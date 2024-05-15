читать дальше

ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇