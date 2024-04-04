1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
«Великие вещи случаются, когда встречаются человек и ГОРЫ».У. Блейк
Начало: В любом удобном месте в черте города
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1 500₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 апреля 2024Отличная поездка. Я предполагала, что на 4-ый день моего путешествия меня мало чем удивишь и как же я рада что
- ммаксим16 марта 2024Марат отличный человек, приятный собеседник и потрясающий гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендуем.
- ООльга21 января 2024Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный день и прекрасные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Уникальный опыт»
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