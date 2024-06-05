Откройте для себя мифы и легенды Владикавказа с нашими экскурсиями

Найдено 10 экскурсий в категории «Мифы и легенды» во Владикавказе, цены от 10 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Услышите местные легенды и узнаете, почему комплекс получил название «Орлиное гнездо», в чём различие между жилыми и боевыми башнями, что такое «моартол», а также зачем место под постройку башен поливали молоком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
«Вы услышите легенды и мифы, связанные с этим таинственным местом, и насладитесь завораживающими видами»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
«Услышите легенды о таинственных домах-склепах»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Мистическая красота старинной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Секретная Осетия: день, в котором много гор
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
2 отзыва
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Дорога легенд
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
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    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Я всем советую данную экскурсию. Интересный маршрут, который сочетает в себе и пешие маршруты и поездку на автомобиле. Водопад нам
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    очень понравился. Борис приятный собеседник и так приятны были всякие мелочи от него: вкусная клубника, замечательные локации для фото, Борис отлично фотографирует, папаха для фото. Нам Ингушетия очень понравилась благодаря Борису.

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные источники в конце экскурсии
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    очень кстати. Мы очень довольны, очень хорошо провели день, виды потрясающие. Даже нашему маленькому ворчуну понравилось. Жаль погода подвела, то дождь, то снег, на верху канатки был туман, видимость почти нулевая. Но тем не менее несмотря на погоду день прошел отлично, будем еще в этих краях обязательно обратимся.

    Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. ТермальныеЭкскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Потрясающая экскурсия, Борис прекрасный рассказчик, знает историю края, отвечает на все вопросы, я много узнала о истории Ингушетии и она
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    открылась для меня с новой, неизведанной стороны. Я прекрасно провела время, Борис помог с фото съемкой, дал свою куртку, когда пошел дождь и папаху для красивых фотографии). Классная природа, горы и компания, что может быть лучше в отпуске))

  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Спасибо Исмаилу за невероятный день в Ингушетии! 🔥 Увидеть столько красот за один день - фантастика просто! Мы остались очень довольны и будем рекомендовать такую экскурсию своим друзьям! 👍
    Спасибо Исмаилу за невероятный день в Ингушетии! 🔥Спасибо Исмаилу за невероятный день в Ингушетии! 🔥
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Виды - загляденье!
    Виды - загляденье!Виды - загляденье!Виды - загляденье!
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    У нас был потрясающий гид Ислам, с потрясающим голосом, который познакомил нас с Северной Осетией, напоил местным вином и горным
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    чаем. Восемь часов пролетели, как один миг, по итогу экскурсии даже не хотелось расставаться, настолько Ислам был на одной волне с нами.

    У нас был потрясающий гид Ислам, с потрясающим голосом, который познакомил нас с Северной Осетией, напоилУ нас был потрясающий гид Ислам, с потрясающим голосом, который познакомил нас с Северной Осетией, напоил
  • Е
    Евгений
    20 апреля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями старины, перезагрузиться у искрящегося
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    горного водопада, прогуляться по петлюящим тропинкам в горах. Эмоции переполняют и одна из них то необычайное чувство, когда к тебе относятся не как к туристу, а как к гостю. Кто собирается в это путешествие ОСТОРОЖНО! После дня с Борисом в уникальных местах Ингушетии вы рискуете бесповоротно влюбиться в эти места, и сдав обратные билеты так тут и остаться. Еще раз огромное спасибо нашему супер-гиду, профессионалу и фанату своего дела. День получился пррсто сказочным!!!

    Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями
  • К
    Ксения
    20 апреля 2024
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Ездили на экскурсию с Георгием, за счёт своего позитива он просто влюбил нас в Осетию. Очень много знает, хорошо и
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    интересно рассказывает, да и просто отлично поддерживает беседу. Показал много отличных мест, откуда мы смогли привезти кучу замечательных фото. Ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и культуру своего народа, видно, что ему самому доставляет это удовольствие. По пути угощал нас вкусняшками, чай был великолепен. Может подсказать, где что лучше покупать. Мы часто бываем в горах в разных регионах, часто берём экскурсии, но так как мы отдохнули с Георгием это было вне конкуренции, благодаря этому замечательному человеку, появилось желание приехать в Осетию ещё раз. Красоты этого региона вкупе с отличной национальной кухней и приятными эмоциями от экскурсии, получился замечательный отпуск, с отдыхом душой и телом! Теперь только с этими ребята и желательно только с Георгием)))

    Ездили на экскурсию с Георгием, за счёт своего позитива он просто влюбил нас в Осетию. ОченьЕздили на экскурсию с Георгием, за счёт своего позитива он просто влюбил нас в Осетию. ОченьЕздили на экскурсию с Георгием, за счёт своего позитива он просто влюбил нас в Осетию. Очень
  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
    Совершенно правдивая оценка! Приятный, эрудированный, коммуникабельный гид! Профессиональные знания донесены доступным языком со ссылкой на исторические события описываемой эпохи. Большое спасибо. Друзьям порекомендую однозначно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Горная Ингушетия - страна башен и легенд
  2. Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
  3. Северная Осетия - рай на земле
  4. Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
  5. Головокружительная Северная Осетия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 10 670 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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