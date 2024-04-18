Экскурсия берёт своё начало в Дарьяльском ущелье, въезд в Горную Ингушетию отмечен Аланскими Вратами, после которых наш путь будет пролегать по теснинам Джейрахского и Ассинского ущелий. Мы посмотрим древние аулы Эгикал, Эрзи и Таргим, поднимемся на перевал Цей-Лоам, узнаем историю возникновения на территории мусульманских народов храмов Тхаба-Ерды и Алби-Ерды и посмотрим сами храмы с их уникальной для Кавказа архитектурой.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Обязательно заедем в Гулойское ущелье, где поднимемся к неприступным в прошлом наскальным крепостям и башня комплекса Вовнушки, а на обратном пути со смотровых площадок увидим древние родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Коали, Гериты и др. В пути вы узнаете историю о строительстве башен горцев, их классификации, а так же о том, почему строителю отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если он не укладывался в сроки. Я расскажу о значении Совет Старейшин в жизни горцев до присоединения к Российской империи и принятия светских законов. Так же расскажу о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Вы услышите о местных особенностях адатов — свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания. Важная информация:
- В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни.
- Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессию.
- Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).
- Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).
- Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека.
• Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:
- выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот;
- прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии);
- воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи).
- По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу.
- Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви.
- Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду.
- В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубиси Аутлендер (стоимость по запросу).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарьяльское ущелье
- С. Балта
- С. Чми
- Аланские Врата
- С. Джейрах
- Джейрахское ущелье
- Ассинское ущелье
- Гулойское ущелье
- Эрзи
- Таргим
- Эгикал
- Вовнушки
- Перевал Цей-лоам
- Аулы ори
- Бархане
- Лейми
- Коали
- Гериты
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед оплачивается по прайсу кафе
- Вход на территорию нац. парка «Эрзи» - 150 р. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По запросу забираем в любой локации
Завершение: По запросу завершаем экскурсию в любой локации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
W
Были на экскурсии 18 апреля 2024 года.
Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.
Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин
Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.
Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин
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Е
Были на экскурсии 18 апреля 2024 года.
Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.
Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин
Не совсем понятно недооцененность Ингушетии.
Если честно, то пейзажи Ингушетии нам понравились даже больше, чем горные массивы Северной Осетии. Лесной пейзаж на фоне белоснежных вершин
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И
Это была портрясаюшая экскурсия. Очень красивая природа
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О
Потрясающая экскурсия, посетили Горную Ингушетию, увидели высокогорные села, где живут люди и заброшенные, сторожевые башни, которые в древности служили укрытием при нашествие врагов. Услышали великолепный рассказ нашего гида Тимура о жизни традциях народа, населяющего эти земли. Останавливались на смотровых площадках, красота неописуемая. Организация и комфорт путешествия были на высшем уровне, большое спасибо. Всем рекомендую это путешествие. Низкий поклон.
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И
Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли этот тур, хотя были сомнения из-за маленького количества отзывов и рейтинга. Спасибо огромное организатору Юрию и гиду Владиславу за такой насыщенный и познавательный день! Захотелось обязательно вернуться в Ингушетию ещё раз! Даже не представляли, что она настолько красивая!!
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А
Гид-прекрасный. Все показал, отработал даже дольше, чем заявлено в программе, только, чтобы мы все смогли увидеть.
С собой у него был вкуснейший местный чай и фрукты для нас. Неожиданно и очень приятно. Экскурсия очень понравилась. Рассказ гида интересный, автомобиль комфортный.
Уже рекомендовала друзьям.
Отдельное спасибо сайту за возможность быстро выбрать любую экскурсию на любой вкус и кошелёк.
С собой у него был вкуснейший местный чай и фрукты для нас. Неожиданно и очень приятно. Экскурсия очень понравилась. Рассказ гида интересный, автомобиль комфортный.
Уже рекомендовала друзьям.
Отдельное спасибо сайту за возможность быстро выбрать любую экскурсию на любой вкус и кошелёк.
Вам был полезен этот отзыв?
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