Путешествие в Горную Дигорию

Индивидуальная экскурсия в Горную Дигорию: путешествие по горным дорогам

5
1 отзыв
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Поездка в Северную Осетию и ее живописный регион, Горную Дигорию, предоставит вам уникальную возможность насладиться красотой заснеженных пиков, альпийских лугов и путешествием по витиеватым горным дорогам. Этот регион славится своими удивительными пейзажами и богатой историей. Вы увидите, величественный каньон Ахсинта и водопады, стекающие с Урухского ущелья. Полюбуемся на средневековый городок Галиат и средневековые стеллы-менгиры.
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
Путешествие в Горную Дигорию
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Что вас ожидает:

  • Каньон Ахсинта
  • Водопады
  • Средневековые стеллы-менгиры
  • Средневековый городок Галиат
  • Обзорные площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Заповедная ДигорияСеверная Осетия — волшебный край, в западной части которого раскинулась Горная Дигория — исконная локация проживания осетин-дигорцев. Это красивейший уголок Кавказа с заснеженными пиками, альпийскими лугами и витиеватыми нитями горных дорог.
Наш маршрут будет проходить по самому западному в Северной Осетии и красивейшему Дигорскому ущелью, богатому природными и историко-культурными объектами. По пути увидим величественный каньон Ахсинта, образованный в скалистом хребте и водопады, стекающие с Урухского ущелья.
Далее дорога пролегает по солнечной Задалесской котловине до селения Мацута, где сохранились средневековые стеллы-менгиры, а также находится склеп Сослана — героя нартского эпоса. В селе Махческ сделаем остановку у панорамной площадки, чтобы полюбоваться потрясающим пейзажем гор.
В Камата и Вакац пройдем к уникальным сторожевым башням. Далее Фаснальская горно-обогатительная фабрика 19 века-памятник горной промышленности не только Осетии, но и всего Кавказа. В селе Камунта прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на смотровую площадку, где открывается потрясающий вид, рядом находится древний могильник со склепами.
Конечный пункт путешествия-средневековый городок Галиат, самое крупное поселение Дигории. Когда-то здесь проживало 40 фамилий, хорошо сохранились сторожевые башни. Дома здесь строились ярусами. Здесь находятся самые высокие в Осетии родовые башни. Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему.
На остановках мы сможем сделать снимки на память об этом прекрасном месте в самом сердце Осетии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Трансфер до дома
  • Сопровождение профессионального гида-водителя
Место начала и завершения?
Место проживание туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
14 авг 2023
Очень красивые места! С гидом Луизой было ощущение, что приехал в гости к своей тёте. Комфортно и интересно. Никуда не спешили. Мы остались очень довольны)

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Северная Осетия
Выездные
Дигория

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