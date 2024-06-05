1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Услышите местные легенды и узнаете, почему комплекс получил название «Орлиное гнездо», в чём различие между жилыми и боевыми башнями, что такое «моартол», а также зачем место под постройку башен поливали молоком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
«Вы услышите легенды и мифы, связанные с этим таинственным местом, и насладитесь завораживающими видами»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
«Услышите легенды о таинственных домах-склепах»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль5 июня 2024Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
- ННаталья13 мая 2024Я всем советую данную экскурсию. Интересный маршрут, который сочетает в себе и пешие маршруты и поездку на автомобиле. Водопад нам
- ЕЕлена4 мая 2024Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные источники в конце экскурсии
- ИИрина3 мая 2024Потрясающая экскурсия, Борис прекрасный рассказчик, знает историю края, отвечает на все вопросы, я много узнала о истории Ингушетии и она
- ДДмитрий2 мая 2024Спасибо Исмаилу за невероятный день в Ингушетии! 🔥 Увидеть столько красот за один день - фантастика просто! Мы остались очень довольны и будем рекомендовать такую экскурсию своим друзьям! 👍
- ИИрина29 апреля 2024Виды - загляденье!
- ННаталья24 апреля 2024У нас был потрясающий гид Ислам, с потрясающим голосом, который познакомил нас с Северной Осетией, напоил местным вином и горным
- ЕЕвгений20 апреля 2024Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями старины, перезагрузиться у искрящегося
- ККсения20 апреля 2024Ездили на экскурсию с Георгием, за счёт своего позитива он просто влюбил нас в Осетию. Очень много знает, хорошо и
- ННаталья8 января 2024Совершенно правдивая оценка! Приятный, эрудированный, коммуникабельный гид! Профессиональные знания донесены доступным языком со ссылкой на исторические события описываемой эпохи. Большое спасибо. Друзьям порекомендую однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мифы и легенды»
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