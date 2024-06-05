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интересно рассказывает, да и просто отлично поддерживает беседу. Показал много отличных мест, откуда мы смогли привезти кучу замечательных фото. Ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и культуру своего народа, видно, что ему самому доставляет это удовольствие. По пути угощал нас вкусняшками, чай был великолепен. Может подсказать, где что лучше покупать. Мы часто бываем в горах в разных регионах, часто берём экскурсии, но так как мы отдохнули с Георгием это было вне конкуренции, благодаря этому замечательному человеку, появилось желание приехать в Осетию ещё раз. Красоты этого региона вкупе с отличной национальной кухней и приятными эмоциями от экскурсии, получился замечательный отпуск, с отдыхом душой и телом! Теперь только с этими ребята и желательно только с Георгием)))