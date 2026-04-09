Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Чеченская республика запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой и прогрессивной архитектурой. Вы познакомитесь с ее историей и культурой, увидите Грозненское море и посетите мечеть «Сердце Чечни» — первую копию Турецкой Голубой Мечети на Северном Кавказе. Подниметесь на смотровую площадку Грозный-Сити, увидите резиденцию главы Чеченской Республики и 14-метровые часы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Грозному

Вы побываете на аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке. А поднявшись на скоростном лифте на смотровую площадку Грозный-Сити, рассмотрите с высоты комплекс современных небоскрёбов и весь город. Мы расскажем о вхождении Чечни в состав Российской империи, Кавказской войне и глубокой трагедии чеченского народа — депортации 1944 года. Во время прогулки увидите точную копии дерева, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммад, а мы поведаем его историю.

Роскошная мечеть

Далее мы посетим мечеть «Сердце Чечни». Полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. А ещё вы узнаете, на каком острове добывают белый мрамор, использованный в интерьере.

Организационные детали