Приготовьтесь к головокружительному дню, который вы проведёте среди пейзажей Ингушетии и её потрясающих средневековых башен. Я познакомлю вас с самыми известными архитектурными комплексами: Эрзи, Эгикал и Вовнушки. Отвезу к смотровым площадкам и проведу экскурсию по столице республики. Обедать будем в гостях у горца, а ужинать — в аутентичном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Цуровская башня. Изучим величественную архитектуру старинной башни изнутри.
- Ляжгенский водопад. По желанию отправимся к красивому водопаду, одному из крупнейший в Ингушетии.
- Средневековый Эрзи. Далее я познакомлю вас со знаменитым башенным комплексом — одной из визитных карточек региона. Здесь находится более ста памятников средневековой архитектуры.
- Дорога под Цей-Лоамским хребтом. Проедем через перевал на высоте 2200 метров. С обзорной площадки вы полюбуетесь захватывающими видами на горы Ингушетии и Северной Осетии.
- Обед в гостях у горца. В поселении Бишт вы погрузитесь в аутентичную культуру региона, наслаждаясь традиционными блюдами, приготовленными гостеприимными горцами.
- Башенный комплекс Эгикал. Ещё одна знаковая достопримечательность. Вы поразитесь архитектуре и значимости места.
- Храм Тхаба-Ерды. Также мы посетим один из древнейших христианских храмов в России — у святыни богатая история.
- Башенный комплекс Вовнушки. Затем направимся к историческому ансамблю, который стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Исследуем его удивительное прошлое.
- Магас. После насыщенного дня я проведу для вас лёгкую обзорную экскурсию по столице Ингушетии. По желанию здесь вы поднимитесь на стометровую башню и оцените виды с высоты.
- Ужин в ресторане национальной кухни. Вечером вы отдохнёте в аутентичном заведении, где отведаете традиционные блюда ингушской кухни.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Lexus.
- В стоимость включено: трансфер из любой точки Осетии и Ингушетии, билет в заповедники, билет в Башню согласия в Магасе.
- Дополнительные расходы: питание.
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
- Для въезда в пограничную зону наличие паспорта РФ обязательно. Иностранным гражданам требуется оформление пропуска, подача документов за 45 дней.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид во Владикавказе
Я гид, и моё сердце полно искренней любви к родной Ингушетии. Одновременно я являюсь опытным учителем истории, что позволяет мне иметь глубокое и всестороннее понимание прошлого нашего края. С большимЗадать вопрос
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