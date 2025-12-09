Мои заказы

Богородице-Рождественская церковь – экскурсии во Владикавказе

Найдено 4 экскурсии в категории «Богородице-Рождественская церковь» во Владикавказе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.

