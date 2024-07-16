Храмы и соборы Владикавказа с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» во Владикавказе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
На машине
165 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
«Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды»
24 июля в 17:00
25 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
На машине
10 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
«Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы»
25 июля в 08:00
27 июля в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
«Вы зайдёте в действующий храм и полюбуетесь его архитектурой»
Расписание: в субботу в 10:00
27 июля в 10:00
3 авг в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
    Первый раз побывали в Ингушетии. Нашим экскурсоводом был Абдуллах. Очень энергичный и позитивный молодой человек, родившийся в этих местах. Рассказал
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    нам много интересного, завёз нас во много красивейших мест, даже в те, которые не были указаны, в маршруте. Отвечал нам на все наши интересующие вопросы. Нам очень понравилась Ингушетия и наш гид. Рекомендуем.

  • В
    Влад
    7 июля 2024
    Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
    Первый раз в Осетии, первая экскурсия. Гид Георгий - 10 баллов! Много рассказывал, отвечал на вопросы, умело вел машину, останавливался
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    в интересных местах, помогал с фото, сварил нам кофе и угостил местной самогонкой. Рекомендую! Цей - это красиво. Но не хватает организации (это уже не про гида, а про точку). Так, после выхода с канатки нет указателей, куда идти, не все кабинки были исправны, на них не сажали, были и другие мелочи. На следующий день мы с Георгием поехали в Дигорию. Там совсем другие виды, пеший поход на водопад Жемчужина (он же Каскадный), и все так же восхитительно.

  • р
    роман
    30 июня 2024
    Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
    Отлично организованная и проведённая поездка. Коллега Мурада, Ибрагим, приехал по указанному мной адресу во Владикавказе в заранее условленное время и
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    провёз нас на комфортном, повидавшем виде, но очень достойном автомобиле по замечательному маршруту: водопад, горы-горы-горы, реки-реки-реки, башни-башни-башни. Целый день в компании с хорошим человеком на прекрасной природе с рассказами о людях Ингушетии, их обычаях, отношениях друг к другу и к гостям, о борьбе с врагами, о кухне, о быте, да и много ещё о чём. Настоятельно рекомендую!

  • Н
    Нина
    27 июня 2024
    Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
    Всё прошло отлично, удивительно красивый маршрут. Гид Георгий пунктуальный, аккуратный водитель. Очень много и интересно рассказывал, помогал с фотографиями.
  • В
    Воеводина
    12 июня 2024
    Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
    Прошло все хорошо. Познавательно и интересно. Красивые виды.
  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
    Ингушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, очень образован, увлекает рассказом, умеет чувствовать и заинтересовать туристов, общение с ним одно удовольствие! Мы в восторге и от экскурсии и от нашего гида!
    Ингушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, оченьИнгушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, оченьИнгушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, оченьИнгушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, оченьИнгушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, оченьИнгушетия потрясающе красива! Экскурсия невероятно живописная и познавательная! Нашим гидом был Магомед, безумно интересный рассказчик, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
  2. Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
  3. Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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