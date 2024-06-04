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10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ААлександр3 июня 2024Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
- ИИрина31 мая 2024Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
- РРимма20 мая 2024Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
- ААнна16 мая 2024Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
- ВВладимир10 мая 2024Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
- ЕЕвгений1 мая 2024В восторге от экскурсии! Луиза - отличный гид, приятная и общительная женщина. Было интересно и комфортно. Только притные впечатления после экскурсии. Советую от души!
- ДДмитрий30 апреля 2024Луиза потрясающий гид и очень душевный человек! Поездка с ней невероятно понравилась. Она раскрыла нам все основные красоты Алании за один день👍 Мы даже не ожидали, что нам так сильно понравится)) приедем ещё! 🔥
- ДДмитрий25 апреля 2024Отличный маршрут. Гид Олег - очень погруженный в "тему" человек, настоящий патриот своей республики. Познавательно, впечатления наилучшие.
- ООльга28 февраля 2023Это было просто сказочное путешествие!!! Мы остались полностью довольны всем!!! Вячеслав отличный рассказчик, увлечённый своим делом энтузиаст, превосходный водитель!!! Он
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Задалеск»
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