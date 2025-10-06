Мои заказы

Влюбиться в Осетию за один день

Башни Курта и Тага, монастырь в горах и тайны Кармадона - в путешествии из Владикавказа
Проведите насыщенный день в сердце Осетии! Вы увидите три ущелья — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское.

Пройдёте по следам древних аланов, прикоснётесь к оборонительным башням и посетите монастырь в горах.

По дороге сделаем остановку на обед с национальной кухней и насладимся видами, которые невозможно забыть.
3 отзыва
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Владикавказа

10:40 — остановка в Кармадонском ущелье. Вы услышите историю трагедии 2002 года и насладитесь суровой красотой ущелья
11:30 — посещение Даргавса — города мёртвых с уникальным некрополем 14 века
12:30 — фотопауза у арт-объекта «Æ», символа осетинского языка
12:50 — катание на высокогорных качелях (по желанию)
13:20 — осмотр башен Курта и Тага, сохранивших древние легенды
13:40 — остановка на обед (национальная кухня, оплачивается отдельно)
14:40 — посещение Аланского Успенского монастыря — самого высокогорного в России
15:30 — знакомство с Дзивгисской наскальной крепостью и церковью святого Георгия

16:00 — прогулка к Кадаргаванскому каньону

17:30 — возвращение во Владикавказ
Вы узнаете:

  • как возник и зачем строился мистический город мёртвых Даргавс
  • при каких обстоятельствах произошла трагедия в Кармадонском ущелье
  • почему буква «Æ» стала символом осетинского языка и что она значит для осетин
  • чем уникален Аланский Успенский монастырь и как живут монахи в горах
  • легенду о братьях Курта и Тага, разделивших ущелья и построивших башни

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов во Владикавказе
Я Диана, являюсь представителем команды профессиональных и влюблённых в своё дело гидов. С 2018 года занимаюсь организацией экскурсий по Северной Осетии. Более 1000 довольных туристов. До скорой встречи в Осетии!

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
6 окт 2025
Недавно вернулась из увлекательной экскурсии, впечатления остались самые яркие и незабываемые😍
Северная Осетия удивила своим разнообразием природных ландшафтов, богатой историей и традициями. Обязательно советую к посещению☀️
Юлия
Юлия
5 окт 2025
Экскурсия в Северную Осетию оставила незабываемые впечатления и массу положительных эмоций❤️Это удивительный регион с богатой историей, потрясающей природой и гостеприимными людьми.
Северная Осетия — это место, которое обязательно стоит посетить каждому, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться великолепием природы. Рекомендую всем, кто ищет необычные маршруты и желает познакомиться с уникальной культурой🫶🏻
Е
Елена
29 сен 2025
Экскурсия прошла на ура! Интересные места, а самое главное головокружительные виды. Словами не описать,это нужно видеть своими глазами! В конце поездки как бонус приятные подарки,которые будут напоминать о проведенном времени в горах!!!

