Индивидуальная экскурсия в Горную Дигорию: путешествие по горным дорогам
Поездка в Северную Осетию и ее живописный регион, Горную Дигорию, предоставит вам уникальную возможность насладиться красотой заснеженных пиков, альпийских лугов и путешествием по витиеватым горным дорогам. Этот регион славится своими удивительными пейзажами и богатой историей. Вы увидите, величественный каньон Ахсинта и водопады, стекающие с Урухского ущелья. Полюбуемся на средневековый городок Галиат и средневековые стеллы-менгиры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон Ахсинта
- Водопады
- Средневековые стеллы-менгиры
- Средневековый городок Галиат
- Обзорные площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Заповедная ДигорияСеверная Осетия — волшебный край, в западной части которого раскинулась Горная Дигория — исконная локация проживания осетин-дигорцев. Это красивейший уголок Кавказа с заснеженными пиками, альпийскими лугами и витиеватыми нитями горных дорог.
Наш маршрут будет проходить по самому западному в Северной Осетии и красивейшему Дигорскому ущелью, богатому природными и историко-культурными объектами. По пути увидим величественный каньон Ахсинта, образованный в скалистом хребте и водопады, стекающие с Урухского ущелья.
Далее дорога пролегает по солнечной Задалесской котловине до селения Мацута, где сохранились средневековые стеллы-менгиры, а также находится склеп Сослана — героя нартского эпоса. В селе Махческ сделаем остановку у панорамной площадки, чтобы полюбоваться потрясающим пейзажем гор.
В Камата и Вакац пройдем к уникальным сторожевым башням. Далее Фаснальская горно-обогатительная фабрика 19 века-памятник горной промышленности не только Осетии, но и всего Кавказа. В селе Камунта прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на смотровую площадку, где открывается потрясающий вид, рядом находится древний могильник со склепами.
Конечный пункт путешествия-средневековый городок Галиат, самое крупное поселение Дигории. Когда-то здесь проживало 40 фамилий, хорошо сохранились сторожевые башни. Дома здесь строились ярусами. Здесь находятся самые высокие в Осетии родовые башни. Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему.
На остановках мы сможем сделать снимки на память об этом прекрасном месте в самом сердце Осетии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание
- Трансфер до дома
- Сопровождение профессионального гида-водителя
- Место начала и завершения?
- Место проживание туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
14 авг 2023
Очень красивые места! С гидом Луизой было ощущение, что приехал в гости к своей тёте. Комфортно и интересно. Никуда не спешили. Мы остались очень довольны)
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