Увидеть самое главное во Владикавказе

Найдено 21 экскурсия в категории «Самое главное» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
День в горной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 3 чел.
Душа Владикавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
Армянский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
8 000 за всё до 15 чел.
Яркий и самобытный Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 5 чел.
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
    читать дальше

    в маршруте и рассказе не было последовательности и логике, скорее рандомный набор фактов, который не укладывался в голове как что-то цельное. 2. Мне показалось, что фразы и предложения очень зазубрены. 3. Гид был в очках и кепке и держался скорее отстраненно, не хватило искреннего человеческого контакта, но я понимаю, что таких групп у него миллион в день. 4. На два моих четких вопроса не было ответа, гид снова увел свой рассказ в другую сторону, далекую от темы. 5. У меня создалось ощущение, что гиду хотелось поскорее закончить экскурсию и побежать дальше, хотя все было сделано и рассказано качественно.

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
    читать дальше

    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
  • И
    Иван
    30 мая 2024
    День в горной Осетии
    Остались очень довольны экскурсией. Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях. Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях,
    читать дальше

    но и об особенностях и традициях Северной Осетии. Отдельно отмечу, что Феликс подстроился под наш маршрут (начали в Фигдоне и завершили во Владикавказе). Особенное спасибо за рекомендацию Осетинской пивоварни 👍

    Остались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсией
  • М
    Майя
    30 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
    читать дальше

    просто в восторге!!! Тимур, гид, просто отличный экскурсовод, все для гостей, все наши пожелания были учтены. И даже непредсказуемая погода!!! Тимур скорректирована маршрут по погоде, сумел рассказать об Осетии с любовью и гордостью!!! ☘️🙏🌷Горы покорили наши сердца, надо было ехать с ним в горы и на 2й день!!! Рекомендую однлзначно, просто 10 баллов из 10!!!

    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничегоЭкскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
    читать дальше

    в термальных источниках, побродили по заброшенном посёлку шахтеров. Альберт настолько интересно рассказывал об истории Осетии, что захотелось самой поизучать культуру и традиции этого народа! Наш гид показывал нам красивые виды и арт объекты, где мы сделали кучу фоток и видео. Заехали в кафе, где бвл потрясающе вкусный обед, а пирог осетинский- пальчики оближешь! 8 часов пролетели незаметно за интересным рассказом. Мы с дочкой очень благодарны Альберту и однозначно рекомендуем гида всем гостям Владикавказа!

    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы
  • к
    ксения
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Владикавказ глазами местных жителей
  2. Теплая встреча с Владикавказом
  3. О Владикавказе - с интересом и любовью
  4. Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
  5. Владикавказ - первое свидание
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Самое главное" можно забронировать 21 экскурсию от 700 до 16 940 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 987 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии во Владикавказе на 2024 год по теме «Самое главное», 987 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам