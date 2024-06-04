Задалеск – экскурсии во Владикавказе

Найдено 8 экскурсий в категории «Задалеск» во Владикавказе, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
16 900 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: полная перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мистическая красота старинной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
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    увидеть не только красивые природные места и арт-объекты, но и прикоснуться к истории и традициям осетинского народа. Хочу кратко отметить отдельные плюсы выбора поездки в Дигорию именно с гидом-водителем Луизой: чёткость подачи машины к месту вашего проживания и соблюдения всех временных рамок по программе поездки; чистая удобная машина и спокойное качественное вождение (чувствуется опыт!); интересный рассказ по ходу поездки (именно рассказ, а не утомительная сухая лекция с кучей фактов от лектора общества "Знание"), желание и умение прислушиваться к пожеланиям туриста (это касается и фото-остановок, и "санитарных" остановок, и времени/выбора места для обеда и ужина): вам рекомендуют, но не навязывают. Ещё хочу отметить личные качества гида-водителя, с которым вы проводите несколько часов в дороге: деликатность, интеллигентность, эрудированность - эта та вишенка на торте, которая делает эту поездку такой приятной. И Дигория - это то место, где можно оставить кусочек своего сердца!

  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
  • Е
    Евгений
    1 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    В восторге от экскурсии! Луиза - отличный гид, приятная и общительная женщина. Было интересно и комфортно. Только притные впечатления после экскурсии. Советую от души!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Луиза потрясающий гид и очень душевный человек! Поездка с ней невероятно понравилась. Она раскрыла нам все основные красоты Алании за один день👍 Мы даже не ожидали, что нам так сильно понравится)) приедем ещё! 🔥
  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Отличный маршрут. Гид Олег - очень погруженный в "тему" человек, настоящий патриот своей республики. Познавательно, впечатления наилучшие.
  • О
    Ольга
    28 февраля 2023
    Мистическая красота старинной Дигории
    Это было просто сказочное путешествие!!! Мы остались полностью довольны всем!!! Вячеслав отличный рассказчик, увлечённый своим делом энтузиаст, превосходный водитель!!! Он
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    покорил наши женские сердца. Устроил нам пикник на природе, показал удивительные места. Всем свои друзьям буду рекомендовать только Вячеслава, сама тоже надеюсь, что обязательно вернусь. Ведь как важно уметь заитересовать!!! Вячеслав, вам это удалось!! Удачи вам и здоровья, благополучия в доме!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Задалеск»

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  3. Природа и старинные селения Горной Дигории
  4. Горная Дигория: полная перезагрузка
  5. Мистическая красота старинной Дигории
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  2. Кармадонское ущелье
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  4. Даргавс
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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Задалеск" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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