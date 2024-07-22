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Приготовьтесь к головокружительному дню, который вы проведёте среди пейзажей Ингушетии и её потрясающих средневековых башен. Я познакомлю вас с самыми известными архитектурными комплексами: Эрзи, Эгикал и Вовнушки. Отвезу к смотровым площадкам и проведу экскурсию по столице республики. Обедать будем в гостях у горца, а ужинать — в аутентичном ресторане.