26 отзывов оставили туристы

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Мифы и тайны горной Ингушетии

4.9
26 отзывов
Мурад М.
Мурад М. – Гид из Владикавказа
Ингушетия — самый маленький регион в России.

Но он полон легенд и мифов, природных красот и изумительных пейзажей.

Все это создает неповторимый колорит и удивительную культуру.

У нас будет всего лишь один день, чтобы познакомиться с Ингушетией.

Я расскажу историю 📖 этой республики и предания былых поколений…
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Мифы и тайны горной Ингушетии
Мифы и тайны горной Ингушетии
Древние башни Ингушетии
Я покажу древние башенные комплексы: Эгикал, Таргим, Хамхи, Эрзи и многие другие. Вы сделаете селфи на фоне великолепных Вовнушек и посетите старейший христианский храм России — Тхаба-Ерды. А я расскажу, что это за башни, как они появились здесь и какие тайны хранят в себе.
Обед у подножия
Обед у подножия горы ⛰️ Цей-лоам с прекрасными видами на ущелья по обе стороны перевала станет очередной жемчужной в ожерелье этой экскурсии 🧭. Вы насладитесь горными пейзажами и чистейшим кавказским воздухом. Уверен, Вы на всегда запомните этот удивительный день, полный открытий и впечатлений!
Важно знать
  • Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы во время экскурсии вам было комфортно.
  • Обязательно возьмите паспорт!
  • В дороге вам пригодится вода и легкий перекус.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Въезд на территорию природного заповедника "ЭРЗИ". Стоимость составляет 100 рублей на одного человека.
  • Питание.
Начало
🚩 По согласованию
Место завершения
🏁 Я доставлю вас в любое удобное для Вас место
Мифы и тайны горной Ингушетии
Мифы и тайны горной Ингушетии
Мифы и тайны горной Ингушетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мурад М.
Мурад М.
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26 отзывов оставили туристы

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