2 отзыва оставили туристы

Мы приехали всего на пару дней во Владикавказ и перед поездкой долго выбирали экскурсию, нам хотелось максимально посмотреть природу и пейзажи этого края. При выборе мы, конечно же, ориентировались на предлагаемый маршрут, и наш выбор пал на эту экскурсию. Наши впечатления превзошли наши ожидания, мы ни разу не пожалели о своем выборе! Маршрут оказался потрясающий. Места, по которым нас возил наш гид, невероятно красивые, местами экстремальные и захватывающие. Отдельное спасибо хочется сказать Валере. Он рассказал много интересного о местах, где мы побывали, а также о местных обычаях и традициях. Валера накормил нас очень вкусным шашлыком и наивкуснейшим чаем (очень, очень и очень вкусный чай), и все это было приправлено интересной беседой. После поездки мы получили крутые монтированные видео поездки снятые на квадрокоптер. Очень хочется вернуться в другое время года в эту красоту. Всем кто собирается посетить эти края, мы рекомендуем эту экскурсию, поверьте, вы ни о чем не пожалеете.