше путешествие с водопада Фырыдон,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Исторические места Кавказа
- 📸 Возможность фото и видео с дрона
- ☕ Чай из горных трав включен
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 🎭 Погружение в культуру горцев
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Северной Осетии - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для путешествия: в мае природа расцветает, а в сентябре - мягкое осеннее солнце. В другие месяцы возможны трудности из-за погодных условий, но при правильной подготовке можно насладиться красотой региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Даргавский некрополь
- Турбаза Кахтисар
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Вместе мы отправимся к самым впечатляющим локациям Северной Осетии. В программе:
- Живописный водопад Фырыдон, нашедший для себя лазейку в узкой расщелине.
- Заброшенная турбаза Кахтисар: гуляя среди развалин, вы представите, как раньше здесь кипела жизнь, а еще полюбуетесь со смотровой площадки видом на Кобанское и Даргавское ущелья.
- Даргавский некрополь, самый крупный на Кавказе. Вы услышите о его создании, узнаете, как хоронили здесь усопших и почему именно таким образом, и поймете, для кого предназначена сторожевая башня. История и уникальная архитектура здесь сплелись с удивительной красоты природой.
- Кармадонское ущелье: здесь проследуем вдоль всего пути схода ледника. Насладимся впечатляющими ландшафтами этого места, поговорим о том, что повлияло на сход селевого потока и что его остановило.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет в музей под открытым небом Даргавс — 150 руб. /чел.
- Чай из горных трав входит в стоимость
- Чтобы пройти к водопаду, выбирайте нескользящую обувь (в пасмурную погоду проход к водопаду затруднен или невозможен)
- По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 3000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в пределах Владикавказа. Выезд из других мест с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нам нужна была короткая экскурсия, хотелось полюбоваться горами и проникнуться историей республики, но без поездок на длительные расстояния. Эта экскурсия идеально для этого подошла и оправдала все наши ожидания. Валера
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О
После майских праздников решили с друзьями посетить красивейшую Республику Северную Осетию. Любим планировать и путешествовать самостоятельно, избегая банальных туристических маршрутов, групповых экскурсий, где большую часть времени приходится кого-то ждать, либо
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D
Мы приехали всего на пару дней во Владикавказ и перед поездкой долго выбирали экскурсию, нам хотелось максимально посмотреть природу и пейзажи этого края. При выборе мы, конечно же, ориентировались на
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Б
С подругой были на экскурсии с гидом Валерием. Маршрут выбран просто сказочным! Хоть он и не распиарен как другие места в Осетии, но это и к лучшему! Не было толп
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Е
Все было отлично. Валерий-умный, искренний и интересный собеседник, с ним легко и комфортно. Подача информации-четкая и понятная. Время пролетело незаметно и быстро. Посоветовал кафе (и не обманул))), где подают очень вкусные хинкали, а также вернул забытый в его авто пояс, за что также спасибо).
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В
Валера замечательный гид и знаток красивых мест и заповедных уголков. Ездить с ним было комфортно и спокойно. Поехали бы ещё!
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Входит в следующие категории Владикавказа
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