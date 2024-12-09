Горная Ингушетия: путешествие сквозь века

Увидеть древние башенные комплексы, полюбоваться невероятными видами и погрузиться в историю региона
Откройте для себя Ингушетию! Давайте отправимся в путешествие по живописным горным районам. Вы насладитесь атмосферой аутентичных ингушских сёл, увидите древние башни и крепости. Полюбуетесь природой и услышите увлекательные истории о местной истории и традициях. И конечно, погрузитесь в культуру и архитектуру республики.
5
1 отзыв
Горная Ингушетия: путешествие сквозь века
Горная Ингушетия: путешествие сквозь века
Горная Ингушетия: путешествие сквозь века
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в 19 веке был обнаружен знаменитый бронзовый орёл, датируемый 8 веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Эгикал — башенный город, который некогда был центром административной и торговой жизни. Некоторых из его надземных склепов достигают трёх этажей в высоту.

Таргим — не только старинный башенный замковый комплекс, но и покинутый аул 15-17 веков.

Хамхи — древний город на скалистом откосе, чьи башенные постройки имеют суровый монументальный облик.

Храм Тхаба-Ерды. Один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии — считается, что он был построен в 8 веке. Много лет споры ходят и о его названии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Планета люкс»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 дек 2024
Благодарим Рамзана, замечательного, внимательного, доброго человека и экскурсовода, за путешествие по Ингушетии. Потрясающий маршрут, очень красиво, аутентично, зимой безлюдно. Прекрасный обед, по сути, дома у местной жительницы.

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