Отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтобы на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории.

Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка. Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю 📖 и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев.