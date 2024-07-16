1 чел.
По популярности
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
«Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды»
24 июля в 17:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
«Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы»
25 июля в 08:00
27 июля в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
«Вы зайдёте в действующий храм и полюбуетесь его архитектурой»
Расписание: в субботу в 10:00
27 июля в 10:00
3 авг в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 июля 2024Первый раз побывали в Ингушетии. Нашим экскурсоводом был Абдуллах. Очень энергичный и позитивный молодой человек, родившийся в этих местах. Рассказал
- ВВлад7 июля 2024Первый раз в Осетии, первая экскурсия. Гид Георгий - 10 баллов! Много рассказывал, отвечал на вопросы, умело вел машину, останавливался
- рроман30 июня 2024Отлично организованная и проведённая поездка. Коллега Мурада, Ибрагим, приехал по указанному мной адресу во Владикавказе в заранее условленное время и
- ННина27 июня 2024Всё прошло отлично, удивительно красивый маршрут. Гид Георгий пунктуальный, аккуратный водитель. Очень много и интересно рассказывал, помогал с фотографиями.
- ВВоеводина12 июня 2024Прошло все хорошо. Познавательно и интересно. Красивые виды.
- РРимма20 мая 2024Ингушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, очень образован, увлекает рассказом, умеет чувствовать и заинтересовать туристов, общение с ним одно удовольствие! Мы в восторге и от экскурсии и от нашего гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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