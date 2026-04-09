Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Мои заказы

Путешествие из Владикавказа в Грозный

Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Чеченская республика запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой и прогрессивной архитектурой.

Вы познакомитесь с ее историей и культурой, увидите Грозненское море и посетите мечеть «Сердце Чечни» — первую копию Турецкой Голубой Мечети на Северном Кавказе.

Подниметесь на смотровую площадку Грозный-Сити, увидите резиденцию главы Чеченской Республики и 14-метровые часы.
4.6
14 отзывов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный

Описание экскурсии

Прогулка по Грозному

Вы побываете на аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке. А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите с высоты комплекс современных небоскрёбов и весь город. Мы расскажем о вхождении Чечни в состав Российской империи, Кавказской войне и глубокой трагедии чеченского народа — депортации 1944 года. Во время прогулки увидите точную копии дерева, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммад, а мы поведаем его историю.

Роскошная мечеть

Далее мы посетим мечеть «Сердце Чечни». Полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. А ещё вы узнаете, на каком острове добывают белый мрамор, использованный в интерьере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Подъем на башню в комплексе Грозный-Сити не включен в стоимость — 100 р. с человека
  • Дополнительно можно посетить мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» и заехать в г. Аргун и г. Шали
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Возможно проведение экскурсии в ночное время

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
1
2
1
1
Златослава
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Интересно, содержательно. Гид Владимир молодец!
Лиана
Лиана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Златослава! спасибо большое за отзыв!
Всегда рады вам будем, возвращайтесь к нам еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Сегодня мы посетили город Грозный.
Благодаря нашему гиду Рустаму посещение города стало для нас не просто путешествием, а настоящим открытием.
Рустам подробно и увлекательно рассказал об истории, культуре и традициях. Мы узнали
читать дальшеуменьшить

много нового и интересного, и каждый момент был наполнен ценными фактами и тёплыми историями.

Грозный впечатляет своей чистотой и благоустроенностью. Особенно запомнились красивые мечети — они просто завораживают своей величественностью и изяществом.
Также хочу отметить разнообразие местной кухни. Нам удалось попробовать традиционные чеченские блюда, которые оказались вкусными и сытными, порции очень большие.

Спасибо Лиане за организацию и Рустаму за подведенную экскурсию.

Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Сегодня мы посетили город Грозный.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном автомобиле нас встретили у отеля и мы отправились в путь. Дорога прошла незаметно под
читать дальшеуменьшить

увлекательный рассказ о прошлом и настоящем народов Кавказа. Через 1.5 часа мы уже прибыли г. Шали и увидели невероятной красоты белоснежную мечеть. Потом мы отправились в мечеть города Аргун, которая полностью отличается и построена в стиле хай-тэк. Далее мы направились в Грозный, прогулялись по центру города, попробовали местную кухню,посетили мечеть "Сердце Чечни" и Грозный-сити,где поднялись на смотровую площадку. Не смотря на дождь и туман у нас остались только положительные эмоции. Владимир замечательный экскурсовод и очень хороший человек! Еще раз спасибо! Рекомендуем!

Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном+1
Спасибо огромное Владимиру за такую замечательную экскурсию!!! Все было организовано на высшем уровне. Утром на комфортабельном
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили Грозный, Шали и Аргун. Он всегда учитывал наши интересы и не ограничивал по времени
читать дальшеуменьшить

на локациях. Предлагал маршруты, не навязывал свои предпочтения.

С учетом всех стереотипов о Чечне, мы изначально испытывали некоторую тревогу. Однако, находясь в компании Владимира, мы почувствовали себя совершенно комфортно и безопасно.

Искренне рекомендуем Владимира в качестве гида. Его харизма, профессионализм и чувство юмора топ оф зэ топ! Спасибо за чудесные воспоминания!

Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Владимир показал нам самые классные места Чечни, где мы могли познакомиться с местной культурой. Мы посетили
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Огромное спасибо Организатору Лиане и Гиду Магомеду за увлекательное путешествие. Все прошло на высшем уровне. В следующий раз однозначно воспользуюсь исключительно только Вашими услугами.
Огромное спасибо Организатору Лиане и Гиду Магомеду за увлекательное путешествие. Все прошло на высшем уровне. В
Огромное спасибо Организатору Лиане и Гиду Магомеду за увлекательное путешествие. Все прошло на высшем уровне. В
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Мы с подругой остались довольны поездкой, организацией. Гид Владимир помогал выбрать интереснейшией места, о существовании которых мы даже не подозревали. Мы попробовали национальные блюда, которые были вкусные и недорогие. Владимир
читать дальшеуменьшить

так же помогал делать фото и видео, всем любителям инстаграмной жизни рекомендуем, за лучшими ракурсами только к нему))
Считаем Владимира лучшим гидом Кавказа по праву!
Благодарим организатора Лиану за отзывчивость, трепетное отношение к туристам. Все было чётко и надёжно!
Довольны всем. Спасибо огромное!
В дальнейших поездках планируем обращаться только к Владимиру и Лиане. Не прощаемся!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Путешествие из Владикавказа в Грозный»

Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
85 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
18 авг в 08:30
20 авг в 08:30
3600 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Групповая
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
Начало: На улице Ватутина
Расписание: в понедельник и вторник в 09:00
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
На машине
8 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
16 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Грозный - сердце Чечни в мини-группе
9 часов
-
10%
1081 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Путешествие в Грозный - сердце Чечни в мини-группе
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
3690 ₽4100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
от 21 900 ₽ за экскурсию