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в маршруте и рассказе не было последовательности и логике, скорее рандомный набор фактов, который не укладывался в голове как что-то цельное. 2. Мне показалось, что фразы и предложения очень зазубрены. 3. Гид был в очках и кепке и держался скорее отстраненно, не хватило искреннего человеческого контакта, но я понимаю, что таких групп у него миллион в день. 4. На два моих четких вопроса не было ответа, гид снова увел свой рассказ в другую сторону, далекую от темы. 5. У меня создалось ощущение, что гиду хотелось поскорее закончить экскурсию и побежать дальше, хотя все было сделано и рассказано качественно.