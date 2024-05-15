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Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
- ВВиталий4 ноября 2023Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
- ННН13 июля 2023Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
- ФФанис12 февраля 2023Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дигория»
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