Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа. День будет насыщен впечатлениями: высокие горы ⛰️, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории 📖 Осетии!