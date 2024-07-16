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в интересных местах, помогал с фото, сварил нам кофе и угостил местной самогонкой. Рекомендую! Цей - это красиво. Но не хватает организации (это уже не про гида, а про точку). Так, после выхода с канатки нет указателей, куда идти, не все кабинки были исправны, на них не сажали, были и другие мелочи. На следующий день мы с Георгием поехали в Дигорию. Там совсем другие виды, пеший поход на водопад Жемчужина (он же Каскадный), и все так же восхитительно.