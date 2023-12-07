Горная Ингушетия

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе
Экскурсия берёт своё начало в Дарьяльском ущелье, въезд в Горную Ингушетию отмечен Аланскими Вратами, после которых наш путь будет пролегать по теснинам Джейрахского и Ассинского ущелий. Мы посмотрим древние аулы Эгикал, Эрзи и Таргим, поднимемся на перевал Цей-Лоам, узнаем историю возникновения на территории мусульманских народов храмов Тхаба-Ерды и Алби-Ерды и посмотрим сами храмы с их уникальной для Кавказа архитектурой.
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Дарьяльское ущелье
  • С. Балта
  • С. Чми
  • Аланские Врата
  • С. Джейрах
  • Джейрахское ущелье
  • Ассинское ущелье
  • Гулойское ущелье
  • Ляжгинский водопад
  • Эрзи
  • Таргим
  • Эгикал
  • Вовнушки
  • Перевал Цей-лоам
  • Аулы ори
  • Бархане
  • Лейми
  • Коали
  • Гериты

Описание

Что вас ожидает: Обязательно заедем в Гулойское ущелье, где поднимемся к неприступным в прошлом наскальным крепостям и башня комплекса Вовнушки, а на обратном пути со смотровых площадок увидим древние родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Коали, Гериты и посетим живописный Ляжгинский водопад. В пути вы узнаете историю о строительстве башен горцев, их классификации, а так же о том, почему строителю отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если он не укладывался в сроки. Я расскажу о значении Совет Старейшин в жизни горцев до присоединения к Российской империи и принятия светских законов. Так же расскажу о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Вы услышите о местных особенностях адатов — свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания. Важная информация:
  • В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни.
  • Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессию.
  • Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).
  • Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).
  • Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека.

• Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:

  • выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот;
  • прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии);
  • воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи).
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу.
  • Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви.
  • Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду.
  • В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубищи Аутлендер (стоимость по запросу).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед оплачивается по прайсу кафе
  • Вход на территорию нац. парка «Эрзи» — 150 р. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По запросу забираем в любой локации
Завершение: По запросу завершаем экскурсию в любой локации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрут экскурсии в большей свой части автомобильный, с остановками для небольших пеших прогулок и фотосессий.
  • Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал).
  • Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд в погранзону. Пропуск оформляется бесплатно, заранее (минимальный срок 2 недели).
  • Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека
  • Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:
  • Выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот
  • Прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии)
  • Воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи)
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу
  • Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви
  • Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду
  • В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива 4х4. Для большего комфорта могу предложить проведение экскурсии на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/ Мицубищи Аутлендер (стоимость по запросу)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

ИндивидуальныеМожно с детьмиНеобычныеПрирода и пейзажиГорыВыездныеГастрономическиеНа весь деньИстория и культураСеверная ОсетияИнгушетия

Похожие туры из Владикавказа

Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
94 отзыва
Популярное предложение
Понять загадочный мир Ингушетии
Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
Завтра
9 дек
10 дек
12 дек
9 800 за всё до 4 чел.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
145 отзывов
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
9 дек
10 дек
16 дек
17 дек
от 2 100 за человека
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Подняться выше облаков, насладиться природой и понять, почему регион называют страной башен и легенд
у места вашего проживания
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
9 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ