26 отзывов оставили туристы

Древние башни Ингушетии

Я покажу древние башенные комплексы: Эгикал, Таргим, Хамхи, Эрзи и многие другие. Вы сделаете селфи на фоне великолепных Вовнушек и посетите старейший христианский храм России — Тхаба-Ерды. А я расскажу, что это за башни, как они появились здесь и какие тайны хранят в себе.

Обед у подножия

Обед у подножия горы ⛰️ Цей-лоам с прекрасными видами на ущелья по обе стороны перевала станет очередной жемчужной в ожерелье этой экскурсии 🧭. Вы насладитесь горными пейзажами и чистейшим кавказским воздухом. Уверен, Вы на всегда запомните этот удивительный день, полный открытий и впечатлений!

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