Экскурсия по Горной Ингушетии в ущелье «Цори» — ёмкая экскурсия ⛳ на весь день, масса объектов древности: башенные комплексы, храмы, жилища и замки 🏰, два горных перевала с видом на гору Казбек, водопады и курорт Армхи, скальные массивы и прохлада местных вод, всё это, в сопровождении гида с большим опытом.
Важная информация:
Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных туристов и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов в Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия за 1 месяц.
Надевайте обувь для треккинга (для походов) и возьмите с собой перекус.
Обратите внимание, поездка состоится при наборе группы от 4 человек.
Что входит
Трансфер
Гид.
Что не входит
Канатная дорога
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. Коцоева, 75 или по договорённости
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.