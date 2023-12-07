В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни.

Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессию.

Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).

Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека.

• Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:

выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот;

прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии);

воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи).

По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу.

Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви.

Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду.

В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубищи Аутлендер (стоимость по запросу).

Что вас ожидает: Обязательно заедем в Гулойское ущелье, где поднимемся к неприступным в прошлом наскальным крепостям и башня комплекса Вовнушки, а на обратном пути со смотровых площадок увидим древние родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Коали, Гериты и посетим живописный Ляжгинский водопад. В пути вы узнаете историю о строительстве башен горцев, их классификации, а так же о том, почему строителю отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если он не укладывался в сроки. Я расскажу о значении Совет Старейшин в жизни горцев до присоединения к Российской империи и принятия светских законов. Так же расскажу о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Вы услышите о местных особенностях адатов — свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания. Важная информация: