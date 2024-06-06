1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита6 июня 2024В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
- ЛЛилия5 июня 2024Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
- ССергей5 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
- ААйгуль4 июня 2024Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
- ЮЮлия2 июня 2024Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
- ИИрина1 июня 2024Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
- ИИван30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях. Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях,
- ММайя30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
- ЕЕкатерина29 мая 2024Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
- кксения28 мая 2024Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
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