204 отзыва

Индивидуальная до 7 чел.

О Владикавказе - с интересом и любовью Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...