26 отзывов оставили туристы

Я покажу древние башенные комплексы: Эгикал, Таргим, Хамхи, Эрзи и многие другие. Вы сделаете селфи на фоне великолепных Вовнушек и посетите старейший христианский храм России — Тхаба-Ерды. А я расскажу, что это за башни, как они появились здесь и какие тайны хранят в себе.
Обед у подножия
Обед у подножия горы ⛰️ Цей-лоам с прекрасными видами на ущелья по обе стороны перевала станет очередной жемчужной в ожерелье этой экскурсии 🧭. Вы насладитесь горными пейзажами и чистейшим кавказским воздухом. Уверен, Вы на всегда запомните этот удивительный день, полный открытий и впечатлений!
Важно знать
Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы во время экскурсии вам было комфортно.
Обязательно возьмите паспорт!
В дороге вам пригодится вода и легкий перекус.
Что входит
Транспортные услуги
Услуги гида
Что не входит
Въезд на территорию природного заповедника "ЭРЗИ". Стоимость составляет 100 рублей на одного человека.
Питание.
Начало
🚩 По согласованию
Место завершения
🏁 Я доставлю вас в любое удобное для Вас место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.