Откройте для себя Ингушетию! Давайте отправимся в путешествие по живописным горным районам. Вы насладитесь атмосферой аутентичных ингушских сёл, увидите древние башни и крепости. Полюбуетесь природой и услышите увлекательные истории о местной истории и традициях. И конечно, погрузитесь в культуру и архитектуру республики.

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Описание экскурсии

Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в 19 веке был обнаружен знаменитый бронзовый орёл, датируемый 8 веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Эгикал — башенный город, который некогда был центром административной и торговой жизни. Некоторых из его надземных склепов достигают трёх этажей в высоту.

Таргим — не только старинный башенный замковый комплекс, но и покинутый аул 15-17 веков.

Хамхи — древний город на скалистом откосе, чьи башенные постройки имеют суровый монументальный облик.

Храм Тхаба-Ерды. Один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии — считается, что он был построен в 8 веке. Много лет споры ходят и о его названии.

Организационные детали