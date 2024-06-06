Экскурсии по паркам Владикавказа

Найдено 13 экскурсий в категории «Парки» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
«Вы услышите историю осетинской церкви и узнаете, какие секреты хранят дома на проспекте Мира, зайдете в парк имени Хетагурова, встретите на пути Национальный музей и Дом кино»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«В центральном парке — одном из самых красивых на юге России — вы узнаете, как владикавказцы его создавали своими усилиями»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
«Мы посетим мемориал Славы и соседний парк Нартон»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
«А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа»
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Кроме того, я покажу площади Свободы и Ленина, уютный городской парк, дома 19 века, один из самых роскошных отелей Кавказа и старинный театр»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Посещение национального парка (150 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
«Прогуляетесь по местному Арбату и заглянете в Цветочный парк, где собрано множество редких и интересных растений»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
«Прогуляетесь по скверу Журналистов и полюбуетесь редкими растениями в Цветочном парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
«А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Яркий и самобытный Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
«В Центральном парке поговорим о роли Хетагурова и Цаликова в осетинской литературе»
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 5 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
«Заедем в национальный парк — с его разнообразием животного и растительного мира, вкусным воздухом, сосновыми рощами и древними башнями»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
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    в маршруте и рассказе не было последовательности и логике, скорее рандомный набор фактов, который не укладывался в голове как что-то цельное. 2. Мне показалось, что фразы и предложения очень зазубрены. 3. Гид был в очках и кепке и держался скорее отстраненно, не хватило искреннего человеческого контакта, но я понимаю, что таких групп у него миллион в день. 4. На два моих четких вопроса не было ответа, гид снова увел свой рассказ в другую сторону, далекую от темы. 5. У меня создалось ощущение, что гиду хотелось поскорее закончить экскурсию и побежать дальше, хотя все было сделано и рассказано качественно.

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • к
    ксения
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Валерий - осведомленный и влюбленный в свой город. Все очень понравилось - много полезной информации в легкой подаче рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Сегодня мы окунулись в удивительную историю Владикавказа! Наш гид Георгий просто кладезь информации! Рассказ был очень увлекательный, содержательный, иногда с
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    юмором. Гид на не торопил, мы снимали видео и делали фото). Георгий подсказал какие музеи и интересные места можно посетить самостоятельно. В конце экскурсии повозил нас с дочкой по нашим знакомым локациям, т. к. я жила в Городе много лет назад и конечно я удивилась и порадовалась как пребразился город за 22 года! Очень советую гида Георгия, вы не пожалеете!

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае 2024 года мы прошли в составе группы с Альбертом по части города Владикавказ. Видно, что гид хорошо разбирается
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    в теме, с радостью и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Считаем, что два часа для ознакомления недостаточно, хорошо бы добавить еще час для прохождения для другой части города. В целом очень рекомендуем гостям города.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное спасибо за наводку посетить музей им. М. С. Турганова, второй этаж которого просто шикарен!
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Я очень советую этого экскурсовода по Владикавказу. Прекрасная речь, абсолютно доступный маршрут для всех групп населения, абсолютно эрудированный и любящий своё дело и свою Республику человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Парки»

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