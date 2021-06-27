Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Путешествие из Владикавказа в Грозный

Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями

5
1 отзыв
Чеченская республика запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой и прогрессивной архитектурой.

Вы познакомитесь с ее историей и культурой, увидите Грозненское море и посетите мечеть «Гордость мусульман», превышающую по размерам Храм Христа Спасителя в Москве.

Подниметесь на смотровую площадку Грозный-Сити и раскроете непростую историю региона.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный

Что вас ожидает

Прогулка по Грозному

Вы побываете на аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке. А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите город с высоты. Мы расскажем о вхождении Чечни в состав Российской империи, Кавказской войне и глубокой трагедии чеченского народа — депортации 1944 года.

Роскошные мечети

Вы увидите три главные мечети республики: «Сердце Чечни» на живописном берегу реки Сунжа, «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда и «Сердце матери», меняющую цвет в зависимости от погоды. Мы расскажем, когда они были построены, кто их спроектировал и в чем особенности их архитектуры. Покажем люстру весом более 2, 5 тонн и другие интересные детали внутренней отделки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Подъем на башню в комплексе Грозный-Сити не включен в стоимость — 100 р. с человека
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Место начала и завершения
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

М
27 июня 2021
Здравствуйте! 24 июня 2021 года мы с семьей ездили организованной экскурсией в город Грозный из Владикавказа. Через сайт Tripster и гида Лиану мы предварительно заказали поездку. Стоит отметить, что гид очень ответственно подошла к организованности поездки. На все вопросы отвечала незамедлительно и очень вежливо. В назначенный день и час нас встретил гид Владимир и повез на машине в Грозный. По дороге он отвечал на все вопросы, рассказывал интересные истории, касаемо нашей экскурсии, а также он подружился с нашим сыном Михаилом. По прибытию в город Грозный, нас встретила экскурсовод Лола, которая безупречно провела для нас экскурсию в Грозном, рассказала историю о городе. Мне и моей семье данная экскурсия безумно понравилась, и даже, спустя несколько дней мы находимся под приятным впечатлением! Мы однозначно рекомендуем вышеуказанных гидов и выражаем им огромную благодарность, а именно: Лиане, Владимиру и Лоле- ребят, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе! До новых встреч!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
16 000
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
Все дороги ведут во Владикавказ
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
4 999
за 1-4 чел.
Все дороги ведут во Владикавказ
Вы исследуете знаковые православные храмы и мечети, которыми гордится столица республики
По договоренности
Обзорная экскурсия по Владикавказу
4
9
490
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Город истории и ярких красок, место пересечения древних торговых путей - все это о Владикавказе
Каждый день в 10 утра
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 900
за 1-4 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Владикавказ — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
48
2ч 30м
2 500
за 1-7 чел.
Владикавказ — первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Индивидуальная экскурсия
16000
14 400
за 1-4 чел.
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Все дороги ведут во Владикавказ!
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
4 999
за 1-5 чел.
Все дороги ведут во Владикавказ!
Создать объемное представление об одном из красивейших городов Северного Кавказа в компании историка
Дружелюбный Грозный
4.1
11
2 500
за 1 чел.
Часто заказывают
Дружелюбный Грозный
Пусть название города не вводит вас в заблуждение: Грозный - один из самых гостеприимных городов на...
10:00
Владикавказ глазами местных жителей
4.9
61
1 000
за 1 чел.
Часто заказывают
Владикавказ глазами местных жителей
Проникнуться атмосферой города, разрушить стереотипы и заглянуть в мастерские художников
ежедневно в 15:00
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Индивидуальная экскурсия
5
95
8 200
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Владикавказ - город контрастов
1 000
за 1 чел.
Владикавказ - город контрастов
Владей Кавказом" - именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости, которая должна...
В любой день по желанию гостя
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
Индивидуальная экскурсия
5
7
8 500
за 1-3 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
Посетить главные достопримечательности фантастически красивого региона и узнать о местной жизни

Лиана проводит ещё 6 экскурсий

По древней земле Ингушетии
Индивидуальная экскурсия
5
27
8 970
за 1-4 чел.
По древней земле Ингушетии
Изучить легендарные сооружения, поразиться старинным обычаям и влюбиться в первозданную природу края
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Индивидуальная экскурсия
5
17
8 400
за 1-4 чел.
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Погулять по экотропам, подняться по канатной дороге к леднику и принять горячие ванны в горах
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Индивидуальная экскурсия
5
3
12 800
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
9 250
за 1-4 чел.
Лучшее в Северной Осетии за один день
Получить объемное представление о природных богатствах, древних памятниках и истории края
Вояж в самое сердце Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
3
4ч 30м
5 800
за 1-4 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-4 чел.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
🇷🇺