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Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Откройте для себя край архитектурных чудес во время нашей экскурсии 🧭.

Древние христианские и языческие храмы, средневековые башенные комплексы и замки 🏰, узнайте историю 📖 народа Ингушетии, услышите старинные народные предания и легенды и вдохновитесь красотами и величием природы Кавказа.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 700 ₽ за человека

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Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье
Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье

Что вы увидите

  • Владикавказ
  • Джейрах
  • Эрзи
  • Цейламский перевал
  • Пялинг
  • Ний
  • Цоройламский перевал
  • Цори

Что вас ожидает:

  • Экскурсия по Горной Ингушетии в ущелье «Цори» — ёмкая экскурсия ⛳ на весь день, масса объектов древности: башенные комплексы, храмы, жилища и замки 🏰, два горных перевала с видом на гору Казбек, водопады и курорт Армхи, скальные массивы и прохлада местных вод, всё это, в сопровождении гида с большим опытом.

Важная информация:

  • Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных туристов и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов в Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия за 1 месяц.
  • Надевайте обувь для треккинга (для походов) и возьмите с собой перекус.
  • Обратите внимание, поездка состоится при наборе группы от 4 человек.
Что входит
  • Трансфер
  • Гид.
Что не входит
  • Канатная дорога
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. Коцоева, 75 или по договорённости
Место завершения
🏁 По договорённости
Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье
Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье
Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье
Горная Ингушетия: Цоринское Ущелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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