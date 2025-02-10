2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
20 фев в 16:00
700₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в культурную жизнь горцев
Начало: У мечети им. Мухтарова
Расписание: в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
800₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: У входа на подворье храма Рождества Богородицы
1500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 февраля 2025Всем путешественникам доброго времени! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Маршрут выстроен замечательно! Экскурсовод Белла легко и просто рассказала о городе и о достопримечательностях! Рекомендую 👍
- ГГамзатова17 января 2025Спасибо,эта была замечательная экскурсия. Гид очень интересно все рассказывала, видно как она всей душой любит свой город. Она еще и очень красивая😁😁😁
- РРоман16 января 2025Нам повезло наверное!!!! Людмила просто не отпускала от себя и от экскурсии. Уже и сама замерзла и мы приплясываем, а
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Торговый дом купца Б. Г. Оганова»
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