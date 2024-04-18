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W Woland-l

Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.

Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин читать дальше уменьшить - это нечто!

Захватывающие вершины, захватывающий пейзаж, захватывающая история, захватывающее ВСЁ!

Отдельное спасибо гиду Владиславу: познавательный экскурс в историю Республики, деликатность, внимательность.

Если получится (держим кулачки), то приедем снова, т. к. там ещё множество направлений для просмотра во вроде маленькой, но такой потрясающей Республике.

Спасибо Владиславу, спасибо Ингушетии! Были на экскурсии 18 апреля 2024 года.Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена

Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.

Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин читать дальше уменьшить - это нечто!

Захватывающие вершины, захватывающий пейзаж, захватывающая история, захватывающее ВСЁ!

Отдельное спасибо гиду Владиславу: познавательный экскурс в историю Республики, деликатность, внимательность.

Если получится (держим кулачки), то приедем снова, т. к. там ещё множество направлений для просмотра во вроде маленькой, но такой потрясающей Республике.

Спасибо Владиславу, спасибо Ингушетии! Были на экскурсии 18 апреля 2024 года.Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Это была портрясаюшая экскурсия. Очень красивая природа Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Потрясающая экскурсия, посетили Горную Ингушетию, увидели высокогорные села, где живут люди и заброшенные, сторожевые башни, которые в древности служили укрытием при нашествие врагов. Услышали великолепный рассказ нашего гида Тимура о жизни традциях народа, населяющего эти земли. Останавливались на смотровых площадках, красота неописуемая. Организация и комфорт путешествия были на высшем уровне, большое спасибо. Всем рекомендую это путешествие. Низкий поклон. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли этот тур, хотя были сомнения из-за маленького количества отзывов и рейтинга. Спасибо огромное организатору Юрию и гиду Владиславу за такой насыщенный и познавательный день! Захотелось обязательно вернуться в Ингушетию ещё раз! Даже не представляли, что она настолько красивая!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет