Что вы увидите
- 1. Святилище и наскальный монумент Уастырджи -покровителя мужчин, путников и воинов.
- 2. Пещера и святилище Сау Барага (Черного всадника).
- 3. Цейское ущелье(Цейская подкова):
- древнеаланское святилище Реком
- фигура покровителя Афсати
- Гора Монах
- Сказский ледник
- 4. Нузальская часовня
- 5. Обелиск братьям Газдановым
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа. День будет насыщен впечатлениями: высокие горы ⛰️, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории 📖 Осетии!
Что входит
- поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
- экскурсионное сопровождение одного из гидов нашей профессиональной команды
- легкий обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
- билет на канатно-кресельный подъемник( ~ 300 руб. с человека)
- оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производятся только наличными
- в зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алана Б.
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