Можно пойти на классическую экскурсию и узнать о Владикавказе из рассказов гида. Это работающий вариант — на то он и классика! — но мы предлагаем вам кое-что особенное. Вы исследуете наш город, слушая аудиопрограмму, в которой будут не только рассказы, но и звуки природы, музыка. А ещё по пути вас ждут остановки с интерактивами — можно будет даже попробовать Владикавказ на вкус.

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Это первая иммерсивная экскурсия в Осетии! Смелый дух осетин, сила гор, уважение традиций и радушное гостеприимство — таким мы видим наш город. А каким Владикавказ станет для вас?

Вы наденете беспроводные наушники и погрузитесь в историю и культуру Владикавказа

В компании администратора и сопровождающего пройдёте по выверенному маршруту, увидите все центральные достопримечательности

Услышите горный Терек и почувствуете его мощь через звуки

Узнаете много нового о традициях осетинского народа

А ещё — интерактивы

Не будем раскрывать все плюшки, которые вы получите во время экскурсии, пусть это останется сюрпризом. Но да, на одной из остановок вы сможете попробовать Владикавказ на вкус!

Кому подойдёт эта экскурсия

Всем, кто готов активно ходить в течение 50–80 минут. Детям до 10 лет может быть не очень комфортно, для них мы готовим другую экскурсию.

Организационные детали