  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Красота и святыни Цейского ущелья!

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Красота и святыни Цейского ущелья!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Красота и святыни Цейского ущелья!
Красота и святыни Цейского ущелья!

Что вы увидите

  • 1. Святилище и наскальный монумент Уастырджи -покровителя мужчин, путников и воинов.
  • 2. Пещера и святилище Сау Барага (Черного всадника).
  • 3. Цейское ущелье(Цейская подкова):
  • древнеаланское святилище Реком
  • фигура покровителя Афсати
  • Гора Монах
  • Сказский ледник
  • 4. Нузальская часовня
  • 5. Обелиск братьям Газдановым
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа. День будет насыщен впечатлениями: высокие горы ⛰️, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории 📖 Осетии!
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
  • экскурсионное сопровождение одного из гидов нашей профессиональной команды
  • легкий обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
  • билет на канатно-кресельный подъемник( ~ 300 руб. с человека)
  • оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производятся только наличными
  • в зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Красота и святыни Цейского ущелья!
Красота и святыни Цейского ущелья!
Красота и святыни Цейского ущелья!
Красота и святыни Цейского ущелья!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алана Б.
Алана Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алана Б. проводит ещё 5 экскурсий

Древняя земля Осетии: история в веках!
1 850
8 часов
Древняя земля Осетии: история в веках!
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
1 850
8 часов
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
1 850
9 часов
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Открывая Южную Осетию – в горах затерянный мир!
3 500
34 часа
Открывая Южную Осетию – в горах затерянный мир!
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!
3 500
36 часов
Горная Дигория: незабываемая поездка в сказочный край!

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 800
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
64 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 900
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
55 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 150
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
43 отзыва
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
скидка10%
9550
8 595
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
39 отзывов
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 500
2 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
30 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
29 отзывов