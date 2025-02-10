читать дальше она всё рассказывает и рассказывает! Конечно кое что надо фильтровать самому, поскольку понимаешь, что не могли осетины быть во всём первыми, но это уже в принципе мелочи. Так конечно и 10-ой части ты сам бы не узнал.

Нам повезло наверное!!!! Людмила просто не отпускала от себя и от экскурсии. Уже и сама замерзла и мы приплясываем, а