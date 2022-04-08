Ущелье поделено на четыре зоны, в путешествии мы сконцентрируемся на двух из них: Тапан Дигории и Уаллагкоме.
В этой исторической области вы узнаете о могущественном феодальном роде Осетии — Баделиата, чья история поистине походит на настоящую «игру престолов», которая творилась на землях средневековой Дигории. А также услышите о Задалески Нана (Мать Задалеская), которая спасла сотни детей из Верхнего Джулата от татаро-монгольского преследования и провела их тайными тропами на земли Тапан Дигории, где они обрели новую жизнь.
В древнейшей части Осетии вы посетите Дунту, Камунту и Галиат, в которых целых 4 (!) раза полностью менялось население, а также проходил караванный поток Великого Шелкового пути. Кстати, Камунта — второе по высоте селение в Северной Осетии и расположено на утесе, откуда открывается невероятная панорама на весь район Уаллагком.
Помимо всего вышеперечисленного вас ждет авторская музыкальная программа с игрой на народных инструментах, а также аутентичный походный обед в самом эпицентре красоты Дигории!