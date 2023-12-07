Экскурсия берёт своё начало в Дарьяльском ущелье, въезд в Горную Ингушетию отмечен Аланскими Вратами, после которых наш путь будет пролегать по теснинам Джейрахского и Ассинского ущелий. Мы посмотрим древние аулы Эгикал, Эрзи и Таргим, поднимемся на перевал Цей-Лоам, узнаем историю возникновения на территории мусульманских народов храмов Тхаба-Ерды и Алби-Ерды и посмотрим сами храмы с их уникальной для Кавказа архитектурой.
Ближайшие даты:
7
дек
дек
8
дек
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9
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дек
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дарьяльское ущелье
- С. Балта
- С. Чми
- Аланские Врата
- С. Джейрах
- Джейрахское ущелье
- Ассинское ущелье
- Гулойское ущелье
- Ляжгинский водопад
- Эрзи
- Таргим
- Эгикал
- Вовнушки
- Перевал Цей-лоам
- Аулы ори
- Бархане
- Лейми
- Коали
- Гериты
Описание
Что вас ожидает: Обязательно заедем в Гулойское ущелье, где поднимемся к неприступным в прошлом наскальным крепостям и башня комплекса Вовнушки, а на обратном пути со смотровых площадок увидим древние родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Коали, Гериты и посетим живописный Ляжгинский водопад. В пути вы узнаете историю о строительстве башен горцев, их классификации, а так же о том, почему строителю отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если он не укладывался в сроки. Я расскажу о значении Совет Старейшин в жизни горцев до присоединения к Российской империи и принятия светских законов. Так же расскажу о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Вы услышите о местных особенностях адатов — свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания. Важная информация:
- В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни.
- Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессию.
- Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).
- Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).
- Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека.
• Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:
- выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот;
- прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии);
- воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи).
- По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу.
- Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви.
- Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду.
- В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубищи Аутлендер (стоимость по запросу).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
- Что не входит
- Обед оплачивается по прайсу кафе
- Вход на территорию нац. парка «Эрзи» — 150 р. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По запросу забираем в любой локацииЗавершение: По запросу завершаем экскурсию в любой локации
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессий.
- Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).
- Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).
- Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека
- Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:
- Выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот
- Прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии)
- Воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи)
- По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу
- Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви
- Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду
- В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубищи Аутлендер (стоимость по запросу)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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