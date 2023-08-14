Заповедная ДигорияСеверная Осетия — волшебный край, в западной части которого раскинулась Горная Дигория — исконная локация проживания осетин-дигорцев. Это красивейший уголок Кавказа с заснеженными пиками, альпийскими лугами и витиеватыми нитями горных дорог.

Наш маршрут будет проходить по самому западному в Северной Осетии и красивейшему Дигорскому ущелью, богатому природными и историко-культурными объектами. По пути увидим величественный каньон Ахсинта, образованный в скалистом хребте и водопады, стекающие с Урухского ущелья.

Далее дорога пролегает по солнечной Задалесской котловине до селения Мацута, где сохранились средневековые стеллы-менгиры, а также находится склеп Сослана — героя нартского эпоса. В селе Махческ сделаем остановку у панорамной площадки, чтобы полюбоваться потрясающим пейзажем гор.

В Камата и Вакац пройдем к уникальным сторожевым башням. Далее Фаснальская горно-обогатительная фабрика 19 века-памятник горной промышленности не только Осетии, но и всего Кавказа. В селе Камунта прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на смотровую площадку, где открывается потрясающий вид, рядом находится древний могильник со склепами.

Конечный пункт путешествия-средневековый городок Галиат, самое крупное поселение Дигории. Когда-то здесь проживало 40 фамилий, хорошо сохранились сторожевые башни. Дома здесь строились ярусами. Здесь находятся самые высокие в Осетии родовые башни. Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему.

На остановках мы сможем сделать снимки на память об этом прекрасном месте в самом сердце Осетии.