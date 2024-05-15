Дигория

Найдено 5 туров в категории «Дигория» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
  • В
    Виталий
    4 ноября 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
  • Н
    НН
    13 июля 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
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    водопады, древние памятники и высокогорные селения, рассказал об истории этих мест. Особенно запомнился музей матери Задалески Наны, удивительной героической женщины! А какая волшебная прогулка была у нас по национальному парку Алания вдоль красивейшего ущелья к водопаду Галдоридон!

  • Ф
    Фанис
    12 февраля 2023
    «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
    Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское
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    ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дигория»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
  2. Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
  3. Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
  4. Горный край: природа и наследие Северной Осетии
  5. Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Дигория" можно забронировать 5 авторских туров от 16 000 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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