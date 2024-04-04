читать дальше оказалась не права. Марат составил маршрут таким образом, что каждая остановка производила не меня ВАУ-эффект. Мне не хотелось ничего фотографировать и снимать, хотелось просто наслаждаться видами под замечательную музыку и не менее замечательную беседу. Марат огромное спасибо за яркие впечатления!!

Отличная поездка. Я предполагала, что на 4-ый день моего путешествия меня мало чем удивишь и как же я рада что