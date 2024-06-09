Можно пойти на классическую экскурсию и узнать о Владикавказе из рассказов гида. Это работающий вариант — на то он и классика! — но мы предлагаем вам кое-что особенное.
Вы исследуете наш город, слушая аудиопрограмму, в которой будут не только рассказы, но и звуки природы, музыка.
А ещё по пути вас ждут остановки с интерактивами — можно будет даже попробовать Владикавказ на вкус.
Вы исследуете наш город, слушая аудиопрограмму, в которой будут не только рассказы, но и звуки природы, музыка.
А ещё по пути вас ждут остановки с интерактивами — можно будет даже попробовать Владикавказ на вкус.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Это первая иммерсивная экскурсия в Осетии! Смелый дух осетин, сила гор, уважение традиций и радушное гостеприимство — таким мы видим наш город. А каким Владикавказ станет для вас?
- Вы наденете беспроводные наушники и погрузитесь в историю и культуру Владикавказа
- В компании администратора и сопровождающего пройдёте по выверенному маршруту, увидите все центральные достопримечательности
- Услышите горный Терек и почувствуете его мощь через звуки
- Узнаете много нового о традициях осетинского народа
А ещё — интерактивы
Не будем раскрывать все плюшки, которые вы получите во время экскурсии, пусть это останется сюрпризом. Но да, на одной из остановок вы сможете попробовать Владикавказ на вкус!
Кому подойдёт эта экскурсия
Всем, кто готов активно ходить в течение 50–80 минут. Детям до 10 лет может быть не очень комфортно, для них мы готовим другую экскурсию.
Организационные детали
- Длительность аудиопрограммы — 1 час 20 минут
- Прогулка проходит в сопровождении гида-проводника и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами
- Начало на Осетинской горке, окончание — около ул. Никитина
- Беспроводные наушники, а также дождевики в случае дождя включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов во Владикавказе
Привет! Меня зовут Элла. Я профессиональный аттестованный гид, по образованию журналистка. С удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями об истории, культуре, традициях и обычаях родного края.Задать вопрос
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