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Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!

Что вы увидите

  • 1-й день: Горная Дигория, Уаллагком
  • Дигорское ущелье
  • каньон Ахсинта, Ахсинти-хед(Чертов мост)
  • башня Абисаловых
  • селения Фаснал, Дунта, Камунта, Галиат
  • древнее святилище Семи ангелов
  • святилище Ангел Дигории(Дигории Изад)
  • пещера Морги Лагат
  • 2-й день: Национальный парк Алания, Дигорское ущелье
  • селение Задалеск
  • музей матери Задалески Нана
  • селение Ханаз
  • уникальный средневековый замок "Фрегат"
  • развалины крепости братьев Седановых
  • селение Мацута
  • склеп нарта Сослана
Отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтобы на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории.
Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка. Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю 📖 и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев.
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального гида
  • входные билеты по маршруту
  • в стоимость программы включены обеды или организация пикник-ланчей в живописном месте в горах
Что не входит
  • дополнительно оплачивается размещение на одну ночь в Дигорском ущелье, на выбор: туркомплекс «Порог Неба», отель Tana Park 3*
  • завтраки и ужины оплачиваются дополнительно
  • оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производится только наличными
  • в зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алана Б.
Алана Б.
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