Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Прогулка по Грозному

Вы побываете на аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке. А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите город с высоты. Мы расскажем о вхождении Чечни в состав Российской империи, Кавказской войне и глубокой трагедии чеченского народа — депортации 1944 года.

Роскошные мечети

Вы увидите три главные мечети республики: «Сердце Чечни» на живописном берегу реки Сунжа, «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда и «Сердце матери», меняющую цвет в зависимости от погоды. Мы расскажем, когда они были построены, кто их спроектировал и в чем особенности их архитектуры. Покажем люстру весом более 2, 5 тонн и другие интересные детали внутренней отделки.

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