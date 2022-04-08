Тайны Дигорского ущелья

Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды

Индивидуальная
Исследуя древнейшие исторические области Осетии, вы узнаете о страстях местной «игры престолов» и подвигах аланских героев.

Посетите культовое святилище времен палеолита и услышите о загадочном «махческом лабиринте».

Познакомитесь с необычными симбиозами культур горских абреков.

Поразитесь конструкциям старинных сооружений.

И все это — на фоне сказочных видов Дигорского ущелья.
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
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Что вас ожидает

Ущелье поделено на четыре зоны, в путешествии мы сконцентрируемся на двух из них: Тапан Дигории и Уаллагкоме.

Тапан Дигора

В этой исторической области вы узнаете о могущественном феодальном роде Осетии — Баделиата, чья история поистине походит на настоящую «игру престолов», которая творилась на землях средневековой Дигории. А также услышите о Задалески Нана (Мать Задалеская), которая спасла сотни детей из Верхнего Джулата от татаро-монгольского преследования и провела их тайными тропами на земли Тапан Дигории, где они обрели новую жизнь.

Уаллагком

В древнейшей части Осетии вы посетите Дунту, Камунту и Галиат, в которых целых 4 (!) раза полностью менялось население, а также проходил караванный поток Великого Шелкового пути. Кстати, Камунта — второе по высоте селение в Северной Осетии и расположено на утесе, откуда открывается невероятная панорама на весь район Уаллагком.

Наш маршрут в деталях

  • Выезд из Владикавказа (по пути берем походный перекус).
  • Каньон Ахсинта. Самый значимый каньон для дигорцев, в ущелье которого происходили столкновения с завоевателями, желавшими покорить Дигорию.
  • Памятник воинов и путников Уастырджи (дигор. Уасгерги).
  • Дом-музей Задалески Нана.
  • Смотровая площадка с видом на Дигорию, спрятанная от посторонних глаз в сосновом лесу.
  • Мацута, склеп и связанная с ним история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.
  • Очаровательный каскадный водопад Кумалдон.
  • Селение Махческ и история найденного здесь «махческого лабиринта» (ныне хранится в нац. музее Осетии). По древним сказаниям, именно на этом камне указан настоящий путь к логову Сырдона, главного антогониста нартского эпоса.
  • Селение Фаснал. Башенные погребения с уникальной формой, а также Бельгийская обогатительная фабрика, построенная в прошлом веке.
  • Арт-объект «Хъисын фандыр», посвященный национальному музыкальному инструменту.
  • Селения Дунта, Камунта и Галиат. Древнейшие точки на карте Осетии со свидетельствами культурных пересечений с 13 в. до н. э. до 13 в. н. э., святилищем Авд Дзуары культа семерых, которому поклонялись еще древние сарматские племена, и единственными на Кавказе многоэтажными жилыми домами из камня.

Помимо всего вышеперечисленного вас ждет авторская музыкальная программа с игрой на народных инструментах, а также аутентичный походный обед в самом эпицентре красоты Дигории!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед в походном формате на всех участников
  • В случае ухудшения погоды мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии
  • По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Коста
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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