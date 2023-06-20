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Тайны Дигорского ущелья

Погрузитесь в атмосферу средневековой Осетии, узнав о легендах и героических подвигах. Исследуйте древние святилища и насладитесь захватывающими видами
Путешествие по Дигорскому ущелью открывает перед туристами богатую историю Осетии.

Визит в Тапан Дигории и Уаллагком позволяет узнать о феодальном роде Баделиата и подвиге Задалески Нана. Маршрут включает посещение древних селений, караванных путей и уникальных архитектурных объектов.

Восхитительные природные панорамы и авторская музыкальная программа делают это путешествие незабываемым
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Дигорского ущелья
  • 🏛️ Исторические и культурные открытия
  • 🎶 Авторская музыкальная программа
  • 🍲 Аутентичный походный обед
  • 🗺️ Посещение древних селений

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дигорского ущелья - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но нужно быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья
Тайны Дигорского ущелья

Что можно увидеть

  • Каньон Ахсинта
  • Памятник Уастырджи
  • Дом-музей Задалески Нана
  • Смотровая площадка в сосновом лесу
  • Склеп Мацута
  • Каскадный водопад Кумалдон
  • Селение Махческ
  • Башенные погребения Фаснал
  • Арт-объект «Хъисын фандыр»

Описание экскурсии

Ущелье поделено на четыре зоны, в путешествии мы сконцентрируемся на двух из них: Тапан Дигории и Уаллагкоме.

Тапан Дигора

В этой исторической области вы узнаете о могущественном феодальном роде Осетии — Баделиата, чья история поистине походит на настоящую «игру престолов», которая творилась на землях средневековой Дигории. А также услышите о Задалески Нана (Мать Задалеская), которая спасла сотни детей из Верхнего Джулата от татаро-монгольского преследования и провела их тайными тропами на земли Тапан Дигории, где они обрели новую жизнь.

Уаллагком

В древнейшей части Осетии вы посетите Дунту, Камунту и Галиат, в которых целых 4 (!) раза полностью менялось население, а также проходил караванный поток Великого Шелкового пути. Кстати, Камунта — второе по высоте селение в Северной Осетии и расположено на утесе, откуда открывается невероятная панорама на весь район Уаллагком.

Наш маршрут в деталях

  • Выезд из Владикавказа (по пути берем походный перекус).
  • Каньон Ахсинта. Самый значимый каньон для дигорцев, в ущелье которого происходили столкновения с завоевателями, желавшими покорить Дигорию.
  • Памятник воинов и путников Уастырджи (дигор. Уасгерги).
  • Дом-музей Задалески Нана.
  • Смотровая площадка с видом на Дигорию, спрятанная от посторонних глаз в сосновом лесу.
  • Мацута, склеп и связанная с ним история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.
  • Очаровательный каскадный водопад Кумалдон.
  • Селение Махческ и история найденного здесь «махческого лабиринта» (ныне хранится в нац. музее Осетии). По древним сказаниям, именно на этом камне указан настоящий путь к логову Сырдона, главного антогониста нартского эпоса.
  • Селение Фаснал. Башенные погребения с уникальной формой, а также Бельгийская обогатительная фабрика, построенная в прошлом веке.
  • Арт-объект «Хъисын фандыр», посвященный национальному музыкальному инструменту.
  • Селения Дунта, Камунта и Галиат. Древнейшие точки на карте Осетии со свидетельствами культурных пересечений с 13 в. до н. э. до 13 в. н. э., святилищем Авд Дзуары культа семерых, которому поклонялись еще древние сарматские племена, и единственными на Кавказе многоэтажными жилыми домами из камня.

Помимо всего вышеперечисленного вас ждет авторская музыкальная программа с игрой на народных инструментах, а также аутентичный походный обед в самом эпицентре красоты Дигории!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед в походном формате на всех участников
  • Экскурсию можно провести для большего числа участников за доплату. Уточняйте стоимость в сообщениях.
  • В случае ухудшения погоды мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии
  • По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахсарбек
Ахсарбек — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 210 туристов
Приветствую всех путешественников! Расскажу немного о своей мотивации и о том, как я пришел к проведению авторских туров. Все началось с моего увлечения историей родного края и автохтонных народностей Кавказа.
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Глубоко изучая прошлое Осетии, я почувствовал в себе желание стать проводником по местным достопримечательностям для каждого неравнодушного путешественника, который хочет познать этот поистине дивный уголок России. С 2019 года как дипломированный гид-экскурсовод я провожу авторские джип-туры, с тех пор на экскурсиях со мной уже побывало больше 1000 гостей из разных уголков России и зарубежья. Меня отличает трудолюбивый подход к делу и внимание к мелочам. Кроме того, я люблю играть на национальных инструментах Осетии и с радостью продемонстрирую вам то, как они звучат — вживую. Со мной вы можете быть уверены в том, что ваше путешествие пройдет комфортно, безопасно, увлекательно и душевно!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
А
Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может, потому что это край невероятных горных массивов, заснеженных вершин, ледников и водопадов. Спасибо Ахсарбеку,
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что провел нас по маршруту (а частично даже провез) и показал водопад Чертова мельница и Галдаридон. Также нам удалось увидеть невероятно красивый водопад «3 сестры». Обязательно вернёмся в эти края снова, тут обеспечена полная перезагрузка!!!

Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может,
Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может,
Поездка в Дигорию была обязательной частью программы посещения Северной Осетии! А по-другому и быть не может,
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