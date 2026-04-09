Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Вы побываете на аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке. А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите с высоты комплекс современных небоскрёбов и весь город. Мы расскажем о вхождении Чечни в состав Российской империи, Кавказской войне и глубокой трагедии чеченского народа — депортации 1944 года. Во время прогулки увидите точную копии дерева, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммад, а мы поведаем его историю.
Роскошная мечеть
Далее мы посетим мечеть «Сердце Чечни». Полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. А ещё вы узнаете, на каком острове добывают белый мрамор, использованный в интерьере.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Обед оплачивается дополнительно
Подъем на башню в комплексе Грозный-Сити не включен в стоимость — 100 р. с человека
Дополнительно можно посетить мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» и заехать в г. Аргун и г. Шали
Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Возможно проведение экскурсии в ночное время
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Златослава
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Лиана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Златослава! спасибо большое за отзыв! Всегда рады вам будем, возвращайтесь к нам еще!
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Наталья
Сегодня мы посетили город Грозный. Благодаря нашему гиду Рустаму посещение города стало для нас не просто путешествием, а настоящим открытием. Рустам подробно и увлекательно рассказал об истории, культуре и традициях. Мы узнали читать дальшеуменьшить
много нового и интересного, и каждый момент был наполнен ценными фактами и тёплыми историями.
Грозный впечатляет своей чистотой и благоустроенностью. Особенно запомнились красивые мечети — они просто завораживают своей величественностью и изяществом. Также хочу отметить разнообразие местной кухни. Нам удалось попробовать традиционные чеченские блюда, которые оказались вкусными и сытными, порции очень большие.
Спасибо Лиане за организацию и Рустаму за подведенную экскурсию.
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Ирина
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном автомобиле нас встретили у отеля и мы отправились в путь. Дорога прошла незаметно под читать дальшеуменьшить
увлекательный рассказ о прошлом и настоящем народов Кавказа. Через 1.5 часа мы уже прибыли г. Шали и увидели невероятной красоты белоснежную мечеть. Потом мы отправились в мечеть города Аргун, которая полностью отличается и построена в стиле хай-тэк. Далее мы направились в Грозный, прогулялись по центру города, попробовали местную кухню,посетили мечеть "Сердце Чечни" и Грозный-сити,где поднялись на смотровую площадку. Не смотря на дождь и туман у нас остались только положительные эмоции. Владимир замечательный экскурсовод и очень хороший человек! Еще раз спасибо! Рекомендуем!
+1
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Виктория
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили Грозный, Шали и Аргун. Он всегда учитывал наши интересы и не ограничивал по времени читать дальшеуменьшить
на локациях. Предлагал маршруты, не навязывал свои предпочтения.
С учетом всех стереотипов о Чечне, мы изначально испытывали некоторую тревогу. Однако, находясь в компании Владимира, мы почувствовали себя совершенно комфортно и безопасно.
Искренне рекомендуем Владимира в качестве гида. Его харизма, профессионализм и чувство юмора топ оф зэ топ! Спасибо за чудесные воспоминания!
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Г
Георгий
Огромное спасибо Организатору Лиане и Гиду Магомеду за увлекательное путешествие. Все прошло на высшем уровне. В следующий раз однозначно воспользуюсь исключительно только Вашими услугами.
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Кристина
Мы с подругой остались довольны поездкой, организацией. Гид Владимир помогал выбрать интереснейшией места, о существовании которых мы даже не подозревали. Мы попробовали национальные блюда, которые были вкусные и недорогие. Владимир читать дальшеуменьшить
так же помогал делать фото и видео, всем любителям инстаграмной жизни рекомендуем, за лучшими ракурсами только к нему)) Считаем Владимира лучшим гидом Кавказа по праву! Благодарим организатора Лиану за отзывчивость, трепетное отношение к туристам. Все было чётко и надёжно! Довольны всем. Спасибо огромное! В дальнейших поездках планируем обращаться только к Владимиру и Лиане. Не прощаемся!!!
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