Описание экскурсии
Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в 19 веке был обнаружен знаменитый бронзовый орёл, датируемый 8 веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Эгикал — башенный город, который некогда был центром административной и торговой жизни. Некоторых из его надземных склепов достигают трёх этажей в высоту.
Таргим — не только старинный башенный замковый комплекс, но и покинутый аул 15-17 веков.
Хамхи — древний город на скалистом откосе, чьи башенные постройки имеют суровый монументальный облик.
Храм Тхаба-Ерды. Один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии — считается, что он был построен в 8 веке. Много лет споры ходят и о его названии.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽