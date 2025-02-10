Торговый дом купца Б. Г. Оганова – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговый дом купца Б. Г. Оганова» во Владикавказе, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Пешая
27 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
20 фев в 16:00
700 за человека
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в культурную жизнь горцев
Начало: У мечети им. Мухтарова
Расписание: в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
800 за человека
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 февраля 2025
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Всем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легко и просто рассказала о городе и о достопримечательностях! Рекомендую 👍
    Всем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легкоВсем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легкоВсем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легкоВсем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легкоВсем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легкоВсем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легко
  • Г
    Гамзатова
    17 января 2025
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Спасибо,эта была замечательная экскурсия. Гид очень интересно все рассказывала, видно как она всей душой любит свой город. Она еще и очень красивая😁😁😁
  • Р
    Роман
    16 января 2025
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Нам повезло наверное!!!! Людмила просто не отпускала от себя и от экскурсии. Уже и сама замерзла и мы приплясываем, а
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    она всё рассказывает и рассказывает! Конечно кое что надо фильтровать самому, поскольку понимаешь, что не могли осетины быть во всём первыми, но это уже в принципе мелочи. Так конечно и 10-ой части ты сам бы не узнал.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Торговый дом купца Б. Г. Оганова»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Город мертвых
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в феврале 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Торговый дом купца Б. Г. Оганова" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 1500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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