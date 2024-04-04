Уникальный опыт – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» во Владикавказе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
🚗 На машине
54 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
«Великие вещи случаются, когда встречаются человек и ГОРЫ».У. Блейк
Начало: В любом удобном месте в черте города
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
от 13 000 за всё до 3 чел.
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
🚶 Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1 500 за человека
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2024
    Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
    Отличная поездка. Я предполагала, что на 4-ый день моего путешествия меня мало чем удивишь и как же я рада что
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    оказалась не права. Марат составил маршрут таким образом, что каждая остановка производила не меня ВАУ-эффект. Мне не хотелось ничего фотографировать и снимать, хотелось просто наслаждаться видами под замечательную музыку и не менее замечательную беседу. Марат огромное спасибо за яркие впечатления!!

    Отличная поездка. Я предполагала, что на 4-ый день моего путешествия меня мало чем удивишь и какОтличная поездка. Я предполагала, что на 4-ый день моего путешествия меня мало чем удивишь и как
  • м
    максим
    16 марта 2024
    Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
    Марат отличный человек, приятный собеседник и потрясающий гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендуем.
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
    Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный день и прекрасные впечатления!
    Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный день и прекрасные впечатления!Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный день и прекрасные впечатления!Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный день и прекрасные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
  2. Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
  3. Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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