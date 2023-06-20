Лучшее время для посещения Дигорского ущелья - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но нужно быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.

Путешествие по Дигорскому ущелью открывает перед туристами богатую историю Осетии. Визит в Тапан Дигории и Уаллагком позволяет узнать о феодальном роде Баделиата и подвиге Задалески Нана. Маршрут включает посещение древних селений, караванных путей и уникальных архитектурных объектов. Восхитительные природные панорамы и авторская музыкальная программа делают это путешествие незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ущелье поделено на четыре зоны, в путешествии мы сконцентрируемся на двух из них: Тапан Дигории и Уаллагкоме.

Тапан Дигора

В этой исторической области вы узнаете о могущественном феодальном роде Осетии — Баделиата, чья история поистине походит на настоящую «игру престолов», которая творилась на землях средневековой Дигории. А также услышите о Задалески Нана (Мать Задалеская), которая спасла сотни детей из Верхнего Джулата от татаро-монгольского преследования и провела их тайными тропами на земли Тапан Дигории, где они обрели новую жизнь.

Уаллагком

В древнейшей части Осетии вы посетите Дунту, Камунту и Галиат, в которых целых 4 (!) раза полностью менялось население, а также проходил караванный поток Великого Шелкового пути. Кстати, Камунта — второе по высоте селение в Северной Осетии и расположено на утесе, откуда открывается невероятная панорама на весь район Уаллагком.

Наш маршрут в деталях

Выезд из Владикавказа (по пути берем походный перекус).

Каньон Ахсинта. Самый значимый каньон для дигорцев, в ущелье которого происходили столкновения с завоевателями, желавшими покорить Дигорию.

Памятник воинов и путников Уастырджи (дигор. Уасгерги).

Дом-музей Задалески Нана.

Смотровая площадка с видом на Дигорию, спрятанная от посторонних глаз в сосновом лесу.

Мацута, склеп и связанная с ним история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.

Очаровательный каскадный водопад Кумалдон.

Селение Махческ и история найденного здесь «махческого лабиринта» (ныне хранится в нац. музее Осетии). По древним сказаниям, именно на этом камне указан настоящий путь к логову Сырдона, главного антогониста нартского эпоса.

Селение Фаснал. Башенные погребения с уникальной формой, а также Бельгийская обогатительная фабрика, построенная в прошлом веке.

Арт-объект «Хъисын фандыр», посвященный национальному музыкальному инструменту.

Селения Дунта, Камунта и Галиат. Древнейшие точки на карте Осетии со свидетельствами культурных пересечений с 13 в. до н. э. до 13 в. н. э., святилищем Авд Дзуары культа семерых, которому поклонялись еще древние сарматские племена, и единственными на Кавказе многоэтажными жилыми домами из камня.

Помимо всего вышеперечисленного вас ждет авторская музыкальная программа с игрой на народных инструментах, а также аутентичный походный обед в самом эпицентре красоты Дигории!

Организационные детали