2-й день: Национальный парк Алания, Дигорское ущелье
селение Задалеск
музей матери Задалески Нана
селение Ханаз
уникальный средневековый замок "Фрегат"
развалины крепости братьев Седановых
селение Мацута
склеп нарта Сослана
Отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтобы на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории.
Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка. Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю 📖 и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев.
Что входит
поездка на комфортабельном автобусе
услуги профессионального гида
входные билеты по маршруту
в стоимость программы включены обеды или организация пикник-ланчей в живописном месте в горах
Что не входит
дополнительно оплачивается размещение на одну ночь в Дигорском ущелье, на выбор: туркомплекс «Порог Неба», отель Tana Park 3*
завтраки и ужины оплачиваются дополнительно
оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производится только наличными
в зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.